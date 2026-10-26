中職／牛棚土投崩盤、打線嚴重卡彈 兄弟「讓3追4」奇蹟沒發生

台灣大賽今天（10月26日）落幕，味全龍以6：0擊敗中信兄弟，以4勝2敗勇奪隊史第6座總冠軍，系列賽味全龍整體表現確實優於中信兄弟，奪冠可說實至名歸，在此，先恭喜味全龍。

台灣大賽首戰味全龍靠王牌投手蔣銲先發8局無失分強勢壓制，加上守護神林凱威投1局無失分順利守成，以3：0完封旗開得勝，第2戰梅賽鍶先發6局失1分，再靠牛棚勝利方程式林子昱、陳冠偉、林凱威各投1局都無失分，最終以3：1勝出，前兩場勝利其實就像今年上半季輾壓各隊一樣，非常味全龍。

第3戰開始中信兄弟完全暴露例行賽軟肋，也就是薄弱的牛棚戰力，洋投羅戈先發6局無失分退場，第7局江忠城接手中繼，雖然順利抓下前兩棒，但接連被敲出兩支安打，隨後換左投呂彥青救火，這個投手調度完全沒問題，但呂彥青連續面對3名左打，先對曾聖安、李凱威投出四壞保送，再對郭天信投出觸身球，讓味全龍兵不血刃添得兩分，接著張政禹使出「閃身撲」，以內野安打賺到2打點。

第9局中信兄弟落後4分換上余謙，照理說壓力應該比較小，沒想到余謙一口氣掉2分，明顯不在狀態，這也讓教練團之後比賽完全不敢用余謙，牛棚可用之兵又更少了。

味全龍前3戰全勝聽牌，第4戰最關鍵的點不在於11局下味全龍左外野手王順和，該不該撲接詹子賢的再見安打球，而是在於11局上一出局王順和在二壘，蔣少宏擊出左外野安打，中信兄弟左外野手詹子賢明顯沒有趨前接球抓本壘的意圖，結果王順和竟然被三壘指導教練擋下來，沒有衝本壘跑回超前分，接著曾聖安、李凱威都出局無功而返，讓詹子賢有立大功的機會。

呂彥青台灣大賽第三戰的崩盤，突顯中信兄弟牛棚戰力的薄弱。 聯合報系資料照

味全龍在第4戰犯了不少錯誤，包括投手調度也有討論的空間，有機會橫掃對手卻沒把握，接著薔琵颱風來襲，第5戰延賽兩天，加上原本就有的1天休兵日，讓第4戰登板後援燃燒的勝騎士、菲力士有喘息空間，也讓第3戰的先發投手羅戈，能夠「中4日」登板先發，這場颱風當然對沒有退路、洋投已完全燃燒的中信兄弟相對有利，所以才有網友戲稱，「昔有諸葛借東風、今有王葛（王建民）借颱風」 。

第5戰羅戈先發前6局只被轟陽春砲失1分，7局下一出局劉基鴻擊出安打、羅戈退場，呂彥青上場救火，先被張政禹擊出二壘安打失1分，接著被郭天信擊出追平比分安打，呂彥青是中信兄弟牛棚大將，這場比賽只投5球就把場面搞砸，也讓教練團在後續比賽不太敢用他，呂彥青在例行賽、季後挑戰賽表現亮眼，卻在台灣大賽表現嚴重失常，也讓原本牛棚戰力就不足的中信兄弟，投手調度更捉襟見肘。

還好第5戰中信兄弟有江坤宇，單場擊出3支安打外加關鍵盜三壘，可說一個人扛起全隊，也讓連兩場救援的洋投菲力是拿下2連勝。

第5戰中信兄弟有江坤宇，單場擊出3支安打外加關鍵盜三壘，可說一個人扛起全隊。 中信兄弟提供

坦白講，前4戰結束味全龍取得3勝1敗聽牌優勢，中信兄弟接下來3戰依序會遭遇3大先發洋投蔣銲、梅賽鍶、鋼龍，結果第5戰蔣銲先發6.1局被敲出7支安打失3分承擔敗投，表現有失聯盟防禦率和三振王水準，中信兄弟過了蔣銲這一關，也是最難過的一關，就連台鋼雄鷹總教練洪一中都說，「中信兄弟氣勢打起來了。」

如果味全龍沒能拿下第6戰，第7戰應該也恐不樂觀，所以味全龍把第6戰當作決戰，避免夜長夢多，將鋼龍、伍鐸都放在出賽名單，以備不時之需。

勝騎士例行賽投了154.2局為全聯盟最多，季末的10月3日他甚至對富邦悍將登板，救援投1局無失分拿下勝投，10月9日季後挑戰賽對統一獅用97球先發7局失1分拿下勝投，10月17日台灣大賽第1戰用92球先發7局失3分吞敗，10月21日第4戰用73球後援4.1局無失分無關勝敗，也讓中信兄弟有續命第4戰。

光看上述數據就可以感受勝騎士一整季有多操勞，10月26日、也就是今天第6戰，勝騎士明顯不在最佳狀態，但他依舊盡力壓低傷害，用71球先發5局失1分，味全龍在比賽前半段頻頻錯失機會，也給中信兄弟反攻的希望。

然而，中信兄弟最令人擔心的牛棚又出狀況了，8局下鄭浩均留下無人出局一、二壘有人殘局退場，蔡齊哲先被敲出2支安打丟兩分，都算在鄭浩均帳上，隨後，登板救火的江忠城再被擊出高飛犧牲打、挨蔣少宏兩分砲，總共丟3分，大局就此底定。

第6戰一夫當關的梅賽鍶先發8局無失分奪勝，當然是最大功臣，如果這一場梅賽鍶倒了，第7戰味全龍高機率也守不住，梅賽鍶榮膺台灣大賽MVP實至名歸。

擔任中信兄弟前兩棒雙箭頭的張士綸、張仁瑋(左)，合計41打數只擊出2支安打，打擊率不到0.100 中信兄弟提供

台灣大賽中信兄弟牛棚本土投手防禦率高達8.76，遠不如味全龍的1.32，擔任中信兄弟前兩棒雙箭頭的張士綸、張仁瑋，合計41打數只擊出2支安打，打擊率不到0.100，黃韋盛也只有15支1，團隊打擊率0.148名列台灣大賽史上最差數據，打擊無法有效發揮成為致命傷，輸得一點都不冤枉。