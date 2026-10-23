灰狼鮑爾+愛德華完美合體 字母哥是不是選錯邊！

熱火球季開幕戰106：131被全新灰狼痛揍，灰狼後衛鮑爾(LaMelo Ball)與愛德華(Anthony Edwards)完美合體，兩人合力砍進76分，三分球30投14中，把熱火和「字母哥」安戴托昆波打得灰頭土臉。

字母哥今夏選擇被交易到熱火，沒想到球季首戰就吞下慘敗。字母哥攻下35分、6籃板，表現超凡，但還是不敵灰狼兩名超級後衛合體出擊。

灰狼最多領先熱火30分，三分球 50投21中，三分命中率4成2，上半場三分球26投12中，三分命中率4成6，以鐵血防守建隊，素以紀律和團隊聞名熱火，在字母哥加入球隊首戰就踢到鐵板。

灰狼這塊西區大鐵板，還真的又尖又硬，灰狼雙核心鮑爾+愛德華完美合體，字母哥是不是選錯邊！

灰狼這塊西區大鐵板，還真的又尖又硬，灰狼雙核心鮑爾+愛德華完美合體，字母哥(左)是不是選錯邊！ 歐新社

NBA這年頭比賽都很特別，NBA和規則在世界籃球也很獨特存在，灰狼這場比賽幾乎只用三分球和超凡投籃手感就轟死熱火。

我們可以說鮑爾控球持球完美解放愛德華，愛德華摘45分、10籃板，三分球17投9中，連勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)三分球表現都沒他神準。但這是灰狼三分球手風太順帶來的結果，熱火防守、對位、戰略修正確實都出了問題，才會被灰狼打得如此順風順水。

一旦灰狼三分手氣沒有這麼瘋狂，灰狼比賽也很難打得這麼流暢自在。

灰狼全新合體，「鮑爾效應」能不能持續發揮預期作用，幫助灰狼成為更可怕爭冠球隊，還需要漫長球季觀察考驗。但今年灰狼的持球點和攻擊點都會更快速更靈活更難測，這是今年灰狼比賽很有看頭迷人焦點。

灰狼全新合體，「鮑爾效應」(中)能不能持續發揮預期作用，幫助球隊成為更可怕爭冠候選。 美聯社

話題還是要回到熱火身上，字母哥是否選錯邊？這很有趣，另外就是熱火內線和禁區根本缺少攻擊和牽制力，這熱火教練史波史特拉(Erik Spoelstra)必須要承擔的責任。

史波史特拉幾乎把進攻空間都讓給字母哥，讓他自由發揮，但熱火其他主要配角和功能性角色球員，維金斯(Andrew Wiggins)、湯普森(Klay THompson)都是以外線跳投為主要進攻手段，主要角色球員哈德威(Tim Hardaway Jr.)、拉爾森(Pelle Larsson)、約維奇(Nikola Jovic)也是以跳投為主要進攻手段，內線第一替補波提斯(Bobby Portis)也擅長跳投進攻得分。

熱火第二號球星阿德巴約(Bam Adebayo)同樣習慣以跳投做為主要進攻手段。

防守是熱火開幕戰沒有準備好的最大病因，但熱火在進攻端失衡，把場上空間完全讓給字母哥，其他主力、配角、功能性球員大都是進攻單一跳投型球員，這樣的陣容之和戰略戰術配置，都是教練之失。

阿德巴約必須在底線或低位更多接應和跟進要球，維金斯、拉爾森必須更多空手切入和接應，熱火除了要修正防守對位，打好防守，更關鍵的還是在禁區攻擊，這才是發揮字母哥作用和解放字母哥唯一方式。

灰狼幾乎就是放手讓字母哥(中)一個人單打，全場持球猛攻，字母哥再猛，少了防守的熱火根本不可怕。 歐新社

灰狼幾乎就是放手讓字母哥一個人單打，全場持球猛攻，字母哥再猛，少了防守的熱火根本不可怕。

熱火進攻打法中規中矩，很好預測，字母哥再猛，但帶不動團隊，對灰狼沒有威脅，也無法構成防守壓力，灰狼幾乎就是靠跳投和三分球就直接打趴字母哥加入的新熱火。

主場慘敗灰狼，熱火需要改變和修正的戰略、用人細節還有很多，史波史特拉一直被視為NBA最頂尖教練之一，接下來就看史波史特拉如何為字母哥解套，打出熱火籃球愈該要有的鐵血風格。