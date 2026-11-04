末日級傷兵海嘯來襲 雷霆能走出近年最艱難開季嗎？

今年NBA開季傷兵不斷，球星陸續缺陣，休兵時間往往以周甚至以月為單位計算，這波傷兵潮可說是歷史罕見，「狼王」愛德華（Anthony Edwards）因右膝開刀預計休息兩個月；去年因阿基里斯腱受傷整季報銷的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）復出沒多久又因左腿筋拉傷缺席兩週；明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）因右膝內側副韌帶撕裂至少缺陣六周；重返暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）受左膝傷勢影響將高掛約一個月免戰牌；魔術狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）遭遇右腳踝扭傷，需四周起跳的康復時間，另外包括魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）、活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）也都因傷脫離戰線至少兩週。

這些傷兵消息不僅嚴重打擊母隊戰力結構，為分區排名帶來無可量化的變數，更影響比賽精彩度，讓所有NBA球迷們都不禁感到扼腕道：「傷病真的是糟透了。」但要論哪支球隊受到的衝擊最大，答案除了雷霆外，沒有第二個人選。

新球季開幕戰，上季例行賽戰績位居聯盟龍頭的雷霆隊客場交手西區冠軍馬刺隊，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下32分帶領，加上防守端設下重重佈陣，掐死馬刺攻防中樞，讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）13投僅1中，最終以116：104旗開得勝，不只踢館成功，更是報了去年西區決賽搶七遭淘汰的一箭之仇，這場漂亮的勝仗替雷霆的新賽季開出好彩頭，似乎也是向外界宣告，即便上季無緣衛冕，雷霆是聯盟最強大球隊之一的事實仍舊不改。

雷霆陣中二把手威廉斯（倒地者）在開季第三戰對快艇的比賽中，切入落地時出現不自然彎折，當下就被擔架抬出場。 美聯社

但在短短不到兩個禮拜後，雷霆球迷原先對新賽季的無限期待頓時被澆了一盆冷水，甚至是天翻地覆，陣中二把手威廉斯（Jalen Williams）在開季第三戰對快艇的比賽中，切入落地時出現不自然彎折，駭人場面令場上球員無論是隊友或對手都不忍直視，當下就被擔架抬出場，亞歷山大賽後受訪時也控制不住落淚，對於上季因傷僅出戰33場，本季好不容易回歸的威廉斯來說，無疑又是場災難，隨後確認因左腳踝脫臼併腓骨骨折動刀；雪上加霜的是，季初剛與球隊完成5年1.39億美元續約的後場鎖匠華勒斯（Cason Wallace）同場比賽造成左肩盂唇撕裂，接受手術後如今也無限期休戰，兩人本賽季都有高機率報銷。

先發一次倒了兩員大將，後續效應也隨之而來，內線防守中樞、同樣手握頂薪的霍姆葛倫（Chet Holmgren）右膝髕腱出現小幅撕裂，預計將缺席兩個月以上，從第二持球點到後場大鎖，再到禁區守護神，接連遭受到的重擊，幾乎瓦解了雷霆的防守體系，另外一位防守核心卡盧索（Alex Caruso）近期也因右腳踝傷勢連續缺陣，隨著這波傷病潮席捲而來，球隊看待卡盧索的傷勢勢必也會更加謹慎，一支全員健康開季的冠軍級球隊，在短時間內倒了快半支隊伍，一切來得太快、太不幸、太恰巧、太超乎現實，像是原本不屬於這個時間線的平行時空不小心闖入。

這是雷霆隊近年來最混亂的開局，甚至糟到讓所有人都沒注意到，他們剛成為NBA史上第二支連三季以4勝0負開季的球隊，當然，雷霆隊的賽季遠未結束，但季前球隊展現出的長期願景如今似乎都變成了空談，這對總管普雷斯蒂（Sam Presti）並不是初體驗，2014-15賽季，剛拿下年度MVP的一哥杜蘭特（Kevin Durant）只出賽27場比賽就整季報銷，同一年衛斯特布魯克（Russell Westbrook）右手骨折缺席將近整個11月，整季僅出賽46場，是18年生涯中最少的一季，那年賽季，是2010年代雷霆唯一沒進季後賽的一年。

