從板凳浪人變身灰熊砍分悍將 傑洛姆大爆發背後深藏驚人秘密

賽季開打第一週，聯盟得分王的名字不是唐西奇（Luka Doncic）、布克（Devin Booker）、愛德華（Anthony Edwards）或安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而是曾經在騎士替補席上度過兩個賽季的傑洛姆（Ty Jerome）。在26-27賽季前三場比賽中，這位身高6呎5吋的後衛場均轟下34.7分，領先所有你想得到的明星球員。

「他在這裡的時候就是很棒的球員，但現在他在那邊擁有完整的開火權，可以做他想做的事，帶領整個進攻系統，也能主導球隊的得分。」前隊友柯瑞 （Stephen Curry）在傑洛姆對勇士砍下28分後表示。

傑洛姆的表現乍看之下像是小樣本的偶然。三場比賽的確不足以下定論，但如果把時間拉長到四場，灰熊以4戰全勝領跑聯盟，傑洛姆場均29.8分、6.3助攻，只有1.8次失誤。開幕戰面對爵士，他轟下45分，創下灰熊隊史開幕戰單場最高紀錄，主場球迷甚至喊出了MVP的呼聲。

傑洛姆曾短暫效力勇士。 美聯社

綜觀傑洛姆的職業生涯其實不算順遂。從太陽到雷霆，他生涯前幾年一直沒能站穩腳跟，2022年季前被火箭裁掉後，才被勇士簽下，職業生涯的轉機也從這裡開始。

在2022-23賽季，他替勇士出賽45場，場均18.1分鐘拿下6.9分、3.0助攻與1.7籃板，投籃命中率48.8%、三分命中率38.9%，罰球命中率更高達92.7%，在柯瑞身後扮演穩定的輪替後衛。這份成績單也讓他在那年夏天獲得騎士青睞，簽下一份兩年合約。

然而命運又和他開了玩笑。傑洛姆加盟騎士的第一個賽季，只出賽2場、累計15分鐘，就因為右腳踝嚴重扭傷缺陣，後來更接受關節鏡手術處理腳踝的問題，整個賽季幾乎報銷。也因此到了2024-25賽季開始前，沒有太多人預期他能扛起板凳火力的大旗，畢竟連他傷前的開季表現，都不如當時的落選秀波特（Craig Porter Jr.）。

傑洛姆從過往替補出身到加入灰熊後大放異彩。 路透

沒想到他不只健康回歸，還打出了生涯最好的一季：例行賽場均僅上場約19分鐘，就貢獻12.5分、3.4助攻與2.5籃板，投籃命中率51.6%、三分命中率43.9%。更驚人的是效率，根據Cleaning the Glass的數據，他的每次出手得分高達128.2，優於聯盟97%的球員；BBall Index的出手難度與命中效率差值，更領先全聯盟98%的球員，在該資料庫超過6,300份球員賽季紀錄中排名史上第9高。總教練亞特金森 （Kenny Atkinson） 甚至提到，傑洛姆有時會給你一些類似柯瑞的時刻。最終他拿下年度最佳第六人票選第三名，成為騎士拿下東區頭號種子的賽季中，最不可或缺的板凳火力之一。

這個賽季開始前，傑洛姆沒有出現在ESPN、The Ringer與CBS Sports任何一份百大球員榜單中，部分原因是他去年因傷只出賽15場。但在進階數據的世界裡，他早已是另一種存在。預測型指標EPM （Estimated Plus-Minus） 在賽季開打前，把他排在聯盟進攻端第9名，DARKO則排在第14位，兩者都高於杜蘭特 （Kevin Durant） 與安戴托昆波。

EPM的創辦人史納爾 （Taylor Snarr） 曾任爵士分析師，他說傑洛姆長年都是這套模型中的離群值。2024-25賽季初，傑洛姆的進攻評價只有第42百分位，略低於平均，但隨著賽季推進，模型在球季結束時已將他評為第95百分位的進攻武器，與愛德華、詹姆斯 （LeBron James） 和哈登 （James Harden） 比肩。史納爾坦言，他確實擔心過模型對傑洛姆的判斷是否出錯，甚至為此失眠，但最終選擇不調整模型。

灰熊總教練伊薩洛肯定傑洛姆擅於讀懂防守者與協防者的肢體語言，創造自己想要的空間。 美聯社

傑洛姆在2025年夏天以3年2700萬美元與灰熊簽約，這份薪資只能算是符合輪替球員的行情，並非一名進攻核心。2025-26賽季一開始他因小腿嚴重傷勢缺陣到1月底，復出後僅出賽15場，場均22.6分鐘拿下19.7分，換算成每36分鐘為31.3分、9助攻。灰熊總教練伊薩洛 （Tuomas Iisalo） 當時形容，傑洛姆看起來不是爆發力最強的球員，但他能讀懂防守者與協防者的肢體語言，進而創造自己想要的空間。

直到今年夏天莫蘭特 （Ja Morant） 被交易離開，傑洛姆才真正迎來展現組織能力的機會。從數據可以看出，他並沒有改變自己的打法，只是把原本擅長的事情放大並做得更好。與2024-25賽季相比，他的拋投從場均3.1次增加到9.7次，命中率從56.9%提高到62.1%；急停三分出手從1.9次增加到4.7次，命中率從41.8%到42.9%；擋拆進攻回合從4.7次暴增到15.7次，每回合得分從1.03分提升到1.30分，各項數據都成長的同時讓他從最佳第六人昇華到能擔當球隊先發的存在。

即使在週一對爵士只拿下15分，只有7次罰球，灰熊在他上場時每百回合仍攻下121分，與聯盟最強進攻不相上下。爵士總教練哈迪 （Will Hardy） 賽後稱讚球隊對傑洛姆的防守，但這依然沒能阻止灰熊拿下勝利。

莫蘭特被交易也為傑洛姆的發揮帶來空間。 法新社

灰熊雖然目前戰績處於領先聯盟的梯隊，但賽程難度也要列入考量。目前為止灰熊的對手包括爵士 （兩次）、勇士與國王，不過大勝開季3戰全勝的拓荒者就有參考價值了。還有一個問題是健康，生涯傷病史豐富的他能否撐過整個賽季、持續維持這樣的使用量，才是他能否留在聯盟得分榜前段的關鍵。

灰熊沒有明確的第一進攻選項，傑洛姆抓住了這個機會，也拿下本季開季的西區每週最佳球員。他或許不會是最後的得分王，但只要健康不亮紅燈，他很可能會持續待在聯盟得分榜的前段班，而這位曾經在板凳席上默默發光的球員，如今真的成了一支球隊的進攻引擎。