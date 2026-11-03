有機會奪生涯第五冠？詹姆斯加盟後 76人竟成衛冕軍尼克剋星

NBA新球季才剛揭幕，衛冕冠軍紐約尼克就遇上一個令人頭痛的對手。從季前熱身賽到例行賽，尼克已經三度敗給費城76人，而且三場比賽呈現不同的內容。更令人意外的是，76人並非每次都靠明星球員爆發才能贏球，反而在主力缺陣、得分不如預期的情況下，依然能夠找到擊敗衛冕冠軍的方法。

這讓人不禁好奇，究竟是76人已經蛻變成東區新的爭冠勢力，還是尼克在奪冠之後，逐漸暴露出原本被勝利掩蓋的問題。當然，話題最終還是圍繞詹姆斯（LeBron James）、即將滿42歲、挑戰生涯第24個球季，今夏離開效力多年的洛杉磯湖人，以遠低於身價的薪水加盟76人。對一名擁有四枚總冠軍戒指、寫盡NBA個人紀錄的球員而言，轉隊目的再清楚不過：想在退休之前，替自己的傳奇生涯奪第五座總冠軍。

然而，76人能否成為詹姆斯最後的冠軍舞台，問題並非開季戰績可回答。10月5日季前賽，76人以120比97擊敗尼克，當時詹姆斯、安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）都缺席，布朗（Jaylen Brown）上半場就攻22分。季前賽畢竟有測試性質，勝負不能過度解讀，但在缺少三名大將下仍大勝，已讓外界看見這支球隊的深度。

10月20日例行賽開幕戰，尼克在麥迪遜花園廣場領上季冠軍戒，並升起睽違53年的總冠軍旗幟。原本應是紐約球迷的加冕夜，76人卻以106比100帶走勝利，馬克西攻28分，布朗19分，詹姆斯14分、9籃板與7助攻，安比德僅拿13分。四大明星沒一人破30分，76人卻能擊敗衛冕軍。這場比賽注意防守，尼克投籃命中率僅37%，布朗森（Jalen Brunson）19次出手6中，76人利用側翼防守、禁區協防與輪轉，破壞尼克的擋拆，安比德進攻端表現平平，卻貢獻三次阻攻，證明不必得分就能左右比賽。

上季總冠軍尼克新球季例行賽開幕戰，主將布朗森(左)面對76人壓制，完全難以發揮。 法新社

十天後雙方再交手，76人又以98比93擊敗尼克。這一次，布朗因左膝髕腱病變（left patellar tendinopathy）缺陣，安比德12投3中、10分，費城依然可以贏球！此役詹姆斯挺身而出豪奪20分、9籃板與8助攻，馬克西貢獻27分，西蒙斯（Anfernee Simons）板凳出發攻21分，證明76人不再是依賴一人，安比德失常照樣取勝。

對尼克來說，值得焦慮不是打不贏76人，而是賴以奪冠的進攻配合，正失去原有的流暢度，10月30日全場投籃命中率40.7%，三分球命中率31.7%。布朗森攻24分，卻用了22次出手才命中8球，唐斯（Karl-Anthony Towns）22分、12籃板，仍改變不了進攻效率欠佳事實，總教練布朗（Mike Brown）賽後用棒球做比喻：「似乎每個人拿到球，都急著揮全壘打，卻忘了先敲安打上壘。」一句話點出尼克的困境。

當布朗森持球，其他球員只是站在原地，進攻變一對一單打；當對手提前協防，傳球決策又顯得猶豫。尼克有布朗森、唐斯、布里吉斯（Mikal Bridges）與阿努諾比（OG Anunoby）等，問題並非缺乏進攻，而是如何讓這些人組成有效的整體。上季奪冠，靠的不只是布朗森一夫當關，更是防守、籃板與團隊默契，然冠軍隊往往也是全聯盟集中研究的對象，當對手摸清套路，戰術就必須不斷調整。

尼克在第二次交手搶下14個進攻籃板，創造20分的二次進攻，卻依然無法擊敗76人。這說明著，並非失去拚搶能力，而是即使獲得進攻機會，也未能有效轉換成得分，兩場例行賽不足以抹滅衛冕軍的實力，但一支球隊持續依賴單打，無法維持球權流動，那到了季後賽問題只會更明顯。

