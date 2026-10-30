曾是連25年未進季後賽爛隊 釀酒人創造小市場球隊奪冠奇蹟

對於經歷過90年代及2000年代初期的的大聯盟球迷來說，當時可能很難想像釀酒人能夠拿下世界大賽冠軍，畢竟他們曾是支25年無法打進季後賽的爛隊。然而近年他們不僅成為季後賽的常客，本季甚至奪下隊史首座世界大賽冠軍。他們靠著成功的農場養成及逢高賣出的交易策略，成為小市場球隊的奇蹟。

很多人提到釀酒人隊上一次打進世界大賽是44年前的1982年，但其實在1982年之後，他們有長達25年的時間沒能打進季後賽，那段期間釀酒人就是爛隊的代名詞。直到2008年，他們靠著自家農場出身的布勞恩(Ryan Braun)、菲爾德(Prince Fielder)與席茲(Ben Sheets)等人，外加最強半季助拳人沙巴西亞(CC Sabathia)的加持才拿到季後賽門票。

葉力奇目前仍是釀酒人隊史最大約保持人，自從換來他之後釀酒人就長居國聯強權，堪稱是隊史最佳交易與簽約。 法新社

近年釀酒人隊已蛻變成季後賽常客，自2018年以來的近9年有8年打進季後賽。他們在這段期間的初期也曾砸過大錢，2018年從馬林魚手中換來葉力奇(Christian Yelich)，並於2020年與他簽下隊史最大的9年2.15億美元合約。2018年罕見在自由球員市場以5年8000萬美元簽下肯恩(Lorenzo Cain)，隔年又以1年1825萬美元簽下葛蘭多 (Yasmani Grandal)。但在這之後，釀酒人就很少砸錢追自由球員了，而是回歸農場的養成與精準的交易投資。今年釀酒人的薪資總額1億4568萬排在全聯盟第14位，或許不在後段班，但已是2003年馬林魚之後薪資排名(24名)最後面的冠軍隊伍。若以密爾瓦基的市場規模、人口來看，釀酒人依舊是小市場球隊，根據富比世今年的球隊價值排名，他們僅排第21名。

這幾年釀酒人自家農場養出不少球星，例如曾經的守護神克奈柏(Corey Knebel)、海德(Josh Hader)和威廉斯(Devin Williams)，王牌投手伯恩斯(Corbin Burnes)、伍鐸夫(Brandon Woodruff)、培洛塔(Freddy Peralta)和米蕭洛斯基(Jacob Misiorowski)。打者則有圖蘭(Brice Turang)和喬里歐(Jackson Chourio)。此外創下季後賽18局無失分的艾許比(Aaron Ashby)、牛棚要角烏里貝(Abner Uribe)和關鍵新秀普拉特(Cooper Pratt)也出身自家農場。

米蕭洛斯基才是生涯第二年就站穩了王牌位置，也是釀酒人養成最新代表作。 歐新社

艾許比在這次世界大賽創下連續18局無失分的牛棚紀錄，且每次登板都投超過1局。 歐新社

除了成功的農場經營外，釀酒人也交易來幾位當初不被看好，如今都成為重要主力的球員。例如國聯冠軍賽MVP包爾斯(Jake Bauers)在來到釀酒人之前就是個棒球浪人，守護神梅吉爾(Trevor Megill)2023年被交易到釀酒人前還在雙城3A掙扎。

釀酒人的另一個經營策略是將當家球星逢高賣出，像海德、威廉斯、伯恩斯和培洛塔都是在成為自由球員前就被交易出去，且都不是到最後半季才送走。2022年季中釀酒人與教士進行的海德交易案到了今年就發揮作用，但想當年這筆交易可是受到釀酒人球迷的不滿，甚至因為最終沒進季後賽，間接導致總裁史登斯(David Stearns)下台，讓總經理阿諾德(Matt Arnold)升任並兼任總裁。今年季後賽表現極為出色的蓋瑟(Robert Gasser)就是釀酒人在這筆交易得到的球員之一。此外另一位球員魯伊茲(Esteury Ruiz)隔年被拿去換來世界大賽MVP康崔拉斯(William Contreras)。季後賽的牛棚主力霍爾(DL Hall)則是伯恩斯交易案得到的球員。

釀酒人慧眼識英雄最佳案例，世界大賽MVP康崔拉斯就是透過交易換來。 美聯社

每每釀酒人將當家球星交易後，季前看好度都會有所下滑，像2024、25、26年季前接連送走伯恩斯、威廉斯和培洛塔，但他們這三年依舊連續在國聯中區稱霸。而這也要歸功於總教練墨菲(Pat Murphy)一流的帶兵功力，這三年的釀酒人就是由他帶出來的。2024年前教頭康索(Craig Counsell)以史上最高5年4000萬總教練合約投奔同區勁敵小熊隊曾引發釀酒人球迷不滿，然而板凳教練升任的墨菲立即將積極招兵買馬的小熊給比了下去。他除了率領釀酒人奪下隊史首冠外、創下隊史最多單季103勝外，自己也榮獲兩次年度最佳總教練，今年若再給他第3次也不為過。

總教練墨菲一接手就連三年在國聯中區封王，今年更以隊史最佳103勝率隊奪下世界大賽冠軍，最佳教練連三拉三不無可能。 法新社

從25年未進季後賽到近9年8度打進季後賽、連4年國聯中區稱王，再到今年的隊史最高103勝及首座世界大賽冠軍，釀酒人靠的是成功的農場養成與精準的交易策略，當然還要有墨菲這樣一流的總教練來帶兵，堪稱小市場球隊的最佳經營典範。