53年才等到的冠軍有多狂？尼克締造一堆神紀錄 史詩級統治力全解析

直到新賽季開打，整個夏天尼克奪冠的慶祝狂熱，總算開始降溫了下來，為的是收斂情緒，劍指大蘋果史上從未完成過的二連霸偉業。但這座總冠軍的含金量，無疑值得整座紐約城的驕傲，各種相關驚人紀錄，無論是整支尼克團隊，或者是其中幾位菁英球員，在在顯示這不只是歷屆冠軍中的平凡一冠，更是史詩級的統治成就。

在新賽球季開跑同時，讓我們再次帶領各位讀者，回顧尼克這座歐布萊恩金盃有多麼非凡，多麼不簡單。

團隊歷史成就紀錄

※ 打破紐約53年NBA冠軍荒，勇奪1973 年以來首座總冠軍。

※ 史上首支雙冠球隊：拿下本季總冠軍後，尼克隊成為NBA史上第一支同一賽季同時贏得季中錦標賽「阿聯航空NBA盃冠軍」與「NBA總冠軍」的球隊。

季後賽史詩級統治力

※ 歷史頂級勝率：季後賽總戰績16 勝3敗，勝率 84.2%，與2024年塞爾蒂克並列自2003 年改制以來歷史第二高，僅次於 2017 年勇士隊。

※ 季後賽期間一度締造13連勝，NBA季後賽歷史第二長，僅次於2017年勇士。

※ 本季季後賽在四場終結系列賽的關門戰中，完美4勝0敗，且全數於客場獲勝。

※ 歷史第一季後賽輾壓：單季季後賽總淨勝分高達+283，打破 2017年勇士紀錄（+230分）；場均淨勝對手14.9分，同時創下史上季後賽最大平均分差。

※ 季後賽共有12場比賽以兩位數分差獲勝，追平歷史紀錄，其中5場達29分以上，更難能可貴的是，包括前三輪最重要的關門戰。

※ 攻守俱佳：季後賽防守效率第一，19場比賽每百回合僅失分104.5 分。

布朗森勇奪FMVP。 新華社

※ 1984年季後賽擴軍以來，繼1991與1998年芝加哥公牛之後，第三支在季後賽從未輸超過5分的球隊（首輪兩敗各僅輸1分，總決賽第三戰只輸4分）。

※ 控制節奏&拆炸彈的專家：每波進攻平均耗時16.1秒，是季後賽中進攻節奏最慢的球隊；同時間季後賽「最後6秒內」進攻，共攻下345分，反之對手僅166分，最後 6 秒且比對手多造成 17 次犯規（49比32）。

總冠軍賽關鍵時刻&逆轉專家

※ 關鍵時刻最強球隊：總冠軍戰關鍵時刻（Clutch Time第四節最後5分鐘5分差以內）的72次防守回合中僅失 66 分，每百回合失分僅92 分，且讓對手三分球僅19投 4中21%、罰球21投10中48%。

※ 歷史級焦土戰的最終贏家：根據有統計的30年歷史，本季總冠軍戰堪稱史上最精彩膠著之一：（1）歷史唯一每場比賽最後5分鐘，分差都在5分以內；（2）史上僅四次，前五戰每場比賽最後2分鐘，分差都在3分以內，最終尼克4-1勝出

※ 總冠軍戰逆轉專家：每一場都曾落後達雙位數，第一節合計尤其輸達57分，第四戰馬刺甚至一度領先達29分，但尼克5戰都曾逆轉比數，並贏下其中4場，且創下自開始紀錄以來，歷史第一支單輪系列賽4次雙位數逆轉奪冠奇蹟。

※ Play-by-Play開始紀錄的時代以來，尼克包辦了NBA總冠軍戰中第1、第4和第11的大逆轉賽事，而這全發生在同一個系列賽！

※ 根據ESPN分析：馬刺在輸掉的四場比賽中，原本都有極大勝算優勢：（１）在第三節中段領先13 分時，贏得首戰機率達91.6%；（2）第四節剩1分鐘領先2分時，贏得第二戰機率為72.8%；（3）第四節剩9:33領先20分時，贏得第四戰的機率為99.6%；（4）第四節剩7:54領先10分時，贏得第五戰機率為95.4%。最終尼克逆轉了這四場比賽。

阿努諾比致勝補籃。 路透

※ 季後賽賽逆轉專家：不只總冠軍戰，整個季後賽尼克都很會逆轉，季後賽曾落後雙位數比賽，最終戰績為6勝2敗，勝率75%，同樣創過去30年統計以來歷史最佳，期間其餘球隊平均勝率僅20.9%，總戰績530勝2007敗，同時也是史上第二支單輪季後賽四度克服落後雙位數落後逆轉勝的球隊，上一支剛好也是2023-24年賽季的尼克。

※ 大比數逆轉專家：尼克今年季後賽且6次逆轉12分以上的落後，歷史單季第二多；甚至二度締造第四節落後20分以上逆轉勝紀錄，2勝0敗完美不敗。如果把時間軸拉長到近兩季，尼克於季後賽落後20 分以上時的總戰績為5勝3敗，時間聯盟所有球隊合計僅4勝71 敗，足見其韌性。

