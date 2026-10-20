中職／阪神虎吞27局0才得分終淘汰 兄弟打線太晚甦醒恐步後塵

中信在台灣大賽前兩戰都落敗，陷入大逆境，這兩場敗仗與前幾年曾合作過主題日，在剛結束的央聯季後賽第二輪被淘汰的阪神有許多相似之處。

阪神雖在季末遇到巨人的強力追趕，仍成功連兩年拿下央聯優勝，不過即使手握1勝優勢，阪神卻出人意料地在季後賽第二輪一勝難求，4連敗給來挑戰的首輪勝隊DeNA，無緣日本一大賽，今年球季以遺憾收場。

綜觀這4場比賽，阪神前3場的先發依序是村上頌樹、髙橋遥人及才木浩人，村上及高橋在季賽的防禦率都未超過2，才木的防禦率也僅有2.51，3人都有10勝以上，共拿下36勝；季後賽打頭陣的村上投6局失2分，高橋8局失1分，2人都是優質先發，才木5局失3分也不算太差，後援投手群在這3場共投8局也只丟掉1分，整體投手群的表現依然跟季賽一樣穩定。

阪神虎開路先鋒近本光司在季後賽中18個打席沒有安打。 阪神虎官方臉書

投手群表現穩定卻換來3連敗，原因就在於進攻端，阪神在這3場1分未得，季後賽連續27局未得分，超越巨人在15年的25局，創下季後賽史上最差紀錄，連3場被完封同樣是季後賽首見，沒得分當然不可能獲勝。

阪神以3連敗迎接命運最終戰，第4戰的先發投手是大竹耕太郎，對上DeNA的王牌投手東克樹，大竹今年的防禦率未超過3，不過在1局上就被攻下1分，所幸打線在1局下終結不名譽紀錄，系列賽得分開張，第7局森下開轟突破平手僵局，阪神取得領先，孰料牛棚在8、9局失守，DeNA最終在9局上逆轉直落四淘汰阪神。

阪神打線在首場打出7支安打，後兩場都是2支，總共只打出11支安打，第4場打出14支安打，打線雖甦醒但太慢，已無法扭轉戰局，其中進攻端表現最差的就是雙箭頭近本光司及中野拓夢。

近本今年雖因傷只出賽90場，首度未能達到規定打席數，仍打出114支安打，打擊率高達3成06，但季後賽的打擊內容十分不理想，18個打席沒有安打，只有1次保送，不只個人方面無法打破隊史季後賽安打及打點紀錄，整個系列賽更錯失5次以上的得點圈建功機會，對球隊的進攻沒有貢獻；中野則是在季賽擔任多達120場的第二棒，打擊率2成87，不過季後賽打擊手感同樣不佳，18個打數只有3支安打，相對於森下、大山悠輔等，身為進攻端主力的雙箭頭無法發揮應有的打擊能力，是阪神直落四被淘汰的一大原因。

今年表現突出的張仁瑋(左)與張士綸兩人，進入到台灣大賽，兩人在前兩戰的打擊表現沒有發揮，都是8個打數無安打。 中信兄弟提供

中信目前遇到同樣的狀況，今年表現突出的張士綸及張仁瑋兩人，在季賽都有3成以上的打擊率，進入季後挑戰賽，兩人在4場賽事中都擔任前兩棒，分別交出3成75及3成33的打擊率，關鍵的第4戰，兩人都有雙安的打擊內容，張仁瑋連4場有安打，最終戰甚至還開轟。

進入到台灣大賽，兩人在前兩戰的打擊表現沒有發揮，都是8個打數無安打，雙箭頭至今仍求突破，加上中信整隊的打擊在這兩場被蔣銲及梅賽鍶壓制，分別只打出2支及6支安打，18局僅得到1分，與阪神在央聯季後賽的狀況相似，中信要尋求打線趕快復甦，否則同樣會落到阪神的打線在第4戰雖醒了，但為時已晚的結局。