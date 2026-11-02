日職／松井、工藤兩大咖同時降臨 央聯明年成超級戰區

監督人事的更迭本來就是職業棒球運動在球季結束後最受矚目的話題，而今年的日本職棒中央聯盟更是震撼彈連連，讓媒體完全不怕版面難以填充。

首當其衝的就是傳統球隊讀賣巨人季後換帥，由巨人出身的超級名將松井秀喜接掌新任巨人軍監督，可說是日本球界的大事，就連本身就是話題焦點的日本火腿監督新庄剛志都直呼，「這下熱鬧了！光是職棒界有這些話題，就讓我非常開心。」隨後松井秀喜的組閣也讓巨人球迷感到振奮，由51歲前總教練高橋由伸相隔8年回鍋擔任首席教練，形成曾任總教練又回到同一支球隊擔任首席教練的特殊人事安排。加上53歲清水隆行也暌違11年重返巨人教練團，三人重現2002年日本一時期的「黃金三外野」，攜手挑戰暌違15年的日本一榮耀。

巨人今年季中發生前任監督阿部慎之助因為家暴問題提前下台，臨時上陣救火的橋上秀樹帶隊打到中央聯盟第二名，與阪神纏鬥到最後才以2.5場勝差飲恨，戰績出色之外，也利用「以戰養戰」培養出不少的年輕好手，將為松井秀喜接任之後奠立穩定基礎。另外值得關注的是，巨人這一次能夠請出松井秀喜，除了與棒球先生長嶋茂雄生前的約定之外，肯定也會給予龐大資源上的支援，勢必要奪回優勝，給松井秀喜監督一份就任大禮，因此後續的補強動作絕對不會讓巨人球迷失望。

而在松井秀喜上任之前，其實中日龍請出名將工藤公康的話題也不小，只是碰到了松井的招牌加上巨人本身全國影響力，而稍稍被壓過。

中日龍找來曾率領軟銀拿下5座日本一冠軍傳奇名將工藤公康接下兵符。 中信兄弟提供(資料照)

工藤公康的監督資歷豐富，在2015-2021軟銀鷹監督任期內率隊3度勇奪洋聯冠軍，執教7年5度獲得日本一冠軍，累積558勝378敗42和、勝率0.592的輝煌戰績。7年5冠的輝煌戰果對於本季以60勝81敗2和戰績作收，位居央聯墊底的中日龍視為重返A級的「優勝保證人」。

中日龍已經連續14年無緣季後賽，巨人雖然近年不乏聯盟優勝，不過日本一優勝已經是14年前、2012年的事情，因此新任監督明年都有重大使命。兩名大咖同時降臨成為指揮官，中央聯盟明年勢必會相當精彩!工藤公康的監督生涯資歷顯赫，松井秀喜則是沒有經過教練洗禮直升巨人監督，兩人過去選手時期又曾經在巨人當過隊友，更讓彼此之間的對戰變得更加有趣。