關鍵先生布朗森

※ 布朗森（Jalen Brunson）成為史上首位同時榮膺總冠軍戰FMVP，東區冠軍戰MVP、NBA盃MVP球員，同時也擠身史上僅有四位身高未超過6呎2吋的FMVP，其餘三位分別為湯瑪斯（Isiah Thomas）、柯瑞（Stephen Curry）與帕克（Tony Parker）。

※ 1969年以來，史上第六位同時榮獲 FMVP，並且於單季季後賽總得分領先全聯盟球員，前五位分別為詹姆斯（LeBron James）、歐尼爾Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）與衛斯特（Jerry West）。

※ 同時囊括2026年季後賽總得分王（539分）、季後賽得分王（場均28.4分）、第四節得分王（場均9.9分）以及關鍵時刻總得分王（38 分）。

※ 第五戰客場封王戰第四節單節獨拿15分，全場狂飆45分，追平喬丹1998年第六戰，總冠軍戰客場關門戰最高得分紀錄，全隊其他球員總共只砍下49分。

布朗森扮演關鍵先生。 美聯社

※ 第六戰的45分（唯一40+分）與總得分163分，雙雙打破原先由瑞德（Willis Reed）所締造的尼克隊史總冠軍戰紀錄，原紀錄為單場38分，總得分138分；場均32.6分，亦打破原先隊史總冠軍戰紀錄。

※ 名符其實的「關鍵先生」：總冠軍關鍵時刻砍下全隊最高22分，僅次於2011年諾維茨基（Dirk Nowitzki）的26分。其中關鍵時刻使用率（USG%）高達53.3%，連續三年在季後賽領先全聯盟。

※ 總冠軍戰第四節場均11.2分，暫居史上之冠，第二與第三名分別為「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的10分，以及喬丹的8.8分。

「反斑馬專武」唐斯

※ 歷史級正負值（單季第一）：唐斯（Karl-Anthony Towns）季後賽上場578分鐘，締造單季季後賽+258正負值新高，打破柯瑞2017年所創+245紀錄；若非最後一戰-8，還將締造場場正負值為正的難能可貴紀錄，但前18戰皆為正值，亦已成為史上季後賽連續場次之最。

※ 總冠軍戰正負值之王：不只季後賽，總冠軍戰同樣以正負值+44，居全隊之冠。

唐斯與溫班亞瑪。 路透

※ 季後賽有效投籃命中率達62.0%，遠高於常規賽的55.6%，歷史排名第18。進攻時間最後6 秒內有效命中率亦高達50.0%，全聯盟第5。

高效之王阿努諾比

※ 季後賽歷史級高效：阿努諾比（OG Anunoby）季後賽有效命中率高達67.2%、真實命中率高達72.1%，雙雙刷新NBA歷史單季季後賽紀錄（出手至少150次的1441個案例中，原先真實命中率紀錄為米契爾的69.6%），總冠軍真實投籃命中率同樣高達71.4%。

其他球員紀錄

※ 維拉諾瓦大學三劍客布朗森、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart），攜手成為NBA歷史上第一組同時獲得NCAA冠軍與NBA 總冠軍的三人隊友組合。

※ 布朗森與布里吉斯成為史上第四組在同一隊贏得多座NCAA冠軍，且至少拿下一座 NBA 總冠軍的隊友組合。

※ 布里吉斯同樣打出極高效率：季後賽有效命中率62.0%，歷史排名第19。進攻時間最後6秒的有效投籃命中率 51.3%，高居全聯盟第3。正因尼克不只布朗森高效發揮，最終才能在他率領之下，以群策群力戰勝馬刺封王！

美聯社

衛冕之路

在現行CBA規則之下，NBA已連續8年由不同球隊奪冠，每支冠軍球隊在贏下歐布萊恩金盃後，陣容不可避免的都要跟薪資結構搏鬥，尼克亦不意外。但可以慶幸的是，至少這支冠軍隊的先發五虎，本季將攜手再戰一回。

好消息是，這幾位過去幾乎都曾被外界輕視低估的主力球員，一座冠軍看來並無法滿足他們內心求勝的熊熊烈火。至少，布朗森還不會，哈特夏天受訪時就說到「布朗森的目光已經望向下一座冠軍」。

這位尼克史上僅有的兩位FMVP之一的「關鍵先生」，在奪冠後已然成為隊史最偉大之一，誠如尼克名宿大學長佛雷瑟（Walt Frazier）所言，「他已是尼克史上最偉大的球員之一，他、我、尤恩（Patrick Ewing）和里德都是」。2026-27球季，這支核心主力都還在的新王，有可能終結8年的連霸荒，連帶布朗森登上尼克隊史「唯一」最偉大的王座嗎？

但等在他們眼前的，卻也將是一條更加艱難的爭冠道路。儘管先發核心甚至多數綠葉功臣都猶在，但失去羅賓森（Mitchell Robinson）終究讓替補中鋒戰力有所削弱，在CBA沉重壓力下，與唐斯的續約亦不順利，未知是否會為他的專注力帶來影響。

與此同時，雷霆與馬刺兩支年輕冠軍候補球隊繼續進步之外，東區的競爭版圖亦更形激烈，76人、熱火、塞爾蒂克與暴龍都有明顯補強，以開幕戰為例，尼克就以6分之差出師不利，惜敗最大假想敵之一，詹姆斯投靠的費城76人；隨後，他們又在客場不敵同組死敵塞爾蒂克，開季苦吞連敗。

這支去年上演奇蹟的熱血球隊，今年究竟能否如願衛冕呢？就讓我們拭目以待吧！