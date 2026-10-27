勇士窮得只剩下柯瑞 雖窮則變、變則通但有重生希望嗎？

勇士開季三連敗，三名主力前鋒巴特勒(Jimmy Butler)、第一長人波爾辛吉斯(Kristap Porzingis)、主力鋒衛穆迪(Moses Moody)都躺在傷兵名單無法上場，無限期缺陣。

這支勇士現在窮到只剩下柯瑞(Stephen Curry)，38歲柯瑞即使狀況再好，投籃還是世界第一，個人進攻得分能力超凡，但今年勇士什麼都缺，柯瑞幾乎孤掌難鳴。

開季三連敗是勇士「柯瑞世代」第一次，柯瑞2009年加入勇士以來，勇士第一次開季一勝難求。

除了連續多年一直無法擺脫傷兵困擾，勇士正陷入更大困境：

主力前鋒格林(右)進攻得分能力和投籃太差，完全幫助不了勇士和柯瑞。 法新社

主力前鋒格林(Draymond Green)進攻得分能力和投籃太差，完全幫助不了勇士和柯瑞，格林只能錦上添花，無法雪中送炭，對勇士毫無加分作用。

格林開季打了前兩場，一共得7分，犯規8次，失誤9次，0罰球，8投3中場均3.5分，場上毫無存在感。做為勇士主要持球點和戰術核心，格林幾乎沒有穩定得分能力和外線，進攻端缺少侵略性，甚至連買犯能力都沒有。

勇士每個對手都能盡情放空格林，全面包夾壓迫柯瑞，只要堵死柯瑞減少柯瑞持球機會，勇士團隊幾乎解體。

勇士禁區現在也只能靠兩名206公分新人前鋒倫德伯格(Yaxel Lendeborg Yaxel)、艾克(Graham Ike)硬扛。菜鳥新人扛禁區，一缺經驗、二沒優勢、三沒人害怕、四沒高度，勇士禁區幾乎沒有牽制力。

倫德伯格是勇士重建和未來重要希望。

倫德伯格(右)是勇士重建和未來重要希望。 美聯社

倫德伯格是2026年人選秀會第一輪11順位高齡新秀，成熟度高，有外線投籃能力和體能天賦，菜鳥球季就被勇士教練柯爾(Steve Kerr)拉上先發，開季三戰場均18.7分、8.3籃板、4.3助攻，投籃命中率4成4，表現稱職。儘管防守經驗和融入比賽都需要時間累積，但倫德伯格很快就會成為柯瑞身旁主要角色球員之一。

禁區沒主力扛，勇士也沒有穩定第二得分點和持球點，柯瑞個人戰力七折八扣，勇士三連敗數據和總體表現都很難看見未來。

過去一周外傳勇士積極嘗試交易波爾辛吉斯，甚至不惜賠上一個首輪籤，希望能從公鹿換來中鋒特納(Myles Turner)，但都沒有下文。波爾辛吉斯今年合約2000萬美元，最後一季合約只有300萬美元保障，波爾辛吉斯無限期傷停充滿變數，使得交易價值跟著停擺。

孤軍無力，幾乎沒有任何後援的柯瑞，開季兩戰場均23.5分，投籃命中率4成，三分命中率2成95，打得異常辛苦。勇士開季第三戰對太陽，柯瑞跑步膝必須輪休沒有上場，勇士122：131吞下三連敗。

勇士現有人手殘缺和陣容失衡，柯爾執教再神，也很難變出花樣打出像樣戰力。

殘缺勇士只能努力做好三個戰略：

勇士現有人手殘缺和陣容失衡，柯爾(左)執教再神，也很難變出花樣打出像樣戰力。 美聯社

第一更多磨練年輕球員和菜鳥，替補中鋒貝西(Charles Bassey)，菜鳥前鋒艾克、倫德伯格，後衛波傑姆斯基(Brandin Podziemski)都是勇士重建重要資源，趕在明年一月巴特勒傷癒歸隊前養出來，成為輪換主力。

第二適度保護柯瑞，勇士未來2-3個月陣容不會整齊，不能操壞柯瑞，否則勇士賽季會提前報銷。

第三積極在自由球員市場和交易市場找出路，為柯瑞找到合適拼圖和得力助手。勇士在2022年奪冠後，連續年多遭遇頻繁傷病困擾，這已經不是第一次。

只要柯瑞保持健康和頂尖狀況，勇士季中還有重生希望。