日職／軟銀帶著連勝回福岡 徐若熙要上場得等這兩個情況

日本大賽今日要進行第三戰，前兩戰雖都由軟銀取勝，但過程中雙方互有領先，並非呈現一面倒的現象。

這個系列戰軟銀將先發順序做了些許變動，由前一輪在第二戰才先發的上沢直之打頭陣，上沢維持穩定的狀況，投7局未失分，但DeNA投手石田裕太郎表現同樣優異，加上牧秀悟開轟，兩隊以平手狀態打進延長賽，軟銀在第11局上半由庄子雄大打下兩分打點，獲得日本大賽第一勝。

第二戰軟銀的先發是在前一輪狀況不理想的莫尼洛（Livan Moinelo），他在前一輪首場先發，投2又2/3局就被打出6支安打，送出3次保送，丟掉3分退場，但不愧是王牌投手，這場狀況回穩，主投7局只被打出5支安打，還投出8次三振，未失分且留下領先2分的戰局下場，不過後援投手松本裕樹在8局被筒香嘉智打出3分砲，軟銀遭逆轉落後，孰料9局上代打投手的山川穗高一棒轟出牆，兩隊再度進入延長賽，最後的英雄竟然是他，8局上代跑柳田悠岐的川村友斗，在10局上打出陽春砲，川村今年季賽的打擊率不到1成，也未開轟，這一轟讓軟銀帶走日本大賽的第二勝，取得2:0的優勢回福岡。

牧秀悟在季後賽已打出5轟。 橫濱DeNA海灣之星官方X

在日本大賽的戰況之外，相信台灣球迷更關注的是徐若熙究竟何時才會迎來個人首次的日職季後賽登板，徐若熙季中因腰傷動手術，10月回歸一軍，角色由先發轉換為長中繼，季末兩場分別中繼投1局及2局，狀況不差，季後被帶進40人名單，前一輪的高潮系列戰三場也都被登錄在可上場的26人名單內，只是尚未等到真正登板的那一刻。

擁有絕對要拿下日本一的壓力，軟銀在季後賽的中繼投手調度稍微保守，前一輪面對火腿的三場比賽，雖戰情膠著，但也有領先多達4分的時候，不過軟銀教練團仍以熟悉的牛棚投手為主，其中松本、杉山一樹都連上3場，進入到日本大賽，兩隊更是互相拉鋸，兩場都打進延長賽，在這種狀況下，雖然使用多位牛棚投手，調度卻更加保守，松本、赫南德茲（Darwinzon Hernández）及杉山連上兩天，松本及杉山更是季後賽至今每場都出賽。

軟銀小久保裕紀(右)在24年的日本大賽曾敗給當時由三浦大輔領軍的DeNA，今年背負著不能再敗的壓力。 日本職棒官方網站

從40人名單中可以看得出來，除了前一輪的3名先發投手之外，松本晴、上茶谷大河是第4、5號先發投手，如果需要第2先發的話，他們也會優先被考慮，鈴木豪太、津森宥紀及上述幾名投手則是主力牛棚，因此從投手分工及前幾場的牛棚投手調度看起來，徐若熙要在下面兩種情況才有比較高的上場機會。

第一種就是如前兩戰一樣進入延長賽，且不只是到10、11局，而是到12局之後，主力牛棚都已經上過了，順位才會輪到徐若熙，當然如果是這種情況，那徐若熙應該就不只會投1局，也有可能拿到生涯首次季後賽的勝敗紀錄；第二種就是雙方比分差距過大的時候，這邊大比分差也不是像前一輪那樣只差距個3、4分而已，軟銀領先超過對手一支滿貫無法追回來的分差，或者軟銀落後給對方分數過多，徐若熙才有較大的上場空間，反過來說，如果每場比賽都是小比分差距，無論領先的是哪方，除非比賽延長，否則教練團就不太會考慮徐若熙了。

徐若熙被帶進日本大賽40人名單。 中央社

台灣球迷都很希望能看到徐若熙在日職季後賽首度上場，但畢竟徐若熙才剛傷癒歸隊，加上身份轉換並不算太久，教練團的信任度不高，上場順位放在後面是正常的，但好消息就是他每場比賽都在可上場名單中，表示教練團仍有考慮他上場的時機，就讓我們期待徐若熙在日本大賽出場的那一刻吧。