拓荒者開季3連勝銳不可擋 三衛合體化做最大優勢成西區大黑馬

用全聯盟最廉價教練諾里(Micah Nori)，灰熊不想留，場內場外都是麻煩後衛莫蘭特(Ja Morant)，拓荒者也要了，今夏拓荒者所做的交易、補強、啟用一年期廉價菜鳥教練執教，都被打上大大「問號」。

上季西區第七種子拓荒者這樣的操作和省錢作風，一點都不像當代砸錢建隊NBA主流球隊。

拓荒者堆積四名控球後衛哈勒戴(True Holiday)、里拉德(Damian Lillard)、莫蘭特、韓德森(Scoot Henderson)，讓所有人看不懂。里拉德已經36歲剛大傷歸來，狀況不明，哈勒戴36歲生涯正在無底限滑落，莫蘭特過去三年幾乎處於完全失控下滑狀況，22歲韓德森過去三年還沒證明他能獨當一面。

季前拓荒者還遇上更糟意外，上季場均20.8分後衛夏普(Shaedon Sharpe)生涯正要起飛，2025年夏天才跟拓荒者簽下四年9000萬美元續約，今年8月在訓練中右膝半月板撕裂，至少缺陣半年。

36歲老控哈勒戴就是阿拓最佳第六人，從板凳上來全能救火。 美聯社

所有不利因素和變數都籠罩著拓荒者，但這支看起來什麼都不對勁也充滿矛盾的球隊，開季3連勝，打爆太陽，力克國王，接著用超強火力和三分球擊落開季3連勝湖人。

拓荒者各種的怪和缺陷，並沒有影響團隊戰力和教練執教用人，阿拓全隊有四個穩定持球點，都能持球突破單打，都能創造空間和出手機會，反而讓阿拓打出更難以預期和針對進攻風格。

主控莫蘭特收斂很多，專注做他擅長的事，場均16.3分、6.3助攻，投籃命中率5成8，三分命中率4成4，每場先發只打27分鐘，超高效輸出和幾乎0失誤(1.3次抄截和1.3次失誤相抵)，莫蘭特甘心打好角色球員心態和努力，正在翻轉過往形象。

里拉德傷停超過一年，場均21.7分，投籃命中率4成5，三分命中率4成3，里拉德正在用出色投籃、關鍵得分和控場能力證明他還能打，沒有報廢。

36歲老控哈勒戴就是阿拓最佳第六人，從板凳上來全能救火，能控能投擅長對位防守，場均14分、4助攻，投籃命中率5成。

拓荒者頭號得分手阿夫迪賈(右)場均22.3分、7籃板、6.3助攻，三分命中率4成4，繼續打出全能明星身手。 美聯社

兩名主力得分箭頭前鋒阿夫迪賈(Deni Avdija)、卡瑪拉(Toumani Camara)是阿拓第一和第四得分手，阿夫迪賈場均22.3分、7籃板、6.3助攻，三分命中率4成4，繼續打出全能明星身手。卡瑪拉場均16.3分，投籃命中率6成5，三分命中率5成9，都是外星人才有的數據表現。

兩名中鋒克林根(Donovan Clingan)和威廉斯(Robert Williams三世)，對抗性強籃板一流，擅於吃餅，護框能力高人一等，拓荒者禁區和籃板攻防在兩名長人完美保護中，足以對抗聯盟所有一線球隊或爭冠球隊。

拓荒者又怪又特別，里拉德、莫蘭特、哈勒戴三衛合體，成就完美團隊。克林根、威廉斯雙中鋒功能超強、防守籃板一流，不吃球權簡直天賜。阿夫迪賈、卡瑪拉兩個前鋒箭頭，能無限換防對位，外線投籃、持球終結得分都很擅長，這支各種組成元素都很奇特球隊，正以不可思議速度磨合，打出超乎預期戰力。

高齡老化後衛不顯老，大傷歸來恢復超好，言行失序的也不再作怪，場均20.8分第二得分手夏普季前傷停至少半年，也沒有絆倒拓荒者。

拓荒者用全聯盟最廉價教練諾里，開季執教表現充滿各種神奇。 美聯社

諾里開季執教表現充滿各種神奇，拓荒者重建故事和省錢經營風格，每個人都可以批評，可以有情緒，但這支球隊球場上表現並沒有讓任何人失望。

太陽、國王都不強大，今年開季表現也都不盡理想，參考價值不多。湖人重攻輕守，仍處於調整觀察階段，拓荒者這波開季3連勝足以引起關注，但真正考驗還沒有到來。

阿拓太特別，他們極可能打亂西區天下，季後賽甚至成為讓人意想不到西區大黑馬。