中職／誰能頂替曾峻岳及林凱威 兩人如旅外將改變終結者版圖

中職上周傳出震撼消息，而且不只一個，富邦證實主力牛棚投手曾峻岳在28日決定行使旅外球員權利，接著聯盟在隔天也公告味全的林凱威同樣行使旅外球員權利，曾峻岳受訪時透露在今年3月的WBC後，兩人就已約定要一起提出，如兩人都旅外成功，中職明年賽季將一下子少掉兩名終結者等級投手，他們的離隊對球隊的戰力當然會有很大的影響，誰又能來銜接空缺。

林凱威是味全的終結者，今年出賽56場，是全隊最多，拿下30次救援成功，也是台灣大賽味全奪得總冠軍時的胴上投手，他在22年結束旅美生涯返台，第一輪被味全選進，5年來都以後援出賽，今年專任終結者，生涯總共有60次中繼及54次救援成功。

林凱威如旅外成功將是二度旅外。 味全龍提供

由於味全的牛棚戰力堅強，即使如林凱威這麼重要的投手離隊，終結者空缺仍有多位人選能夠填補，陳冠偉是第一人選，前三年都把守最後一道防線的他，今年轉任第8局的佈局投手，整季下來共有23次中繼成功，成為味全隊史首位達成此紀錄的本土投手，防禦率僅有2.06，比林凱威還要優異，擁有8、9兩局的投球經驗，明年重回終結者位置的機會最高。

曾峻岳在這個月7日才要滿25歲，雖年輕但連續六年都出賽30場以上，今年出賽48場，有25次救援成功，生涯累積59次中繼及91次救援成功，是富邦極為重要的牛棚戰力；富邦在曾峻岳如果離隊後的優先人選’當然是張奕，他9月轉任終結者，整季拿下6次救援成功，外加23次中繼成功，防禦率僅有1.67，球威雖略遜於曾峻岳，但表現不差，也有豐富的經驗。

曾峻岳離隊對富邦牛棚戰力影響很大。 聯合報系資料照

兩相比較，曾峻岳如離隊，對富邦的牛棚戰力影響遠大於林凱威，畢竟味全今年在後援方面的表現十分優異，陳冠偉如轉任終結者，其佈局投手的角色還可以給今年同樣投出生涯年的李超及林子昱擔任，其他如呂偉晟、趙璟榮及王伯洋等人也是可用之兵。

富邦的牛棚今年表現不如以往，除了曾峻岳及張奕之外，就只有林家勝及王偉軒的防禦率比較好看，但兩人能否扛起勝利組的工作還待觀察，去年表現不錯的林栚呈在下半球季狀況不佳，牛棚戰力會是明年如曾峻岳離隊後富邦的一大問題。

鍾允華今年奪下救援王及新人王兩大獎。 聯合報系資料照

雖然今年的救援王由統一的鍾允華拿下，但林凱威及曾峻岳分佔二、三名，如兩人離隊，中職將一下少了兩名常駐排行榜上的強投，整個救援版圖將有一定幅度的變化。

鍾允華明年能否保持一樣的表現尚待觀察，畢竟有台鋼林詩翔的前例在先，生涯前兩年就以後援出賽90場的林詩翔，在7月中動TJ手術，樂天的朱承洋同樣在7月動腳踝手術，兩人受傷前都拿到15次左右的救援成功，台鋼看起來還沒有找到適當的替補人選，樂天則是由陳冠宇暫代，但他與中信救援成功次數最多的李振昌同為35歲以上老將，體力不足以撐完一季，明年各隊的終結者會是誰，是季前春訓的重點。