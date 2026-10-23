53年來有詹姆斯才有總冠軍！ 騎士最後一搏能成功破咒？

自1970-71賽季成軍以來，克里夫蘭騎士從未在沒有詹姆斯 (LeBron James) 的情況下打進過總冠軍賽。這件事對球團來說一直是個敏感的話題，但今年，他們手上握有改寫歷史的機會，而且可能是史上最好的一次。

「這是我們證明自己的時候，如果不是現在，就永遠沒有機會了。」先發中鋒艾倫 (Jarrett Allen) 在週一練習後表示。

這句話完全體現了騎士這個賽季所背負的壓力，球隊睽違7年再度闖進東區決賽，球團也有理由為這份進步感到欣慰，沒想到面對最終奪冠的紐約尼克，竟以4戰全敗被橫掃，而且幾乎場場都打得毫無懸念。一個原本充滿成就感的賽季，就這樣以最苦澀的方式結束。

莫布里、米契爾、哈登與艾倫四核心都背負奪冠證明壓力。 法新社

球團在這個夏天給出的答案也很明確：相信主力球員的能力並墊高陣容的天花板。今年夏天的幾筆交易讓騎士在東區軍備競賽中往前挪了一步，但問題在於，對手也沒有停下來，甚至跑得比騎士更快、更猛。

溜馬去年在交易截止日前換來中鋒祖巴茲（Ivica Zubac），如今哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也將從阿基里斯腱斷裂中復出，他整個2025-26賽季因傷缺陣，而溜馬上一個沒有被傷病拖垮的賽季，是一路殺進總冠軍賽。暴龍在季後賽首輪把高種子的騎士逼到第7戰，如今又補進兩屆總冠軍得主雷納德（Kawhi Leonard）。最令人側目的是費城，他們在夏天一口氣網羅詹姆斯、布朗 (Jaylen Brown) 、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、西蒙斯（Anfernee Simons）與韋德 (Dean Wade) ，一夜之間成了東區新的超級強權。熱火則是選擇豪賭，換來字母哥 (Giannis Antetokounmpo) ；老鷹也從缺乏薪資空間的雷霆挖來防守悍將多特 (Lu Dort) 。

衛冕軍尼克幾乎原班人馬回歸，只少了以搶進攻籃板見長的羅賓森 (Mitchell Robinson) ；活塞補進柯林斯 (John Collins) 、喬伊 (Isaiah Joe) 與新秀奧科里 (Ebuka Okorie) ，補上了在修賽季失去的陣容深度和戰力；就連巫師也有戴維斯 (Anthony Davis) 、楊恩 (Trae Young) 和狀元迪班薩 (AJ Dybantsa) 堪稱東區最不容小覷的黑馬。

即便聯盟版圖如此劇烈洗牌，能在明星密度上與騎士抗衡的球隊依然不多，預期先發陣容就有5人名列聯盟前100名球員。只是星度越高，壓力也就越重。

若騎士開季不如預期，艾倫恐怕會是頭號交易籌碼。 美聯社

艾倫坦言：「我們都知道身上背著很真實的壓力，但我們接受這件事，正面迎戰就對了。」總教練亞特金森 (Kenny Atkinson) ，球隊每年都在進步，但想要的更多，「去年經歷的逆境，讓我們比以前更有實戰淬鍊」。

騎士花了大筆代價換來華森，需要他立即做出貢獻。 法新社

最直接的壓力，落在剛加盟騎士的華森 (Peyton Watson )身上。他上季在金塊場均29.6分鐘繳出14.6分、4.9籃板與2.1助攻的生涯新高，球團相信他的能力且認為他還有很大的成長空間，也期待他成為頂級的雙向側翼。但為了換來這位大型側翼，騎士失去兩位每晚都能貢獻的輪替球員，交出了最後一個可交易的首輪籤，球隊還被硬上限鎖死在第一層豪華稅。付出這些代價，換的是補強球隊多年來最大的側翼缺口。

米契爾與哈登仍是騎士拚冠主要雙核心。 法新社

比起華森，核心成員的處境更加微妙。37歲的哈登（James Harden）剛簽下3年9700萬美元的新約，卻始終甩不掉「季後賽表現不如預期」的標籤，對尼克系列賽的失利更是讓這個說法難以鬆動。「我唯一缺的就是冠軍，」哈登說到：「你可以擁有天賦最好的球隊，我以前就待過，卻還是沒有贏球。」米契爾（Donovan Mitchell）終於在上季擺脫早早出局的魔咒闖進東決，但那樣的收場讓質疑持續存在，簽下大型延長合約後，組織的重擔更是落在他身上。

莫布里（Evan Mobley）的處境最為尷尬。這位在聯盟打滾第5年的前鋒，一度被視為聯盟下一位超級巨星，如今卻成為「被高估、薪水過高」批評聲浪的對象：沒有入選明星賽，沒有入選年度最佳陣容，儘管2025年才剛拿下年度最佳防守球員，上季卻連一張最佳防守球員選票也沒拿到。球團更做出一項攸關未來走向的決定，沒有認真參與任何涉及他的交易討論，即使他的交易價值本可以是換來字母哥或布朗的關鍵籌碼。這份信任，加上聯盟第14高的薪資，意味著他必須用表現證明這一切值得。

剛進聯盟就備受期待的莫布里，已成為「被高估、薪水過高」批評聲浪的對象。 美聯社

艾倫的處境也沒有好到哪裡去。這位常遭批評的護框搭檔多年來身處交易傳聞，必須重新證明自己的價值，才不會讓騎士真的扣下扳機。若球隊在賽季前幾個月陷入低迷，他很可能就是少數能交易的籌碼之一。至於總教練亞特金森，必須證明自己從去年季後賽的失誤中學到了教訓，上個賽季被詬病的籃板、防守等問題是否在新賽季能有更好的表現，球隊總裁奧特曼 (Koby Altman) 那些以贏在當下為目標的操作，也有必須換來一座冠軍獎盃的壓力。

過去四年，騎士例行賽平均拿下53勝，也走得比過去30年來任何一支沒有詹姆斯的騎士隊更遠。對這支球隊來說，這個賽季只能有一種結局：不是打進總冠軍賽，就是徹底失敗。