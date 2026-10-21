日職／藏王牌、大場面練菜鳥 日本火腿奇兵調度難怪慘遭橫掃

日本一系列賽確定將上演洋聯福岡軟銀鷹，與央聯橫濱DeNA海灣之星的對決。相對橫濱DeNA成功「下剋上」晉級，軟銀則是在享有先拿2勝的新賽制優惠下，可說是如預期般地淘汰日本火腿取得洋聯代表權。雖說外界確實普遍看好軟銀過關，不過日本火腿確實在賽事過程中出現一些爭議調度，否則就算沒有晉級，但也可能不至於慘遭橫掃收場。

首先在第一戰，日本火腿選擇派出山崎福也對上軟銀王牌莫內羅（Liván Moinelo）。加上對西武的三場比賽以來，這已經是日本火腿整個季後賽的第四戰，但團隊依然扣著今年全隊防禦率第一、洋聯第三的北山亘基不用。雖然北山和軟銀的對戰防禦率6.92偏高，而山崎對戰防禦率3.74稍優。不過如果就算不看好北山壓制軟銀，至少也有先在第一輪對上西武用掉的選擇，但既在季後賽第一輪對西武時扣著這張王牌，又不選擇對軟銀首戰就派，唯一合理的解釋為日本火腿想保留戰力，想採取「下駟對上駟」戰術應對系列賽。

事實上，日本火腿碰上西武時，首戰先發就派出今年狀況不佳的有原航平，與本季投出壓倒性成績的平良海馬對決，這也完全符合下駟對上駟的思維。因此對軟銀首戰派出山崎，很可能就想再如法炮製，避免將手上最好的牌和對方王牌強碰折損。殊不知，莫內羅季後賽狀況並不理想，僅投了2.2局就遭到6安掃射，還投出4次保送失掉3分，讓日本火腿一度在賽事的前段，就拿到了3：1的領先局面。

北山亘基是日本火腿隊上防禦率第一的先發，但在整個季後賽卻拖到第二輪第二戰才登板。日本火腿隊官方臉書

但由於此時日本火腿由山崎主投，雖然他本季防禦率2.67並不差，但K/9值僅4.45，明顯是一位比較少自己三振，而是讓對方打進場靠守備解決的投手。而日本火腿在這一戰又大膽變陣，包括左外野手郡司裕也（本季一軍19場外野）、一壘手柴田獅子（本季一軍1場）等球員，都被安排在今年比較少負責的區域。結果四局下半出現一連串的守備失誤，讓軟銀一口氣打下5分逆轉。若是這些失誤（包括山崎自己沒被記錄的瑕疵）都沒發生，軟銀有可能在這局1分未得，或甚至一開始就決定壓出北山這張王牌封鎖對手，很可能就有機會帶走本場勝利。

除了先發選擇跟守備的問題之外，當四局下半碰到危機時，日本火腿卻先是派上大川慈英上場救火。大川是去年才選秀一指入隊的菜鳥，今年一軍僅投了8.1局，防禦率為6.48，速球均速為148.5公里，二軍則是51.1局的投球防禦率3.86，K/9值為不算特別亮眼的7.54。無論是實績、經驗、球威，或者三振凍結跑者的能力來看，沒有任何一項條件說明他是這時上來救火，阻擋今年日職第一打線的最佳選擇，造成比分被大幅拉開也就不意外了。

另外還有一個令人困惑的後援調度，發生在第二戰的九局下半。在雙方二比二平手的局面下，日本火腿選擇派出福島蓮接手最後一局。福島蓮今年先發後援兩頭跑，原因之一就在兩者都沒有繳出穩定表現，對戰軟銀防禦率7.20也偏高。當時日本火腿還有陣中守護神柳川大晟，或至少是球威跟成績相對好一些的孫易磊能派，但不僅沒有在九下一開始就壓上來，甚至福島出現危機，甚至擠成滿壘後也不換，最終慘遭再見滿貫砲送掉比賽。

日本火腿在第二戰推出對戰軟銀防禦率偏高的福島蓮主投九下，最終被轟出再見滿貫砲：

幾個「奇兵」的調度，讓人聯想到這幾年新庄剛志監督帶隊時，常有讓先發轉後援、後援轉先發，以及野手多次更換守位等等安排，似乎想透過讓年輕球員面對不同挑戰，藉此刺激他們成長的想法。但姑且不論連在例行賽，這些調度本身就頗受詬病，何況是在季後賽一翻兩瞪眼，必須全力求勝的場合，還在採取變換守位，或在高張力局面派菜鳥練膽的嘗試，顯然又重演「讓年輕人見識大場面，刺激他們成長」的調度思維，最終賠上戰績也就不意外了。如果採取更合理的調度，雖說不能保證日本火腿晉級，但也可能不至於被三戰就清盤，特別是上述首戰若能採取合理的調度模式，只要打下軟銀王牌勝出，對後續士氣肯定有正面影響，或許也會有不一樣的結果。

現在軟銀確定晉級，將碰上曾在2024年日本一大賽讓他們滑鐵盧的橫濱DeNA。在阪神、巨人兩支央聯爭冠隊伍季末明顯疲軟之下，橫濱的晉級或許並不是太意外的結果，也讓不少人認為比起近況下滑的巨阪兩隊，是相對可能和軟銀一較高下的隊伍。以超過第二名10場戰績奪冠，具有壓倒性戰力的軟銀，碰上季末表現倒吃甘蔗，季後賽兩輪合計6連勝晉級，短期賽不容小覷的橫濱，這次交鋒能產出什麼火花，值得球迷好好期待。