日職／4連敗造就橫濱再現下剋上機會 阪神虎發生何事?

藤川球兒率領的阪神虎隊今年完成了中央聯盟連霸的重大任務，由於這是隊史第一次的連霸，因此在阪神球團史上具有特別重要的意義。

不過另一方面，阪神在季後賽決勝輪敗給了橫濱DeNA，連日本總冠軍賽都沒有辦法碰到邊，加上去年以1勝4敗輸給了軟銀，中央聯盟二連霸但是卻都與日本一優勝無緣，留下了遺憾，現在只能眼睜睜看著橫濱與軟銀在進行日本一熱戰。更讓阪神虎迷感到氣餒的是，阪神這次季後賽是帶著1場先勝的優勢，卻在主場甲子園球場以4連敗的方式成就了橫濱的下剋上。

分析阪神這4場連敗的最大主因，打線熄火當然是第一。前3場比賽分數分別為0：2、0：1、0:：4，連續3場被完封寫下NPB季後賽史上第一次，連續27局無得分也是最屈辱的紀錄。橫濱投手群徹底封鎖住了阪神第一棒開路先鋒近本光司，讓他在這個系列賽中17個打數0安打，等於阻斷了阪神的得分來源，相當關鍵。加上三冠王打者佐藤輝明（0.306打擊率、39支全壘打、106分打點）第一戰受傷，另一名中心打者森下翔太（0.292打擊率、35支全壘打、84分打點）也在G2因為右大腿不舒服而在比賽中退場，等於阪神虎合計70轟以上的兩大強棒無法健康出賽，到了G3先發外野手前川右京又因為觸身球打到左手小指，都大大影響了攻擊戰力。

而這不僅是今年的季後賽慘狀，由於佐藤輝明這個季後將要行使入札制度向大聯盟挑戰，少掉這名三冠王打者，明年的阪神虎勢必會更加辛苦。

阪神虎勝投王髙橋遥人在迎戰橫濱第二戰先發主投8局僅失1分，但因打線沒有支援，吞下敗投。 阪神虎官方X

另一方面，打線熄火也深深影響了投手。阪神即使坐擁勝投王高橋遥人（16勝3敗、防禦率1.87）、防禦率王村上頌樹（10勝9敗、防禦率1.85）、才木浩人（10勝5敗、防禦率2.51），這幾名中央聯盟數一數二的先發強投，但這個系列賽4場比賽阪神竟然都是率先失分。隊友得分困難，導致1分都不能失的壓力也壓得先發投手喘不過氣來，無法複製阪神例行賽所擅長的打法。

最後就是阪神虎隊歷經了例行賽尾聲的龐大壓力，一度被巨人軍逼進到0.5場勝差，最後也僅僅只以2.5場勝差的距離勝出，全隊尤其是主力選手身心疲勞的狀態可以想像，打到CS季後賽階段的確已經疲累。反觀橫濱DeNA的幾名主力選手，包括牧秀悟、佐野惠太、筒香嘉智都有2024年一路從季後賽突圍而上，奪下日本一優勝的經驗，對於短期比賽的打法相當熟悉。接下來橫濱DeNA挾著這股氣勢以及經驗，在這次日本總冠軍賽中再度重演下剋上傳奇也不會讓人感到意外。