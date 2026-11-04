亞冠賽／井口欽點核彈頭扛一棒！ 日本隊換血要提防「強力右打群」

第三屆亞冠賽將在11月12日正式開幕。在年齡等資格限制下，這場大會往往也都被認為是各國陣容換血，觀察新秀的一個舞台。作為前兩屆拿下冠軍的日本隊，本次賽會的陣容組成，特別是在攻擊層面的部分，也有著與過往不同的一面。

首先在攻擊陣容方面最值得注意的，就屬用外卡名額選入的山口航輝和正木智也兩名選手。井口在組隊過程中，就透露過年輕一輩相對缺乏頂尖重砲，因此會用外卡補強長打火力，兩人今年也分別滿26及27歲，不算特別高齡。而正木今年101場出賽敲28轟，山口則是113場出賽38轟，全壘打產量不僅高且效率驚人，絕對是這支日本代表隊陣容中最需提防的砲手。

兩人在名單上登錄為內野手，不過都是可以鎮守一壘或角落外野的球員，山口今年54場外野守備還高過一壘的11場。但有趣的是，日本隊名單裡本來就選入了高達五位外野手，除了辰見鴻之介應該會以代跑等功能性調度為主以外，其餘如度會隆輝、長谷川信哉、西川史礁和佐佐木俊輔，都是在日職繳出中長程火力的先發要角。關鍵在於外野就只有三個位子，人選多少有些「滿出來」的狀況，如何分配或許值得觀察。

井口用外卡選入山口航輝補強長打火力，雖登錄為內野手，但也能兼任外野。截圖自羅德隊FB

相對於外野人才濟濟，名單內野中的二游則只有庄子雄大、宗山壘和山縣秀三人。考慮到今年成績，表現較突出的宗山和庄子應該會是先發人選，山縣則是替補機率較高。三壘手則是選入佐佐木泰和渡部聖彌，在兩人都是右打者的情況下，今年12轟的渡部打擊表現又略勝一籌，應有更高的機率搶下先發。

三位捕手比較起來，本季9轟的小島大河稍佔上風，不過66場出賽就8轟的進藤勇也開轟效率更好。松尾汐恩雖然長打火力不如兩人突出，但擁有極難被三振的特性。以今年賽季的狀況來講，小島和松尾在母隊的蹲捕機會比較多，是更可能先發的人選。兩人也剛好一左一右，且打擊型態區別比較明顯，能夠讓教練團視情況靈活調度。這樣排下來，除了賣點在頂尖速度的庄子雄大以外，其餘位子幾乎都能擺上在中長程以上打擊實力的先發球員。

另外，這幾年日本隊陣中往往有不少左打重砲，例如年初經典賽先發前六棒就有四棒左打，十二強前六棒也有一半是左打，但這次亞冠賽則是右打重砲明顯吃重。名單裡在本季達成雙位數全壘打的球員，有山口、正木、渡部、長谷川和佐佐木（俊輔）等人，其中僅有佐佐木是左打，其餘四人均為右打者。加上本次陣容中少數擁有個人打擊獎項的西川（洋聯安打王）也是右打，或許這次很可能會看到日本隊排出過半是右打者的打線。甚至幾位右打砲還會高度集中在前段棒次，例如在軟銀扮演核彈頭角色的正木，現在已經被井口欽點為本次首棒人選。

今年賽季28轟的正木智也已被井口點名擔任本次日本隊第一棒。截圖自軟銀FB

值得注意的是，井口資仁雖然曾有過大聯盟資歷，但他在大聯盟曾以願意配合團隊進行犧牲短打等等戰術，因而受到總教練吉恩（Ozzie Guillén）讚賞。執教羅德隊時，井口也被認為是經常使用戰術，想辦法推進壘上跑者作戰的教練。不過井口曾澄清是因為羅德隊形缺乏長打者，才會做許多戰術推進，並非本身喜歡這樣作戰。如今亞冠賽陣容攤開來，確實選中不少具有長打火力的球員，剛好也能藉由這次實戰，驗證井口是否會在長打火力足夠下選擇自由攻擊，還是依然採取戰術為主的策略。

高橋宏斗有望成為日本隊這次亞冠賽的王牌投手。圖／中華棒協提供

至於在投手方面，則一貫發揮出日本人才濟濟，陣容整齊的特色。除了曾入選經典賽的高橋宏斗與金丸夢斗之外，其餘如武內夏暉、竹丸和幸、石田裕太郎和松本健吾等人也是先發。這六人剛好有三位右投和三位左投，可以視對手決定如何安排。而除了松本防禦率較為偏高，其他五人應該就是大會四場比賽的先發人選。考慮到這次中華隊打線左打可能較多，或許碰到左投的金丸、武內和竹丸機率會高一些。牛棚則雖然充滿各隊主力中繼投手，但沒有本季在母隊擔任守護神的球員。也許會看集訓後決定如何分工，或乾脆採用不固定守護神的模式應戰。

憑藉著聯盟本身的高水準，讓日本一直都能組出亞冠賽中最整齊的陣容。而這場多少帶有點「練潛力股」性質的大會，也有過像2023年的森下翔太、佐藤輝明和隅田知一郎，或是2017年的源田壯亮、近藤健介和今永昇太等未來成為經典賽等級的選手。勝敗成績之餘，也是觀察哪些新生好手，在未來12強、奧運或經典賽又可能量向的機會。