中職／「精心策劃」觸動當年職棒心痛黑暗史 看魏應交話絕不能亂說

味全龍在3勝0敗之後，中信兄弟連贏2場，在台灣大賽第6戰贏球奪下總冠軍，本應是一段凝聚球迷熱情、見證球隊重生的勵志佳話。然而，在封王慶功場合中，頂新集團「二董」魏應交一句意指總教練葉君璋「精心策劃」的發言，卻如同一顆巨石投向平靜湖面，瞬間引爆社群熱議與球迷怒火。

「我們第四場輸了，第五場我們又輸了，其實我心裡面在想，因為我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望。」魏應交封王香檳慶祝會詞時說：「這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷、更多的象迷一起來參與我們每一場。」他再說：「 我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃，才能有今天的成果。」

魏應交失言之後，馬上引發球迷及網友一片譁然，味全龍馬上澄清：「董事長於封王香檳慶祝會上的發言，當時在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸，魏董事長對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。」

中職會長蔡其昌(前中右)發文，「公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。」

中職會長蔡其昌隨即發文：「有關魏董賽後慶功宴上的發言，我跟所有球迷一樣不能認同！這樣的發言，受傷害的是味全龍與中信兄弟兩隊努力在賽場上拼鬥的教練球員們，以及每一位熱情的球迷朋友。雖然魏董已經公開為失言道歉，我還是要再次表達，台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。」

即便味全龍球團與魏應交隨後緊急澄清，說明該言論僅是讚揚教練團調兵遣將與戰術佈局，中華職棒聯盟會長蔡其昌仍罕見發出「不能認同」的嚴正抗議，這句沉重的警示，背後代表的是台灣棒球界花了近二十年才慢慢撫平的集體創傷。

要理解球迷的敏感與蔡其昌嚴厲表態的原因，就必須回顧中華職棒曾經歷過的「黑時代」。連續數次的假球風暴曾讓台灣職棒險些滅頂。那段時期，場上一個微妙的失誤、一次看似不合常理的換投，都會被放大檢視是否背後有「黑手操盤」。看台從萬人空巷變成稀稀落落，無數球迷心碎離場，職棒產業付出了無比慘痛的代價。

「信任」一旦瓦解，重建需要付出難以想像的時間與代價。過去十多年來，仰賴聯盟防賭機制的建立、球團企業的持續注入，以及無數球員在場上用汗水與拼勁拚出的精彩表現，中職才一步步走出泥淖，贏回大眾的熱情與信心。

過去十多年來，仰賴聯盟防賭機制的建立、球團企業的持續注入，以及無數球員在場上用汗水與拚勁拚出的精彩表現，中職才一步步走出泥淖，圖為2009年檢調監控球場畫面。 聯合報系資料照

因此，職業運動的基石在於公平競爭與不可預測性。當球團最高層在公開場合使用缺乏精準語境的修辭，極易被敏感的公眾有不同的解讀為。這種無心之過，無意間觸碰了台灣棒球最脆弱的一根神經。

慶功宴固然是分享喜悅、氣氛輕鬆的場合，但企業高層與球團領導者的公開發言，與私人聚會終究不同。身處職棒經營的核心位置，言行不僅代表個人，更直接牽動球團形象與整個聯盟的公信力。

發言前必須具備對產業歷史的敏感度與分寸感。這不是要把每一句话無限上綱，而是提醒身為職棒產業的掌權者，擁有資本與經營權的同時，更必須保持對棒球這項運動的敬畏。

對味全龍而言，這座總冠軍是總教練葉君璋、教練團與全體球員整季辛苦拚搏的結晶。從例行賽到台灣大賽，球隊在場上展現的韌性與實力值得所有掌聲，這份榮耀不應因為慶功宴上的發言風波而蒙上陰影。

對味全龍而言，這座總冠軍是總教練葉君璋、教練團與全體球員整季辛苦拚搏的結晶，這份榮耀不應因為慶功宴上的發言風波而蒙上陰影。 味全龍提供

蔡其昌會長的即時抗議，展現了聯盟對比賽純粹性「零容忍」的堅定立場。當前中職正處於六隊規模成長、大巨蛋帶動觀賽熱潮的黃金時期，這份得來不易的成果，需要聯盟、球團、球員與球迷共同珍惜與維護。

味全龍的重生與奪冠已經為本賽季畫下句點。面對這場失言風波，最理想的態度是將其視為職棒文化邁向成熟的契機——企業支持體育值得肯定，但唯有謹記歷史教訓、尊重運動本質，台灣的職棒環境才能真正走得長遠、走得堅定。