季賽迎戰尼克第二戰，76人隊馬克西(左)利用速度與突破撕裂防線。 路透

相較於尼克，76人逐漸展現不同的取勝方式。馬克西利用速度與突破撕裂防線，布朗具側翼單打與防守能力，安比德是禁區最重要的牽制力量，西蒙斯從板凳端提供火力，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）帶來活力與防守能量。至於詹姆斯，不需扮演所有進攻的起點與終點，能依比賽需要，選擇組織、得分，甚至在某些陣容客串中鋒，利用傳球能力創造錯位。這種角色調整，對41歲的他很重要，過去在湖人是瑞士刀，需同時負責組織、得分與關鍵時刻的決策，長期下來造成體能負擔。如今，費城有更多能創造得分的球員，他可把精力留在重要時刻。

不過，我們也不必把開季表現美化，過去幾場暴露替補禁區的問題。截至10月30日，替補中鋒波納（Adem Bona）累計76分鐘，這段時間球隊淨輸29分。對尼克一戰，他14分鐘的正負值為負6，還有四次犯規與兩次失誤。安比德下場時，缺乏穩定的護框與籃板保護，尼克之所以在10月30日賽事搶14個進攻籃板，就是個警訊。

這也產生一個矛盾，76人擁有讓人羨慕的明星陣容，卻可能因一名替補中鋒的不足，而在季後賽付出代價。畢竟，安比德的健康最難控制，如讓他在例行賽承擔過多上場時間，到季後賽如何確保維持狀態？詹姆斯可偶爾客串中鋒，但不能期待41歲老將長時間在禁區肉搏，這支球隊需要不是一名得分好手，而是保護籃框、確實卡位並完成防守輪轉的功能型長人，這才必須補的冠軍拼圖。

76人總教練諾斯（左）有足夠戰術彈性，讓詹姆斯在不同陣容中扮不同角色，對41歲的老將這比追個人數據更有意義。 美聯社

今年夏天，詹姆斯與76人簽兩年約800萬美元的合約，本季薪資約388萬美元。這個數字甚至低於2003年加盟克里夫蘭騎士時，第一個球季約401萬美元的薪資。根據Spotrac生涯薪資統計，詹姆斯至本季結束的累計薪資約5.85億美元，如今拿不到400萬美元年薪確實罕見。有趣的是，體育商業媒體《Front Office Sports》披露，詹姆斯與預測市場平台Polymarket簽代言，每年光報酬高達1500萬美元，他光是場外的一份收入，就相當於76人本季薪資近四倍。

對詹姆斯這種建立全球商業品牌的超級球星而言，薪資不再是收入來源，而加盟一支具爭冠實力、有龐大關注的球隊更有價值。這支76人隊，不需要他每晚攻30分，也不必長時間持球主導進攻，馬克西、布朗、安比德能分擔責任，總教練諾斯（Nick Nurse）有足夠戰術彈性，讓詹姆斯在不同陣容中扮不同角色，對41歲的老將這比追個人數據更有意義。

但是，冠軍不是把幾名巨星放一起就能保證得到結果，76人仍得面對安比德因健康倒置的低出勤率、布朗與其他主力的上場時間、替補的深度，以及漫長球季可能的體能消耗。開季放倒尼克兩次，不代表到季後賽七戰四勝制，76人就一定能取得相同結果。布朗森與唐斯的擋拆、布里吉斯與阿努諾比的側翼攻防，以及籃板優勢，都可能在往後的交手產生不同效果。值得觀察的，是兩支球隊接下來如何回應彼此。

詹姆斯(右)之所以願意大幅降薪投奔費城，目的無非是想在76人隊這支陣容裡發揮作用，並順利摘下生涯第五座總冠軍。 法新社

詹姆斯已經有四枚總冠軍戒指，第五冠是否在費城實現，現在還言之過早，但這次轉隊，確實讓NBA看見不同的超級巨星生涯晚期。他可以大幅減薪，不再擔任球隊第一主力，甚至在必要時客串中鋒，卻有能力在比賽最關鍵時扭轉乾坤。在球場外，他龐大的商業價值與特殊待遇，又迫使聯盟面對薪資制度公平性的敏感問題。這或許就是詹姆斯最後一舞，想追求不只是另一座冠軍，而是在年齡、金錢、體能與競爭制度間，找到延續傳奇的一條道路。

76人三度擊敗尼克，只是故事開端。決定詹姆斯能否戴上第五枚冠軍戒指，關鍵是費城76人能否把這些明星、角色球員與防守拼圖，組合成一支足以贏下四輪季後賽的冠軍隊。