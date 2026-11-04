亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

每當職棒球季結束後，漫長的休賽季總令球迷感到空虛，不過所幸近年來都有國際賽事，可以讓球迷解解饞。四年一度的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，簡稱為亞冠賽，雖然比賽強度及重要性，不如前幾年讓大家熱血沸騰的世界性頂要賽事「經典賽」及「12強賽」，但已經是亞洲地區的主要賽事，今年將是第三屆賽事，同樣是在大家熟悉，被視為台、日、韓賽事最高殿堂的日本東京巨蛋舉行。

「亞洲職棒冠軍爭霸賽」於2017年誕生，主要是中華職棒、日本職棒與韓國職棒，在亞洲職棒大賽停辦後，為了推廣亞洲棒球運動、深化各國職棒聯盟間的交流，決定共同舉辦。而且主要定義在培育未來國家隊的主力球員，以年齡及職棒年資作為限制，原則上須為24歲以下，或加入所屬職棒聯盟未滿三年的球員。因此這項賽事，不只是爭取榮耀，而是國家隊接班的養成，讓他們能夠逐步發展成未來的頂級賽事的Team Taiwan。

回顧前兩屆的參賽名單，我們能清晰看見這項賽事傳承的軌跡。當時包含陳傑憲、林立、朱育賢、王柏融，以及投手丘上的古林睿煬、曾峻岳、林凱威等人，皆是初出茅廬、潛力滿載的年輕面孔。彼時的他們，雖然渾身天賦卻仍待兌現，在國家隊的地位遠不如今日穩固，更遑論後續在頂級一級國際賽中所建立的巨大存在感。然而，正是透過在亞冠賽這種高強度舞台的精進與洗禮，配合持續調整，他們才得以將天賦羽化為實力。如今，已成了國家隊不可或缺的頂級核心與中流砥柱，也是亞冠賽存在價值的最佳實證。

中職聯隊上屆亞冠賽以第3名作收。 中華職棒聯盟提供

在世界棒球12強賽奪得冠軍後，誰能成為下一代台灣英雄，一直都是矚目的焦點，因此今年度的亞冠賽賽事，可說是接班人的一道測驗。投手部份，除了旅外的陳睦衡及徐翔聖外，今年奪得新人王及救援王的鍾允華絕對會是焦點，另外包含陳克羿及李欣穎，球季都有不錯的表現，也會是可關注的對象。不過連續4場賽事，台灣隊的純先發型投手有限，應該會是車輪戰，大家都有機會在緊要關頭出賽。

野手部份，則是已經有許多球員嶄露頭角，其中最關鍵就是接棒台灣隊長的郭天信，他已經不是在外野一股腦衝來衝去的小夥子，已是攻守俱佳的金手套加最佳十人的球星。另外包含宋嘉翔、王念好、張皓崴、林佳緯、董子恩、馬傑森、林子豪等，雖然從例行賽看還是有很多需要精進的部份，但都陸續展現天賦，已是值得期待的球員，若經過國際賽洗禮，說不定明年能更有突破。

實際上，亞冠賽不只是球員的接班考量，更可以培訓教練團。過去國家隊一直沒有像日本設立專職總教練，一直從各隊徵招人才，但總教練兩邊跑的情況下，常常顧此失彼，效果不佳。這次則由僅有二軍及冬盟總教練經驗的高志綱領軍，他以已有多年輔佐經驗，僅是暫離球隊秋訓對母隊影響較小，可以全心組訓，是個檢視他執教的最佳時機。同樣這也是日本隊監督井口資仁，接掌國家隊兵符的首役，不只磨練球員更是考驗教練。

鍾允華是今年中職救援王，也拿下新人王，將接班亞冠賽中職聯隊投手角色。 中央社

也許，多年後再回頭翻閱2026年的亞冠賽名單，球迷會像今天回顧2017年、2023年一樣，驚訝地發現其中藏著不少後來耳熟能詳的名字。這正是亞冠賽最迷人的地方，他不是為了證明誰最強，而是讓下一支Team Taiwan提前特訓的機會。過去有陳傑憲、曾峻岳成功成為台灣尚勇的主角，現在則有郭天信、鍾允華還有更多球員挑戰接班，或許他們下次再踏上東京巨蛋時，將會是另一個傳奇故事了！