雷霆頂薪霍姆葛倫（右）右膝髕腱出現小幅撕裂，預計將缺席兩個月以上；季初剛與球隊完成5年1.39億美元續約的後場鎖匠華勒斯（22號）也因左肩盂唇撕裂，接受手術後如今也無限期休戰。 美聯社

往好處想，這次的情況說不上比前一次糟糕，不若上次一口氣倒了雙巨頭，這次雷霆至少還擁有著地表最佳球員之一的亞歷山大，過去幾年來雷霆不斷和傷病共處，霍姆葛倫菜鳥年就曾整季報銷，威廉斯、卡魯索、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、米契爾（Ajay Mitchell）等主力也都曾因不同傷勢長期缺陣過，為此雷霆近年在操盤時維持著沈著與冷靜，絲毫不躁進，奪冠前甚至還曾一度被詬病過實在太保守，長年囤積了大量資源，你可以說，或許他們就是為了應付這一刻，戰力上出現缺口，換個角度來看，也是給原先板凳球員更多證明自己的機會，這是讓輪替邊緣球員學習如何在場上做出貢獻，這些都有助於總教練戴格諾（Mark Daigneault）擴充對於這支勁旅的使用說明書。

三年級後衛米契爾可能是最直接的受益者，上季破繭而出的他在板凳上場均繳出13.6分，在年度第六人票選上排名第五，近幾場皆以先發之姿出陣，已經砍下過生涯最高的30分、次高的29分，場均來到16.5分，隨著先發地位穩固，加上亞歷山大需要另一名持球者分擔壓力，數據可望進一步提升，米契爾本就是優質的突破手，事實上自上賽季以來，他擔任先發的24場比賽（包括季後賽）中場均得到16.3分，投籃命中率49%、三分命中率38%、罰球命中率89%，貢獻3.6個籃板與4.1次助攻，去年季後賽對湖人系列賽中場均更能來到22.5分、6助攻，進攻效率頂尖，防守端也積極跑位、卡位搶板、積極用身體給對手上壓力，只是缺乏更多出賽機會，本季有機會是他大放異彩、爭取更高球隊地位的賽季。

隨著聯盟對抗性上升、場上跑動距離大幅增加，消耗程度也隨之飆漲，近年聯盟傷病問題一年比一年嚴重，到了季後賽有時不是比誰帳面陣容更強大，而單純取決於誰更健康，就能「剩者為王」，雷霆不幸地成為了本季的標誌隊伍，去年的這個時間點球迷們還在討論他們是否有機會打破2015-16賽季勇士隊開季連勝紀錄，甚至打破單季勝場紀錄，一年後卻得討論如何熬過艱辛的例行賽。

三年級後衛米契爾(右)可能是雷霆傷兵潮中最直接的受益者，上季破繭而出的他在板凳上場均繳出13.6分，近幾場皆以先發之姿出陣。 法新社

接下來賽季對雷霆是場漫長的考驗，他們將努力從這場末日生存下來，與灰狼、魔術等隊不同，雷霆不必在缺少當家球星的前提下作戰，米契爾已經展現出半個球星的潛質；哈爾特斯坦與瑪拉（Aday Mara）雖然不若霍姆葛倫一樣靈敏兼具換防彈性，但依舊是水準之上的護框手；麥肯（Jared McCain）、斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）也都是外線火力不俗的雙能衛潛力股，雷霆連三個球季穩居西區第一，但別忘了他們與此同時還是聯盟最年輕的球隊之一，這一切都得建立在制服組乃至教練團都足夠信任新秀才能奏效，今年的他們比以往任何時刻都得向年輕球員們投下信任票。

多虧亞歷山大的穩定發揮與高兼容性，只要能抓緊補強時機，仍有機會透過手中握有的大量首輪資產兌現戰力填補缺口，快艇、鵜鶘、灰熊陣中都有與陣中時間線不太吻合的球員，或許是雷霆可以鎖定目標，雷霆還沒到需要考慮孤注一擲的時刻──這在傷兵滿營的當下，或許能被視作正向評價，但雷霆總管普雷斯提也清楚，隨著年輕球員的薪資紅利陸續耗盡，球隊必須與第二層豪華稅限展開抗爭，更要與時間進行賽跑，現有陣容奪冠窗口終究有限，每一步心思都得更加縝密，多年來，雷霆始終以「以備不時之需」作為操作的核心思維，如今，經過長時間準備，或許正是那個「不時之需」到來的時刻。