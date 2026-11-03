日職／走上前輩傷痛老路 徐若熙、林安可來年目標首重健康

隨著軟銀奪下日本一殊榮，今年日職賽程宣告全部結束，近兩年從中職出發前進日職的三名球員表現各有不同，但同樣都因傷所困。

旅日首季的徐若熙，開季就進入先發輪值，4月1日迎來個人初登板，投6局只被打3支安打，沒有失分，拿下首勝，8日再度先發對西武，同樣投出7局只失1分的優異內容，不過接下來兩場先發都投不滿5局，加起來甚至只有5又2/3局，都丟掉7分；所幸下二軍調整近一個月後，5月底回歸一軍，兩場先發都投到6局，至此總計6次先發當中有4場優質先發，以一個初到日職的洋投來說已是不差的成績。

正當徐若熙要持續證明自己能力的時候，傷痛的老問題再度找上門，因為腰部劇烈不適，6月下旬取消原定的先發登板，診斷後確認為椎間盤突出，7月中動椎間盤手術，10月回歸一軍，距離上次在一軍出賽整整隔了快4個月，這次轉換身分，球季結束前以中繼身分出賽兩場，投了3局失1分，季後被帶進高潮挑戰賽及日本大賽的40人名單中，而且場場都被登錄在可出賽名單內，可惜軟銀雖以7連勝之姿成功連霸日本一，徐若熙卻苦無上場機會，拿到一只冠軍戒，但日職季後賽出賽紀錄仍是空白一片。

徐若熙因為腰部劇烈不適，6月下旬取消原定的先發登板，診斷後確認為椎間盤突出，7月中動椎間盤手術。 中央社

同樣是首年挑戰日職的林安可，今年也被帶進開季名單內，且扛起4棒打者的重任，首轟雖在4月中出爐，打擊明顯還在適應，5月29日因打擊狀況不佳而被降下二軍，經過1個月的調整，6月底回到一軍，調整收到成效，7、8兩個月的打擊率都在3成以上，兩個月加起來共打出5轟。

手感不錯卻一樣遇到傷病問題，8月中因左膝不適下放二軍，休養後於25日重返一軍，短暫出賽又在9月中自打球直擊右膝，之後因打擊低潮及右膝狀況，24日第三度被下放二軍，打打停停嚴重影響到他的打擊狀況，9月的打擊率只有1成28，季後也因傷未被帶進高潮挑戰賽。

旅日第二年的古林睿煬在去年已歷經多次傷痛，包括2月剛加盟火腿不久就傳出右腹部受傷，還因此辭退WBC資格賽，6月又傳出左內腹斜肌受傷，3個半月後的9月中才重回一軍，身分轉成中繼，這樣的他在季後賽關鍵一役先發好投，成為火腿的續命丹，即使最終球隊還是無法晉級，仍讓人期待他隔年的表現。

旅日第二年的古林睿煬在去年已歷經多次傷痛，一直難以在一軍正常出賽。 統一獅提供

沒想到古林今年的表現卻比去年更差，今年從開季就在一軍，與去年季賽最後兩場一樣在牛棚待命，5場出賽4又1/3局失掉3分後，下二軍調整回先發，5月初及6月中兩度重返一軍先發，但2場先發都未投超過4局，合計7又2/3局就丟掉7分，隨後再度被下放二軍，自此未曾上過一軍，狀況差又受傷，9月在二軍練習時舊傷復發，同樣又是左側腹斜肌輕微拉傷，這也不得不讓古林辭退亞運。

過去旅外的中職球員如王柏融、林英傑、林恩宇等人，在日職期間都曾傷病纏身，且嚴重影響表現，當然這並不全然是球員自己的體能問題，不同國家的訓練方式及項目等，也有可能讓球員的身體出現狀況，至於如林安可的自打球這種意外，就比較難預防，總而言之，明年徐若熙、林安可、面臨合約年的古林及其他旅日的台灣球員，最重要的目標就是保持身體健康，才有上場表現的機會。