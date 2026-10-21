選爆山本、轟垮史奈爾 釀酒人包爾斯從棄將變道奇殺手的夢幻之旅

釀酒人強打包爾斯（Jake Bauers）毫無疑問地獲選國聯冠軍賽MVP。

釀酒人僅花4戰便輕而易舉將道奇挑戰三連霸的美夢擊碎，以極具宰制力的橫掃之姿，報了去年在國聯冠軍戰慘遭清盤、成為二連霸墊腳石的一箭之仇，包爾斯系列賽每場都只敲1安打，其中3場有保送，打擊率0.286、0.983攻擊指數雖然不及康崔拉斯（William Contreras）、圖朗（Brice Turang）等人，但累積6分打點追平隊史單一季後系列賽最高，可說是關鍵時刻最危險的男人，每次替球隊做出貢獻都至關重要，成為比賽分水嶺。

其中，G2第3局釀酒人1分落後，包爾斯兩出局情況下與山本由伸纏鬥12球，獲得保送擠成滿壘，延續攻勢幫助球隊該局逆轉；以及G3在第7局落後1分時，與史奈爾（Blake Snell）磨到第11球，敲出逆轉兩分砲，單憑一己之力對雙方氣勢造成此消彼長，不僅影響比賽走向，更一定程度改寫系列賽結局，堪稱整個季後賽至今最關鍵、最精彩的兩個打席。

本季包爾斯年薪僅僅270萬美金，山本加上史奈爾則是4400萬美金，約為包爾斯的16倍，乍聽之下像是季後賽歷史上不乏上演的小蝦米打垮大鯨魚神奇故事，但只要是有關注今年大聯盟的球迷都清楚，包爾斯今年季後賽的發揮當然相當優異，但完全不會超出預期範圍，事實上，包爾斯今年不僅是釀酒人全隊最好的打者，更是聯盟中最好的幾名打者之一，本季包爾斯作為釀酒人火力核心，累積144場出賽，繳出26轟、86分打點，打擊三圍是0.286/0.389/0.484，攻擊指數0.873高居聯盟第11名，若非賽季初球隊一度將其定位為嚴格規避左投的platoon打者，否則累積數據還可繼續推進。

2018年球季結束後，原本交力於光芒的包爾斯被交易至守護者隊。 美聯社

包爾斯在2013年選秀上第七輪獲得教士隊指名，並在2014年底因邁爾斯（Wil Myers）交易案被送到光芒，在光芒農場穩定升級，2017、18季前兩度入列大聯盟百大新秀，並在2018年首度登上大聯盟，但包爾斯在大聯盟遲遲無法兌現打擊評價，本季累積3.3WAR值的他，在此之前的生涯6個賽季，累積WAR值是-1.2，是的，你沒看錯，包爾斯生涯大半時間不僅表現差強人意，對球隊貢獻甚至還是負，距離「合格的大聯盟選手」稱號還有一大段距離。

2018年季後，包爾斯被交易至守護者隊，有趣的是，當時守護者在交易中送出的主菜，正是如今包爾斯將在世界大賽對決的光芒主砲迪亞茲（Yandy Díaz），轉隊後包爾斯依舊沒起色，2021年季中遭到DFA，之後陸續輾轉於水手、紅人、洋基，直到2023年底被洋基交易到釀酒人隊。

2024年，包爾斯在釀酒人獲得116場出賽機會，寫下生涯次高，不過打擊率跟攻擊指數分別是不盡人意的0.199與0.662，這時的包爾斯已經28歲了，累積528場出賽、1744個打席也不是小樣本，長時間的挫折似乎都在告訴他，自己不屬於這個層級，期間OPS+僅為84，意味著打擊效率比聯盟平均低了16%，在2018年至2024年，共有253名球員至少出賽1500個打席，其中只有9位攻擊指數低於包爾斯。

包爾斯於2023年底被洋基交易到如今效命的釀酒人隊。 美聯社

季後包爾斯被移出40人名單，在拒絕被下放並成為自由球員後，包爾斯心灰意冷，甚至告知經紀人，自己已經準備高掛球鞋退休，成為一名職業奶爸，這是包爾斯這輩子與世界大賽最遙遠的距離，不過在念頭萌芽的短短一周內，妻子傳出懷孕好消息，為了給兩個孩子更健全生活，包爾斯延續球員身份的理由完全建立在現實層面考量：獲得醫療保險，持續進帳收入才能支撐起家庭。

去年包爾斯從3A出發，重登大聯盟後出賽85場，OPS+首度高於聯盟平均，也首次展現出足以說服球隊、證明自己能在大聯盟生存的能力，但今年包爾斯準備要邁入31歲，在這個運動員身體巔峰期的尾聲，完全沒有人料到他能華麗轉身，一躍成為聯盟數一數二強打。

