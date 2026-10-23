中職／非補償券就了事？兄弟法披事件突顯球隊處理過程危機

中信兄弟在台灣大賽比賽處於劣勢，場外也因進場贈品《應援法批－是我兄弟款》無法如期發放，引發球迷不滿。原本應該是凝聚球迷向心力、為總冠軍賽增添回憶的應援贈品，最後卻演變成一場公關危機，也讓中信兄弟必須面對一個問題：當球迷的期待落空，球團該如何挽回信任？

依據球團公告說明，是在第3戰比賽時10月20日晚間7點接獲廠商通知，因廠商作業嚴重疏失，原訂於10月21日第4戰發放之進場贈品《應援法批－是我兄弟款》，最終確認無法送達及發放。

球團提供面額新臺幣400元之中信兄弟商品現金折價券乙張（有效期限至2027年12月31日止），作為本次贈品無法發放之補償方案，對於此次突發狀況造成球迷朋友們的不便與失望，球團深感抱歉。

但這樣的補償方式，並不被球迷接受進而抗議，中信兄弟在10月21日再公告「針對今日未能領取到贈品的球迷朋友們，日後可憑今日發放之400元中信兄弟商品現金折價券，至指定門市領取原訂進場贈品《應援法批－是我兄弟款》，請進場球迷妥善保管折價券，實際補領時間及相關辦法，將於確認後另行公告。原提供之400元商品現金折價券仍可正常使用，有效期限維持至2027年12月31日止，將不因後續補領贈品而失效。」

等於是未來球迷可以拿著現金折價券去領取應援法批，而400元商品現金折價券還是可以拿去買商品。這一個解決方式，終於讓球迷可以接受，也化解一次危機。

對於特地購票進場、期待拿到限定贈品的球迷而言，400元折價券能否彌補失望，顯然不是單純的金額問題。球迷期待的是一份具有紀念意義的總冠軍賽限定商品，而不是一張可以在未來消費時折抵的券。兩者的價值不同，使用情境也不同，即使折價券有明確面額，也不代表球迷原本的期待就能被等值取代。

總冠軍賽本身就是職棒年度最重要的賽事之一，球迷願意花錢買票、投入時間進場應援，期待的不只是九局比賽，還包括球場活動、應援氣氛，以及能帶回家的紀念品。當贈品出現問題，球團處理的就不只是物流或廠商交貨進度，而是球迷對整體觀賽體驗的感受。

值得肯定的是，中信兄弟並未停留在最初的折價券補償。球團在後續說明中表示，已徹夜與廠商協調，要求廠商補足完整數量，並規劃讓10月21日未能領取贈品的球迷，日後憑當天發放的400元商品現金折價券，到指定門市領取原訂贈品。折價券仍可正常使用，不會因為後續補領贈品而失效。

對球迷來說，能拿到原本期待的紀念品，至少是危機處理中重要的一步，也比單方面宣布折價券補償更接近問題的核心。

這代表球團開始從單純的金錢補償，轉向盡可能恢復原本承諾的贈品內容。對球迷來說，能拿到原本期待的紀念品，至少是危機處理中重要的一步，也比單方面宣布折價券補償更接近問題的核心。

法披贈送區域是內野B1第105至121區，粗估約有1萬人左右，等於球團需要再額外支出成本，此外，補送法披的製作費、運費、門市作業成本，以及球團與廠商之間的責任歸屬，都應該納入這次事件究竟要付出的代價。

中信兄弟在10月12日打完季後挑戰賽確定打進總冠軍賽之後，距離10月20日在台灣大賽第3戰主場比賽，只剩下8天時間，要準備2場比賽的進場贈品，時間上的確有些趕，但也不能法披趕不上的藉口。

球團是在20日晚上察覺隔天的法披還未運到，立即與廠商連繫，本以為是卡在海關，事情還能解決，但一查發現，該批法披居然還未出貨運到台灣，根本來不及，而且還不知道何時可以到貨。開會討論之後，才有20日的公告，被抗議後，21日再發出另一則補送法披的公告。

這次事件也凸顯，即使確實是廠商作業疏失，球迷面對的仍是中信兄弟所公布的活動、所承諾的贈品，以及中信兄弟所提出的補償方案。球迷不需要承擔球團與廠商之間的履約風險，球團也不能只以「廠商出包」作為危機處理的終點。

球迷支持球隊，往往不是因為每一次活動都完美無缺，而是當問題發生時，球團是否願意承認、負責，並把承諾落實。法披可以補送，折價券也可以再加碼，但公關危機真正的成本，從來不只是數字。中信兄弟若希望「是我兄弟」不只是一句應援口號，就必須讓球迷感受到，當承諾出了問題，球團依然會把球迷的權益放在最重要的位置。