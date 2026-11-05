直到24歲才選秀！菜鳥倫德伯格只用8場實績成勇士新少主

上個月底，在明尼亞波里斯的Target中心，金州勇士隊去明尼蘇達灰狼主場踢館，整晚倫德柏格(Yaxel Lendeborg)和庫明加(Jonathan Kuminga)不斷捉對廝殺，上演一場金州勇士後咖哩年代的前後少主之爭。庫明加曾經Dubs(勇士隊)國度最期待的接班人，是那個讓他們再創巔峰的領頭羊，如今他黯然離開灣區，轉戰過老鷹，賽季前狼王愛德華(Anthony Edwards)親自網羅庫明加加入灰狼，希望他是狼軍奪冠拼圖之一。

倫德柏格的NBA之路相形坎坷，在高中畢業後，他在大學打了足足6年，前三年在社區大學，後面去了阿拉巴馬大學伯明翰分校，直到最後一年才進入名門密西根大學，所以他到了24歲才進入選秀，順位也因此滑落至11名，但在短短的兩個禮拜之內，用球場上的表現和膽識把自己推上少主寶座。

看看這兩人，其實真的很像，但又那麼不同。他們都是選秀前段班，身材好，運動能力又敏捷，更妙的是，兩個人的生日只差六天，不過庫明加在NBA已經到第六個賽季，倫德柏格才打不到十場。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）完全拒絕將兩人對比：「他們是不同的球員，我們球隊也處在不同的時代，我們祝福庫明加一切順利，我知道他上季去了亞特蘭大，今年又換了新球隊，看來他表現地不錯，我們都替他開心。」

這場比賽兩人整場幾乎都在互相放對，氣氛比尋常的例行賽第五場更激烈。兩人都是喜歡身體接觸的前鋒，庫明加全場緊盯倫德柏格，讓他每次出手都要費足力氣，但倫德柏格的11次中籃，有7次是在油漆區，用他勝出的三吋高度和20磅的肌肉，頻頻碾壓庫明加取分。儘管得到26分，球隊也以5分客場獲勝，但倫德柏格對自己的表現很不滿意：「我今天打得超軟爛的。」

其實前一場在丹佛，他的左腳就撞傷了，而且NBA的上場時間，也讓菜鳥得花時間適應，但他說這都不是藉口，要感謝大哥格林(Draymond Green)嚴厲的提醒奏效：「他跟我說，下次你再拿到球，你給我狠狠地往對手的胸口撞上去。我這時候才總算醒來。」下一次柯爾喊戰術給球權倫德柏格時，他真的就狠狠地朝庫明加的胸口撞去了。

這證明他雖是個菜鳥，卻天王老子也沒在怕，跟湖人隊才打兩次，就已經把唐西奇(Luka Doncic)惹到彷彿是三輩子的世仇，雖然在NBA盃的交手中，倫德柏格只打了24分鐘就6犯離場，得分跟犯規數一樣，還有5次失誤，但勇士從打完第一節的落後23分，到最後112比95大勝湖人，這是他們自從2015年之後，最大的一場逆轉勝。最後三節勇士淨贏湖人足足40分，要感謝咖哩的31分神射，倫德柏格在這戰付出的新人學費，沒人想到這麼快就拿到回報。

對湖人的比賽，勇士隊倫德伯格(左)對位唐西奇。 美聯社

兩天之後，勇士對迎接洛杉磯快艇隊進城。勇士面對連兩天背靠背的比賽，選擇在第一戰輪休柯瑞和格林兩位老將，倫德柏格成了進攻第一選擇，越投越順的情況下，讓他得到全場最高，也是生涯新高37分。賽後他說：「我最開心的是我的三分球出手量，去年（在密西根大學）如果前兩三次三分不進，我大概整場都不會再投三分了，但之前我在丹佛，我一開賽三分球5之0，我還是敢投。」

這場他三分球11投6中，展現他去年苦練的外線能力。之前他根本不是個三分射手，他在UAB那兩年，他每場三分出手次數連一次都不到，但到密西根大學時，教練鼓勵他多練外線，因為那是他們的戰術體系要的。他從原本要連進五記三分球，都得花個40分鐘，到幾個月後，他能連進20球。

不過雖然勇士最後贏了，但倫德柏格還是上了一課。當局面幾乎已經篤定時，一次罰球時間，勇士有兩個隊友提醒他，誒，你差3分就可以40了耶，他覺得那就拚拚看，接下來三波進攻，他都勉強丟三分，全都沒進，給了快艇反攻的信號，一路從落後超過20分追到只剩8分。柯爾趕快喊暫停，把倫德柏格拉到一邊：「這就是現在的NBA，幾乎每天你都會看到落後25分還能追上來的。」

勇士隊倫德伯格(中)，對快艇的比賽，一人攻下37分。 法新社

後來倫德柏格坐在板凳上，看著隊友幫忙收下勝利。目前勇士在開季三連敗後，一波五連勝，5勝3敗在西區排第七。倫德柏格說：「我從來不是那個會追逐紀錄的人，我喜歡老派的作風，會被隊友的話影響，算我的錯。」才8場比賽，這位大齡新秀平均21.5分，抓7籃板4助攻，命中率還高達50%，讓柯瑞看到了隧道盡頭的一絲曙光，也許這一季勇士還有希望。