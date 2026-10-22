要不要再開金庫奪回王朝還是重建？道奇許多問號等待解答

三年來第一次，洛杉磯道奇隊在季後賽的單ㄧ系列戰戰中顯得如此徬徨無力。四場國聯冠軍系列戰中，道奇都有取得領先，但他們沒有一場能守住。引以為傲的宇宙級先發輪值只有一人能投完五局後失分在兩分之內，曾經雄厚的長打火力也徹底熄火，四場比賽只得11分，僅剩大谷曾在第四戰打出一支全壘打，給了道奇稍縱即逝的希望。

第四戰時，道奇在第六、第七和第八局都把追平分送上三壘，但都被釀酒人牛棚給擋下。對比酒鬼年輕有破壞力的打者們，道奇隊全大聯盟最年長的打線明顯又慢又老。37歲的弗里曼(Freddie Freeman)、34歲的貝茲(Mookie Betts)、36歲的孟西(Max Muncy)、35歲的赫南德茲(Kike Hernandez)和37歲的羅哈斯(Miguel Rojas)沒辦法像往年一樣，出來拯救道奇。有位之前在洋基連霸時期專跑洋基的老記者克普納(Tyler Kepner)就說，他在現在道奇隊的身上，看到很多當年洋基王朝崩解時的影子。

曾獲2024年世界大賽MVP，今年季後賽打擊率降至1成72，沒辦法像往年一樣，出來拯救道奇，而明年他將滿38歲。 歐新社

在2001年，岡薩雷斯(Luis Gonzalez)把李維拉(Mariano Rivera)的卡特球打成再見安打之後的10個月，洋基老老闆史坦布瑞納(George Steinbrenner)主動找上克普納，說要請克普納來訪問他。時任大聯盟主席的塞利格(Bud Selig)要用明尼蘇達雙城隊的成功案例，來作為建立薪資豪華稅的說帖，但從史坦布瑞納的角度看來，雙城隊能用小市場薪資打出成績，正是當時大聯盟現狀運作無礙的證明。而在今年12月勞資談判開啟後，預計老闆們會提出如同NBA、NFL一樣的硬上限，就如同20多年前，大聯盟勞方用洋基王朝作為CBA談判的籌碼。

當時洋基隊把運動家隊的魔球戰術發揚光大，劃時代的制服組高層麥克(Gene Michael)建立起強調選球、纏鬥和一擊致命的打法，尤其是像歐尼爾(Paul O'Neill)、馬丁尼茲(Tino Martinez)這些左打，更是洋基堅強的球探和球員發展部門的代表作。但接下來紅襪隊的艾普斯坦(Theo Epstein)出現了，讓這支同樣擁有財力的豪門球隊也擁有近代分析的能力，光芒隊也開始建立起他們精準計算的賽博學球風。現在的道奇隊也同樣面臨分區對手聖地牙哥教士隊的緊追，教士隊極度積極的操盤方針，會持續帶給道奇很大壓力。

在今年冬天道奇除了要面對不確定的勞資未來，還有許多問號等待解答，第一個問題就是解決大谷翔平的傷痛。在賽季的前三個月，大谷恢復二刀流的身份，又投又打，眼看第五座MVP又要手到擒來，但先是右手的傷，讓他從7月3號後就不曾在正式比賽中投球，大谷雖然努力想要回投手丘，但反而影響他的打擊，左膝的傷勢讓他在賽季最後兩個月只剩下五成功力。大谷和道奇球團的溝通一直稱不上順暢，其中一項主因就是大谷孤狼的性格，但兩邊得要坐下來，好好一起找出大谷身體上的問題。在遭到釀酒人橫掃之後，大谷向媒體表示自己下季絕對要繼續投球，道奇得要說服大谷團隊，讓大谷在最重要的時刻—十月份時，能夠用健康的身體來應戰。

道奇季中找來史庫柏，已投入大筆金額。 美聯社

還有，道奇到底要不要再開金庫，在自由球員市場中搶下史庫柏(Tarik Skubal)？雖然Skubal表示很滿意在道奇隊這兩個月的經驗，但不要忘記他的經紀人是波拉斯(Scott Boras)，早就放話史庫柏要的是一紙投手史上最大張的保證合約，要比山本由伸那張還大，道奇已經有了大谷、塔克(Kyle Tucker)和山本的巨約，還要不要豪賭這一把？這可能還得看新的勞資協議才能確定。而且道奇農場雖然因為史庫柏交易送走了兩個百大新秀，還是有一大堆好手等著上來，投手中就有薩祖埃塔(Christian Zazueta)、魯特(Zach Root)、瑟維諾斯基A（dam Serwinowski）和費里斯(Jackson Ferris)多位人選。而且市場上還有更便宜的其他選擇，像剛剛拿到美聯冠軍系列戰MVP的培洛塔(Freddy Peralta)看來就是個好目標。

道奇隊的打線肯定到了該換血的時候了，在2027年結束後要成為自由球員的孟西和T赫南德茲(Teoscar Hernandez)都是可能的交易選擇，而艾德曼(Tommy Edman)連兩年都受傷連連，但他的合約還剩四年，可能佔據工具人的位置。道奇農場中外野好手如雲，目前在2A以上層級的潛力股中，可能進入百大新秀的就有五人—保羅拉(Josue De Paula)、金特羅(Eduardo Quintero)、西羅塔(Mike Sirota)、達瓦蘭(Charles Davalan)和塔比斯三世(James Tibbs)三世。大家在九月已經看到保羅拉有多好了，而金特羅和西羅塔目前已經排名第15和17名了。但球場上只有三個外野位置，中外野帕赫斯(Andy Pages)和右外野塔克又不能動，把T赫南德茲送走是最合理的選擇。

孟西可能成為道奇交易的選擇。 法新社

道奇明年還是很強，還是國西冠軍的最熱門人選，但如何找回季後賽的主宰性，讓主力球員在十月保持最佳狀況，是道奇能否重回王朝地位的最大考驗。