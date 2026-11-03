開季6連勝「灰熊厲害」引爆新球季最大驚喜到底是誰在厲害？

灰熊開季6連勝，是聯盟唯一不敗球隊，神奇又特別到讓人看不懂。

灰熊近兩年夏天先後交易送走球隊三核心後衛貝恩(Desmond Bane)、中前鋒傑克森(Jaren Jackson Jr.)、後衛莫蘭特(Ja Morant)進入重建，今年夏天連球隊場均14分、6.7籃板凳最佳替補長人艾爾達瑪(Sandi Aldama)都一併放棄。

熬過上季25勝67敗黑暗期，擺脫莫蘭特傷病和多年場內場外困擾，放棄傑克森做為球隊未來主軸，充分相信還很菜的教練伊沙洛(Tuomas Lisalo)繼續整合球隊，灰熊僅僅花了一個球季時間就就打出難以置信開局。

菜鳥教頭伊沙洛整合球隊，灰熊僅僅花了一個球季時間就就打出難以置信開局。 美聯社

灰熊目前打出超凡表現和驚人數據：

1、開季6連勝，聯盟唯一不敗球隊。

2、進攻效率聯盟第二。

3、防守效率聯盟第二。

4、三分命中率4成16聯盟第一。

5、場均49.8個籃板聯盟第一。

6、罰球命中率8成4聯盟第二。

灰熊最新帶隊一哥是主控後衛傑洛米(Ty Jerome)場均25.8分、5.8助攻，諾洛米出色進攻和得分火力是今年NBA開季最大驚奇之一。灰熊第二得分手是第一年打NBA菜鳥前鋒布瑟(Cameron Boozer)，場均17.3分、10.5籃板、5.7助攻，打得就像年度最佳新人，成熟、全能、解讀比賽能力就像多年老將。

灰熊兩大核心球星開季表現超乎預期，神到難以預料。

灰熊最新帶隊一哥是主控後衛傑洛米場均25.8分、5.8助攻，他出色進攻和得分火力是今年NBA開季最大驚奇之一。 美聯社

更關鍵是幾個灰熊自己養出來幾個年輕球員前鋒考沃爾(Cedric Coward)、後衛威爾斯(Jaylen Wells)、前鋒傑克森(GG Jackson)、中鋒周志豪(Zach Edey)、後衛史班瑟(Cam Spencer)都在伊沙洛手裡打出信心，兩個今夏才入隊前鋒史都華(Isaiah Stewart)、葛蘭特(Jerami Grant)，從板凳上來都能馬上融入團隊，發揮老將作用。

不要告訴我灰熊是吃了開季對手普遍不強紅利，這是錯誤的，灰熊本身就是一支不被看好重建球隊，灰熊應該是所有對手想要贏球大補丸。

事實完全出乎預料。

灰熊第二得分手是第一年打NBA菜鳥前鋒布瑟(左)，場均17.3分、10.5籃板、5.7助攻，打得就像年度最佳新人。 美聯社

有多少人記得諾洛米這個三年前被勇士放棄，兩年前被騎士放走的板凳末端角色球員，傑洛米上季因傷只為灰熊打了15場比賽，根本被所有遺忘。又有幾個人知道剛進入NBA布瑟，馬上就能展現如此全能成熟球風，不僅快速融入NBA比賽，他甚至已經知道如何幫助球隊贏球，展現自己各種球路優勢。

灰熊究竟靠什麼神力迅速翻身？伊沙洛應該是最好答案。

2025年3月伊沙洛以灰熊助理教練身分暫代灰熊總教練，接手前教練詹金斯(Taylor Jenkins)，這個不起眼改變，經過上季煎熬掙扎低迷，灰熊高層並沒有失去耐心，繼續放權給伊沙洛主導一切。

今年灰熊沒有球星，所有菜鳥和年輕球員，清一色都只是票角色球員，過去2-3年被母隊放棄的諾洛米、史都華、葛蘭特，都只能在灰熊取暖找到重生機會。

灰熊自己養出來幾個年輕球員前鋒考沃爾。 路透

灰熊相信伊沙洛，伊沙洛相信球員，伊沙洛成功執教並不是什麼動態進攻或場上戰術空間，談動態進攻、攻防轉換、三分攻勢、創造場上空間，NBA多的是各種戰術和門派，真正能改變一支球隊重塑攻防風格和高效節奏，執教關鍵還是在一攻防要求、二用人+團隊第一、三擺對位置、四挖掘板凳最大潛能。

灰熊今年陣中已經沒有任何叫得出名號球星，也沒有難搞自我的老派球員，伊沙洛執教、用人、戰術、定位都沒有負擔。

在NBA執教想要取得成功，堅持紀律、要求防守、團隊至上、擺對位置、彼此信賴是成功基礎。至於傑洛米打得像NBA多年球星，布瑟根本就是19歲全能版詹姆斯。這兩大成功因素是天賜，伊沙洛用對人、擺對位置、給予最大信任，求都求不來。

灰熊這支完全用角色球員堆出來開季6連勝球隊，確實是今年NBA開季第一個月最有趣話題球隊。 美聯社

灰熊厲害，我們都不確定灰熊能走多遠，即使晉季後賽也肯定過不了第一輪，但這支完全用角色球員堆出來開季6連勝球隊，確實是今年NBA開季第一個月最有趣話題球隊。