湖人開季3連勝 ！少了詹皇卻造就唐西奇、里夫斯、凱斯勒三巨頭

由唐西奇（Luka Dončić）領軍的洛杉磯湖人隊，我們能有多少期待，是NBA 2026-27新球季的重點話題之一。至截稿為止一共打了三場，湖人已經讓球迷看到一支與過去截然不同的球隊。先後擊敗金州勇士、洛杉磯快艇，接著在猶他爵士客場摘勝，這還是在首節落後18分的不利局面下，以132比123逆轉取勝，取得三連勝。唐西奇此役獨得52分、10次助攻、8個籃板，幾乎憑一己之力扭轉戰局，也宣告湖人進入「77號」核心新時代。

三連勝固然令人振奮，我也發現一些問題，這支經過改頭換面的湖人，究竟具備多少挑戰總冠軍的條件？隨著詹姆斯（LeBron James）離隊，湖人不必再處理兩名超級球星的球權分配。管理層今年夏天圍繞唐西奇重新部署陣容，引進凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）、賽布爾（Matisse Thybulle）與威廉斯（Ziaire Williams）等目的明確，讓唐西奇掌握進攻，其他球員提供掩護、外線火力、防守與機動性。從前三場比賽看，這個方向收到初步成效，包括對爵士一口氣拿52分。

開幕戰以127比105擊敗勇士，凱斯勒首披紫金戰袍便拿26分，展現出色的籃下終結能力。第二戰以125比117擊退快艇，里夫斯（Austin Reaves）貢獻28分、9次助攻，凱斯勒再添22分、8個籃板與6次阻攻。兩場比賽，湖人分別由不同球員發揮關鍵，顯示唐西奇身邊並非缺乏支援。同時，總教練瑞迪克（JJ Redick）的戰術思維也浮現輪廓。

里夫斯(左)如今已成為唐西奇身旁的第二進攻核心，在對手展開包夾主力時延續湖人隊的進攻火力。 法新社

球員時代以精準三分球聞名的瑞迪克，深知空間、掩護與投射對現代籃球的重要性。他不需要唐西奇像傳統控衛一樣快速推進，而是利用他閱讀防守、控制節奏與製造錯位的能力，迫使對手在包夾持球者、保護禁區及封鎖外線間不斷做選擇。凱斯勒的加入重要。7呎2吋身材高大能設掩護、順下接球，也能在防守端提供過去湖人欠缺的護框能力。搭配里夫斯的持球突破與外線，湖人進攻不再是等待巨星單打，是具備更多彼此配合的可能性。

然而，第三戰面對爵士，湖人的優勢與弱點暴露。首節湖人以29比47落後，讓爵士在短短12分鐘內攻下47分？！這防線形同失守。沒想到，第二節湖人立即回敬45分，半場反以74比71領先。這種驚人的進攻爆發力固然讚嘆，卻也暴露另一問題：一支爭冠球隊是否該如此頻繁地依賴得分，彌補防守端的漏洞？終場的統計值得玩味。湖人全場投進20顆三分球，命中率42.6%，爵士只有10顆、28.6%；但雙方整體投籃命中率非常接近，湖人49.4%，爵士48.9%。換言之，湖人並未在每個進攻環節壓制對手，是利用三分球的得分效率取得優勢。

令我擔心的是籃板球。湖人全隊只抓30個籃板，爵士卻有51個，足足相差21個。凱斯勒面對老東家受犯規干擾，28分鐘只得2分、7個籃板與1次阻攻，與前兩場的出色表現成強烈對比。這不能簡單歸咎於個人。當外圍防守者無法有效阻止對手切入，中鋒必須不斷移防，自然會陷入犯規麻煩；而當其他位置的球員無法協助卡位，禁區籃板也不可能只靠一人保護。湖人的側翼賽布爾與威廉斯合計投進6顆三分，卻只有3個籃板，凸顯Redick的取捨，究竟是安排更多具外線的球員，替唐西奇創造進攻空間，還是彌補球隊體型、對抗與籃板保護不足。

另一方面，里夫斯的重要性恐怕不亞於任何球員。在爵士戰攻下29分，三分球5投4中，還製造13次罰球機會。與唐西奇合計摘81分，占全隊得分超過六成。當對手集中防守唐西奇，里夫斯掏出自行突破、製造犯規與創造投籃機會的能力，讓湖人不至於只有一種進攻選擇。但是，這也值得警惕，對爵士全場只19次助攻，其中10次來自唐西奇。當球隊如此依賴兩名後衛，遇季後賽高強度的包夾與針對性防守，其他人能否提供有效支援，將影響湖人的上限。

值得肯定的是，湖人第三戰只有10次失誤，明顯改善前兩戰的問題。第二戰對快艇，唐西奇個人就有11次失誤，全隊累積21次。爵士戰他攻下52分、送出10次助攻的同時，僅發生4次失誤，證明他有能力在大量持球下維持進攻效率。前三戰湖人平均每場128分，失分為115分，進攻火力毋庸置疑。然而，競爭力不能只靠得分，當三分不再維持四成以上命中率，當凱斯勒遭犯規麻煩，當唐西奇與里夫斯遭嚴密包夾，瑞迪克是否還有其他贏球方法？

主力中鋒凱斯勒(中，持球者)在前兩戰展現霸氣，分別砍下26分、22分，但在對決老東家時卻只拿下2分，還遭遇犯規麻煩，最終是靠唐西奇一人包辦52分逆轉勝。 路透

三連勝證明管理層圍繞唐西奇重新打造球隊，已找到正確的方向。凱斯勒補足禁區高度，里夫斯提供第二持球核心，側翼球員則努力兼顧外線與防守，整體配置更加符合唐西奇的球風，但我仍得說三場比賽只是開始，不足以替一支球隊的季後賽前景下定論。湖人還需要時間建立穩定的防守輪轉、改善籃板保護，並讓替補陣容發揮可靠的作用。對爵士一戰唐西奇已證明自己有能力帶湖人這支傳統豪門，能在球隊一度落後18分時，以52分驚人表現扭轉戰局。現在，輪到瑞迪克證明，他能否把這令人目眩的進攻天賦，轉化為一套足以應付漫長球季與季後賽的完整體系。

對這支湖人，我們當然可以抱持期待，但仍取決於整體戰力的升級，而不是看唐西奇下一場能獨拿多少分，最好的情境是當他不必一場拿52分時，湖人仍然有能力擊敗任何一支強敵。