包爾斯今年在打擊端做了些修正，得以釋放體內的長打爆發力，本季調整在打擊區內的站姿，採用28度開放式站姿，比以往都來得更開放，同時縮小了前後腳之間距離，這項改動收下不俗成效，事實上包爾斯原先就有著不少符合現代棒球的打擊哲學，首先，包爾斯有著相當強勁的擊球力道，以去年進階數據來看，擁有高達76.5英里揮棒速度，平均擊球初速高達91.7英里，無論是強勁擊球率、出色擊球率都在聯盟中前段班，此外本壘板紀律優秀，登上大聯盟後沒有一年保送率低於聯盟平均，近年更是聯盟前10%水準，追打率亦相當頂尖，能夠正確識別可攻擊的球路並予以重擊，最後，包爾斯擅長拉打、製造飛球，這些都是能提升長打機率的攻擊模式。

包爾斯今年在打擊端做了些修正，得以釋放體內的長打爆發力，本季調整在打擊區內的站姿，採用28度開放式站姿。 美國聯合通訊社

「我的目標是完全不考慮技術細節，這讓我思路變得清晰，專注於打球本身，例行賽中保持這種狀態肯定是挑戰，但我想我已打下非常好的基礎。」包爾斯春訓時如此說道，而他在例行賽確實也把上述優勢發揮得淋漓盡致，從進階數據層面看來成績毫無水分，包括xwOBA（預期加權上壘率）0.371排在聯盟第15，0.381wOBA（加權上壘率）聯盟第6、wRC+（標準化加權得分創造）143聯盟第7，排在身後的是大谷翔平、哈波（Bryce Harper）、卡米奈羅（Junior Caminero）、史瓦柏（Kyle Schwarber）等一票名滿天下的超級球星。

包爾斯的揮棒速度快，時常能全力擊球，這點和釀酒人的進攻球風意外地背道而馳，畢竟釀酒人今年是大聯盟拉打率最低的隊伍，僅35.9%（順帶一提，倒數第二的正是光芒隊），在這支強調球棒控制的隊伍，包爾斯41.6%拉打率全隊最高，飛球率38.6%僅次康崔拉斯，今年包爾斯用頂級本壘板紀律與滿滿的強勁擊球刻畫這個賽季的表現，平均擊球初速、出色擊球率、強勁擊球率、擊球仰角甜蜜點比率等一切與力量有關的數據都在PR90以上，高達16.3%的保送率則高居聯盟第5，還比公認的「選球代名詞」索托（Juan Soto）高。

或許包爾斯比所有人都更早看見了本季的爆發，從季前就深信自己「不一樣了」，熱身賽在15場比賽內以摧枯拉朽之勢打出7轟、0.462打擊率、OPS1.725的殘暴成績單，包爾斯在受訪時提到，在棒球世界歷經各種起伏後，學習以全新視角看待人生，「從棒球的角度來看，說球員永遠不會停止進步並不誇張，我打了6年大聯盟，但這不代表我的過去必須決定我的未來。」無論是在打擊區還是在家庭生活，自己都比以往任何時候都更專注，全心投入當下，在不同球隊為生存掙扎，緊緊抓住職涯一線生機的那段日子，包爾斯唯一關心的是如何讓自己留在球隊，他四處漂泊，卻永遠感受不到何謂融入球隊，反而讓自己又一次陷入名單邊緣化、隨時被釋出的處境。

國聯冠軍戰G3在釀酒人包爾斯(左)第7局落後1分時，與道奇強投史奈爾(右)磨到第11球，敲出逆轉兩分砲，成為道奇殺手。 歐新社

「感覺像是一趟精神之旅。」包爾斯說，自從2024年季後賽外卡戰G3對大都會敲出致勝全壘打後，對比賽開始產生不同思維：如果比賽結果實際上並不重要呢？他不再把「什麼是成功」的決定權放在自己身上，「如果你願意，運動會幫助你成長，尤其是像我這樣，一路走來並不順遂的人很長一段時間，我都把自己的身分和『棒球員』緊緊綁在一起，一旦能放下這個身分，放下外界期待與自身慾望，明白自己和大家一樣，只是個在這世界上摸索前行的普通人，就能用更客觀角度看待自己。」丈夫、父親、兒子是包爾斯眼中真正重要的三重身份，如今目標已經變成了在生活各方面最大限度發揮潛力，「能夠把所有事情劃分清楚，日復一日盡所能地給孩子最好的，對我來說就已經足夠。」

陽光從未褪色，未來依舊燦爛，而包爾斯的故事才正要開始。