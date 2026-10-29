中職／12強冠軍光環漸失 曾豪駒得更正視樂天打線斷層問題

關於各隊季後教練團是否有人事變動，台鋼先確定總教練洪一中續掌兵符，接著樂天也在27日宣布由曾豪駒留任總教練，消息一出引起許多討論，畢竟樂天從去年的總冠軍一路跌落到年度第五名，戰績有著明顯落差。

樂天去年在台灣大賽以4勝1敗擊敗中信，拿下球團更名後的首座總冠軍，但主帥古久保健二卻意外遭撤換，由24年季後以總教練身分帶領中華隊奪下世界12強賽冠軍、25年重回一軍首席兼打擊教練職務的曾豪駒再度接下總教練一職，不過今年開季就陷入苦戰，上半季只打出24勝34敗2和，排聯盟第五名；下半球季雖找回競爭力，最後關頭仍無緣季後賽，反而是上半季一起排名吊車尾的中信逆勢拿到下半季冠軍，兩相對照讓球迷對樂天教練團更加不滿。

打擊是與去年相差最多的部分，也是樂天今年戰績不佳的主因，上半季林立、梁家榮等人因傷缺陣，加上主力打者狀況尚在調整，團隊打擊率僅有2成35，上壘率也不到3成，連同長打率、總得分等數據都是聯盟最差；下半季傷兵歸隊，打擊略有起色，但各項打擊數據都還是在後段班，整季下來的團隊打擊率僅2成41，與去年的2成69相比退步許多，其他各項打擊數據都衰退15%左右。

曾豪駒在2024年帶領中華隊奪下世界冠軍。 聯合報系資料照

曾豪駒14年引退後留在Lamigo擔任打擊教練，20年被拔擢為總教練到23年為止，共拿過一座上半球季冠軍及一次以外卡方式打進季後賽，20年球季的團隊打擊率高達3成11，成功延續暴力猿的進攻能力，之後3季的團隊打擊也都在2成8左右，雖然23年季後被轉調至二軍總教練，但這4季的打擊成績有目共睹。

即使前兩季由於球員受傷及年紀漸長等因素，打擊已稍微下滑，但今年樂天打擊更全面崩盤，曾豪駒回鍋總教練的這個球季，擅長的打擊卻成了無法衛冕甚至打進季後賽的最大原因。

林立今年因傷影響出賽表現。 聯合報系資料照

林立的受傷對樂天的進攻端有很大的影響，林立因傷下半季才歸隊，9月中又打擊時又側腹不適，緊急退場後經檢查確認為側腹肌發炎，之後雖仍隨隊，但未再先發出賽，到球季結束也只再多兩個打席，整季下來出賽49場、160個打席，打擊率2成87。

打線老化也是樂天近年打擊衰退的原因，林泓育、林智平兩名老將雖仍扛起半數以上場次的中心打線，破壞力已不如以往，加上年輕打者養成不盡理想，陣中多位小將的打擊率都不到2成5，打線接班出現大斷層，這也難怪雙林兩老還得輪流打第四棒，過去曾擔任過打擊教練的曾豪駒，在打線養成方面可說是徹底失敗，更怕的是看不到未來。

古久保健二去年奪冠後卻意外遭撤換總教練職務。 聯合報系資料照

相對於前一任總教練奪冠後被撤換，衛冕失利、養成不力卻被慰留，即使有著12強棒球賽世界冠軍的光環，曾豪駒勢必得更謹慎面對下一個球季。