中職／中信拚絕地逢生奪還總冠軍 攸關平野惠一仍披黃袍否

中信的打擊在前天的關鍵第三戰依然沒有起色，整場只打出1支安打，再度遭到完封，前三戰27局只拿到1分，昨日中信在一戰定生死的第四戰絕地逢生，終於贏下系列賽首勝，只不過已輸三場，前景仍無法樂觀。

中信在上半季只打出20勝38敗2和的戰績，與去年相差甚多，投打都出現問題，團隊投手防禦率高達4.24，洋投除了德保拉之外的表現都不理想，羅戈、勝騎士的防禦率都比往年高出許多，調整控球的菲力士及鄭浩均則都超過5，牛棚表現也不穩定。

疲弱的進攻端也無法掩護投手群，中信上半季打擊率僅2成51，排聯盟第四名，209分的總得分則是倒數第二名，甚至比去年已明顯退步的團隊打擊狀況還差，中信去年聘請曾在費城人體系及歐洲等地執教的莎菈（Sarah Edwards）擔任打擊教練，但整季的打擊數據仍較24年衰退。

中信今年新聘西田明央(右)與後藤駿太這兩名日籍打擊教練。 聯合報系資料照

莎菈去年季後不被續聘，中信改聘兩名日職退役球員西田明央及後藤駿太擔任打擊教練，西田及後藤的執教經驗幾近於0，上半季中信的打擊不振，兩人成為箭靶，球迷累積越來越多不滿，加上戰績跌落到墊底，部分球迷在觀眾席上舉標語要求兩名日籍打擊教練下台，將網路上的不滿聲浪化為球場內的實體抗議。

針對球迷的抗議，總教練平野惠一替同僚發聲，表示「真正熱愛這支球隊的球迷，不會有這樣的行為」，如此正面的回應被認為是直接質疑舉牌球迷並不是真心熱愛中信，事後中信球團還發千字文澄清，以免事情越燒越大，而平野在上半季球隊戰績不佳時也曾在受訪時公開檢討球員，表達內心的無奈。

進入下半季，教練團沒有更動，也才時隔不到一週，中信的打擊卻像變了支球隊，下半季的團隊打擊率提升到2成86，總得分也到達300分，整體打擊數據幾乎都是全聯盟之冠，憑藉著覺醒後的打擊火力，中信與去年一樣拿到下半季冠軍，或許上半季是磨合期，下半季打擊手感加溫，正所謂贏球治百病，對教練團的不滿也漸漸平息。

昨日中信在一戰定生死的第四戰絕地逢生，終於贏下系列賽首勝，只不過已輸三場，前景仍無法樂觀。 聯合報系資料照

只不過台灣大賽這幾場打下來，不滿的聲浪再度出現，前兩戰打擊狀況不佳，第三戰打線仍無調整，整場只打出1安，第四戰雖拿下首勝，整個台灣大賽下來，打線低潮、調度死板、換人保守等諸多問題浮現，如果連續兩年奪還總冠軍失敗，平野帶領的教練團會不會在季後有所變動，是中信球迷接下來最關心的事情，畢竟今年有太多對教練團不滿的聲音出現。