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進軍世界大賽功臣 光芒如何找回培洛塔在大都會搞丟的身手？

聯合新聞網／ Miguchii
今年一月被大都會用兩名頂級新秀換來的先發右投培洛塔繳出的表現荒腔走板；在八月初轉戰光芒後，他卻像換了個人。 法新社
今年一月被大都會用兩名頂級新秀換來的先發右投培洛塔繳出的表現荒腔走板；在八月初轉戰光芒後，他卻像換了個人。 法新社

去年國聯塞揚票選第五，今年一月被大都會用兩名頂級新秀換來的先發右投培洛塔（Freddy Peralta），原本希望他能擔起陣中王牌的重任，沒想到繳出的表現荒腔走板：22場先發5勝9敗、防禦率4.99；在八月初轉戰光芒後，他卻像換了個人，10場先發防禦率3.25，季後賽的表現更是人擋殺人、佛擋殺佛，三次登板2勝0敗、防禦率0.75，順手抱走系列賽MVP。光芒是對培洛塔施了什麼魔法，幫他找回他在紐約搞丟的王牌身手？

掉的不是帳面球速，而是「體感球速」

培洛塔在大都會的22場先發中有11場投不到6局，三振率也大幅衰退，K/9從去年的11.1掉到8.9。 路透
培洛塔在大都會的22場先發中有11場投不到6局，三振率也大幅衰退，K/9從去年的11.1掉到8.9。 路透

讓我們先回顧當時的交易背景，大都會一月時拿出新秀史普洛特（Brandon Sproat）與威廉斯（Jett Williams）換來培洛塔，看中的就是他連續6年防禦率低於4的穩定成績，以及去年7勝6敗、2.70防禦率的頂級履歷。而開季前9場他也不負眾望，繳出3.10的防禦率，誰知道接下來的13場先發卻是2勝6敗、防禦率6.44，在大都會的22場先發中有11場投不到6局，三振率也大幅衰退，K/9從去年的11.1掉到8.9。

問題究竟出在哪？第一點是培洛塔的出手延伸（Extension）從2021年的7.2英尺、2025年的6.8英尺，滑落到今年的6.5英尺，出手角度也從38.4度掉到32.1度。有趣的是，他四縫線的球速只從94.8英里掉到94.1英里，其實變化不大；但因為出手點離本壘板變遠，打者實際感受到的「體感球速」卻從95.4掉到94.2英里，而對手的對戰打擊率也從.209升到.257。簡單來說，就是培洛塔的球速沒什麼變，但由於出手延伸變短，使打者有更多的時間把來球看得更清楚。

另一條線索來自ESPN的報導：2025年他幾乎只用定點投球（Stretch，起始姿勢固定，動作少、節奏短，主要是為了防止跑者盜壘），今年卻在壘上無人時增加了雙手舉過頭的完整投球動作（Windup，多了擺手、抬腿、重心後移等步驟，理論上能累積更多動能，但每一個多出來的環節，都是節奏跑掉的機會）。培洛塔因此失去了過去出手時的出手延伸，連拿手的變速球也受到影響，大都會期間他常把這顆武器球失投到好球帶紅中，導致被打擊率高達.280。

光芒處方簽：修正投球機制、增加變速球比例

培洛塔2026年在大都會與光芒的對照，最大是球種配置與變速球品質。
培洛塔2026年在大都會與光芒的對照，最大是球種配置與變速球品質。

在季中被交易至光芒後，牛棚教練蒙卡達（Jorge Moncada）對照了兩段畫面：一段是培洛塔去年9月在釀酒人最好的時候，另一段是今年7月在大都會最慘的幾場先發，除了發現多餘的Windup或許不適合他，另外也將他的站位移到投手板三壘側、加寬站姿、加快出手節奏、強化下肢，以及稍微提高手臂角度。來到光芒後，培洛塔的出手角度從大都會期間的 33.0 度回升到 35.2 度，平均延伸從 6.5 英尺到 6.6 英尺，近四場更到 6.7 英尺。提升的幅度不算大，但足以讓直球的體感球速回來。另外，ALCS 第二戰他的四縫線均速到 96.9 英里，比整季的均速高了 2.5 英里。

此外，光芒球團也為培洛塔的配球策略重新設計，首先是直接封印他的滑球——一個只佔5.7%的第三球種，既沒有穩定的好球帶表現，也佔用了變速球的出場機會，不如乾脆放掉，讓投球組合更單純；同時拉高變速球的使用量，從21.1%升到32.8%，而且揮空率從28.1%升到32.2%，被打擊率則從.280下跌至 .132，就像前面提到的，在大都會時他常把變速球拉進好球帶正中央，到光芒後則更常落在對右打者的手臂側邊緣，不只投得更多，而且投得更好。再加上光芒本來就是支專精於變速球的球隊，全隊使用率高達 20.4%（先發投手更高達 21.8%），是聯盟有紀錄以來最高；終結者貝克（Bryan Baker）與牛棚投手凱利（Kevin Kelly）等人都從中獲益，培洛塔在加入後更是如魚得水，完全找回巔峰時的自己。

培洛塔將在世界大賽第三戰先發對抗釀酒人，是否能成為二連敗光芒的救世主。 美聯社
培洛塔將在世界大賽第三戰先發對抗釀酒人，是否能成為二連敗光芒的救世主。 美聯社

給光芒「修一下」的結果，培洛塔不只是找回巔峰，甚至變得更強，他在光芒的10場例行賽先發登板，失分都在1分以內，球隊10戰全勝。ALDS對上洋基主投4.2局失1分；ALCS更是三度登板（2場先發），在G2先發6局無失分、6次三振，四縫線均速96.9英里、最快甚至一度觸及99.4英里；G4登板後援解決2名打者；G6再繳5.1局失1分好投；總計12局送出9次三振，2勝0敗、防禦率0.75。獲選為ALCS MVP。

MLB專欄 MLB 光芒 培洛塔

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