進軍世界大賽功臣 光芒如何找回培洛塔在大都會搞丟的身手？

去年國聯塞揚票選第五，今年一月被大都會用兩名頂級新秀換來的先發右投培洛塔（Freddy Peralta），原本希望他能擔起陣中王牌的重任，沒想到繳出的表現荒腔走板：22場先發5勝9敗、防禦率4.99；在八月初轉戰光芒後，他卻像換了個人，10場先發防禦率3.25，季後賽的表現更是人擋殺人、佛擋殺佛，三次登板2勝0敗、防禦率0.75，順手抱走系列賽MVP。光芒是對培洛塔施了什麼魔法，幫他找回他在紐約搞丟的王牌身手？

掉的不是帳面球速，而是「體感球速」

培洛塔在大都會的22場先發中有11場投不到6局，三振率也大幅衰退，K/9從去年的11.1掉到8.9。 路透

讓我們先回顧當時的交易背景，大都會一月時拿出新秀史普洛特（Brandon Sproat）與威廉斯（Jett Williams）換來培洛塔，看中的就是他連續6年防禦率低於4的穩定成績，以及去年7勝6敗、2.70防禦率的頂級履歷。而開季前9場他也不負眾望，繳出3.10的防禦率，誰知道接下來的13場先發卻是2勝6敗、防禦率6.44，在大都會的22場先發中有11場投不到6局，三振率也大幅衰退，K/9從去年的11.1掉到8.9。

問題究竟出在哪？第一點是培洛塔的出手延伸（Extension）從2021年的7.2英尺、2025年的6.8英尺，滑落到今年的6.5英尺，出手角度也從38.4度掉到32.1度。有趣的是，他四縫線的球速只從94.8英里掉到94.1英里，其實變化不大；但因為出手點離本壘板變遠，打者實際感受到的「體感球速」卻從95.4掉到94.2英里，而對手的對戰打擊率也從.209升到.257。簡單來說，就是培洛塔的球速沒什麼變，但由於出手延伸變短，使打者有更多的時間把來球看得更清楚。

另一條線索來自ESPN的報導：2025年他幾乎只用定點投球（Stretch，起始姿勢固定，動作少、節奏短，主要是為了防止跑者盜壘），今年卻在壘上無人時增加了雙手舉過頭的完整投球動作（Windup，多了擺手、抬腿、重心後移等步驟，理論上能累積更多動能，但每一個多出來的環節，都是節奏跑掉的機會）。培洛塔因此失去了過去出手時的出手延伸，連拿手的變速球也受到影響，大都會期間他常把這顆武器球失投到好球帶紅中，導致被打擊率高達.280。

光芒處方簽：修正投球機制、增加變速球比例

培洛塔2026年在大都會與光芒的對照，最大是球種配置與變速球品質。

在季中被交易至光芒後，牛棚教練蒙卡達（Jorge Moncada）對照了兩段畫面：一段是培洛塔去年9月在釀酒人最好的時候，另一段是今年7月在大都會最慘的幾場先發，除了發現多餘的Windup或許不適合他，另外也將他的站位移到投手板三壘側、加寬站姿、加快出手節奏、強化下肢，以及稍微提高手臂角度。來到光芒後，培洛塔的出手角度從大都會期間的 33.0 度回升到 35.2 度，平均延伸從 6.5 英尺到 6.6 英尺，近四場更到 6.7 英尺。提升的幅度不算大，但足以讓直球的體感球速回來。另外，ALCS 第二戰他的四縫線均速到 96.9 英里，比整季的均速高了 2.5 英里。

此外，光芒球團也為培洛塔的配球策略重新設計，首先是直接封印他的滑球——一個只佔5.7%的第三球種，既沒有穩定的好球帶表現，也佔用了變速球的出場機會，不如乾脆放掉，讓投球組合更單純；同時拉高變速球的使用量，從21.1%升到32.8%，而且揮空率從28.1%升到32.2%，被打擊率則從.280下跌至 .132，就像前面提到的，在大都會時他常把變速球拉進好球帶正中央，到光芒後則更常落在對右打者的手臂側邊緣，不只投得更多，而且投得更好。再加上光芒本來就是支專精於變速球的球隊，全隊使用率高達 20.4%（先發投手更高達 21.8%），是聯盟有紀錄以來最高；終結者貝克（Bryan Baker）與牛棚投手凱利（Kevin Kelly）等人都從中獲益，培洛塔在加入後更是如魚得水，完全找回巔峰時的自己。

培洛塔將在世界大賽第三戰先發對抗釀酒人，是否能成為二連敗光芒的救世主。 美聯社

給光芒「修一下」的結果，培洛塔不只是找回巔峰，甚至變得更強，他在光芒的10場例行賽先發登板，失分都在1分以內，球隊10戰全勝。ALDS對上洋基主投4.2局失1分；ALCS更是三度登板（2場先發），在G2先發6局無失分、6次三振，四縫線均速96.9英里、最快甚至一度觸及99.4英里；G4登板後援解決2名打者；G6再繳5.1局失1分好投；總計12局送出9次三振，2勝0敗、防禦率0.75。獲選為ALCS MVP。