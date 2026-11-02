中職／曾峻岳、林凱威挑戰旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

上周富邦悍將守護神曾峻岳、味全龍守護神林凱威，先後行使旅外FA自由球員權利，由於曾峻岳是第2次行使旅外FA，林凱威過去旅美發展多年，如今首度行使旅外FA，兩人挑戰國外職棒的決心相當堅定。

值得一提的是，林凱威是2024年12強世界冠軍中華隊守護神，曾峻岳是今年WBC經典賽中華隊守護神，兩人都是中職現役頂級終結者，能否順利旅外發展值得關注，如果最終確定旅美或旅日，將是繼2024年季後統一獅古林睿煬，2025年季後統一獅林安可和味全龍徐若熙之後，中職再度向國外職棒輸出好手，具指標性意義。

綜合各家媒體報導，有美職球隊開出附帶受邀參加大聯盟春訓的小聯盟合約，希望延攬曾峻岳。由於曾峻岳並沒有在更高層級的職棒聯盟投出好成績，即使他在中職已是頂級終結者，職棒年資滿6年，5天後將滿25歲，但要拿到一張大聯盟合約並不容易，所以簽下參加大聯盟春訓的小聯盟合約，開季再從小聯盟2A或3A出發，是比較合理的走向。

今年球季曾峻岳出賽48場，共投51.2局飆出65K，戰績5勝3敗7中繼25救援，防禦率1.57、被打擊率0.198、每局被上壘率0.95，確實繳出一張亮眼成績單。

富邦悍將投手曾峻岳

不過，如果曾峻岳計畫旅美發展，目標當然是投上大聯盟，今年大聯盟右投手四縫線直球均速高達95.3英里（約153.4公里），後援投手四縫線直球均速則是95.6英里（約153.8公里），而今年曾峻岳最快球速155公里，四縫線直球均速151.1公里，約93.1英里，也就是說，曾峻岳的四縫線直球均速在大聯盟平均水準之下， 「中職火球男」若到大聯盟發展，球速方面並沒有顯著優勢。

另外，曾峻岳武器庫包括滑球、卡特球，其中滑球主要對付右打者，卡特球主要用來壓制左打者，無論是滑球或卡特球，控制能力和球的品質都不算頂尖，如果曾峻岳目標大聯盟，如何提升球速和變化球進壘位置很重要，畢竟他身高只有174公分，球路進壘角度已經先天吃虧，控球必須更精準才有生存空間。

更重要的是，曾峻岳的身體素質必須壯大到足以應付更高強度、更密集的賽事才行，否則很容易受傷，那就什麼都不用談了。

再來看林凱威，媒體報導有日職球隊關注他，林凱威曾在美職響尾蛇小聯盟和美國獨立聯盟發展6、7年，最高層級到小聯盟2A，2022年投入中職季中選秀，成為味全龍選秀榜眼，今年他出賽56場豪取8勝30救援成功，但也有8次救援失敗，防禦率2.85、被打擊率0.248、每局被上壘率1.23。

相較於曾峻岳挑戰大聯盟，林凱威比較可能劍指日本職棒一軍。 聯合報系資料照

林凱威直球均速和曾峻岳差不多，但他有一顆更犀利的滑球，搭配少量的縱向變化球，狀況好的時候，打者真的很難應付，只是林凱威整體穩定度不如曾峻岳，這從兩人帳面成績和球迷看球「體感」，就可以清楚感受。

相較於曾峻岳挑戰大聯盟，林凱威劍指日本職棒一軍，理論上，30歲的林凱威成功機會相對比較大，只是，古林、徐若熙從中職輸出日職遇到瓶頸就可以看出，身為洋將身分，中職球員挑戰日職真的非常不容易，先不要談有沒有投出成績，光是身體素質、身體強度有沒有辦法應付日本訓練就是考驗，要競爭有限位置、面對更高強度的比賽、適應當地文化和團隊，這些都是考驗。

無論如何，曾峻岳、林凱威有夢就去追，球迷都應給予祝福，即使可以預見挑戰重重，但兩人角色是國外職棒球隊需求量較大的牛棚角色，只要做好準備，依舊有在日職一軍和大聯盟登板獻技的機會。