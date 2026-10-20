道奇輸掉不只是一個系列賽 而是一套豪擲千金卻垮台的宇宙觀

釀酒人橫掃豪門道奇後，大聯盟下一場軍備競賽在哪裡？

洛杉磯道奇輸掉的，或許不只是一個國聯冠軍系列賽，而是長期被視為理所當然的建隊宇宙觀：只要有足夠財力，買進最好的球員，就能提高奪冠機率。

國聯冠軍賽四場打完，密爾瓦基釀酒人以4比0橫掃道奇，兩屆衛冕冠軍挑戰三連霸夢想破滅。數字攤開看格外諷刺：道奇今年球員薪資約3.406億美元，另有高達1.808億美元的豪華稅估算負擔；釀酒人球員薪資約1.437億美元，排名大聯盟第19，即使不同機構對薪資與豪華稅的計算口徑有差，兩隊財力懸殊仍是不爭事實。

然而，4場比賽道奇在得點圈有人時43個打數只5支安打，打擊率低至1成16。花費巨資組成的明星打線，在最需要安打時，竟然集體失去攻擊能力。反觀釀酒人，例行賽只154支全壘打，排全聯盟倒數第二，卻以103勝拿下最佳戰績。到了國聯冠軍賽，這支沒長打的球隊，反而用全壘打、耐心選球與牛棚深度，把道奇送回家。

4場比賽道奇在得點圈有人時43個打數只5支安打，打擊率低至1成16。花費巨資組成的明星打線，在最需要安打時，竟然集體失去攻擊能力。 美聯社

當然，四場比賽不能推翻數十年的棒球經濟學。財力仍能提高球隊取得優秀球員的機會，也能降低補強失敗帶來的風險。但釀酒人的成功，至少提醒各隊：金錢可以買現成戰力，卻未必能買到持續創造優勢的組織能力，這個結果發生的時間點，尤其敏感。

大聯盟現行勞資協議將於12月1日到期，資方與球員工會展開新一輪談判。資方今年五月提出硬性薪資上限與下限制度，主張2027年球隊薪資上限為2.453億美元，下限為1.712億美元，並以聯盟收入五五分帳作為整體改革的一部分。球員工會提出另一套方案，包括將豪華稅起徵門檻提高至3億美元、最低年薪提高至150萬美元，並加強收入分享及低薪球隊的支出責任，堅決反對硬性薪資上限。

兩套方案背後，其實是兩種不同的競爭平衡觀。資方認為，豪門與小市場球隊財力差距過大，會讓部分城市的球迷逐漸失去爭冠希望。球員工會則認為，問題不只是球團有多少錢，而是老闆願不願意把收入投入球隊。偏偏今年季後賽，最後留下的釀酒人、坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者，都是薪資規模有限的球隊，釀酒人甚至橫掃大聯盟最受矚目的高薪豪門。

釀酒人橫掃道奇隊晉級世界大賽掀起震撼，美媒探討是否該複製貼上其建隊方針。 美聯社

這無疑替球員工會提供極佳的輿論素材：如果小市場球隊也能贏球，是否代表現行制度並非完全缺乏競爭機會？但反過來說，少數小市場球隊成功，也不能證明財力差距不存在，畢竟季後賽是短期競爭，真正該比的是不同薪資層級球隊在十年、二十年間，取得季後賽門票與世界大賽冠軍的機率。因此，釀酒人橫掃道奇，不足以替任何一方贏得勞資談判，卻足以讓所有球團重新思考：如果不能無限制增加薪資，究竟該如何提升戰力？

這幾年，棒球界有討論釀酒人的成功模式。看著這支小市場球隊年年保持競爭力，其他球團自然想知道能否照抄劇本。我的看法是：抄得到皮，未必抄得到骨，所謂的皮是釀酒人的打擊哲學、積極跑壘、守備效率，以及善於運用牛棚的方式。這些不神祕，任何球團都可以要求教練團採用類似戰術，但骨架是經過多年累積的人才辨識、交易評估與球員開發系統。

釀酒人的成功，並不是因為他們找到一套可以複製貼上的省錢公式，而是球團把有限的財力，投入不容易出現在球員薪資排行榜上的地方。老闆阿坦納西奧（Mark Attanasio）曾表示，釀酒人必須在球團管理、數據分析、研究與球員養成等領域，發揮超越規模的實力。這並非一句漂亮口號，The Athletic記者薩里斯（Eno Sarris）在2018年研究顯示，釀酒人研發部門聘有11名數據分析師，全聯盟只有五支球隊編制更多，國聯只有兩隊超越他們。

同一年，釀酒人還投入約5600萬至6000萬美元，改建位於亞利桑那州的春訓基地。除了將原有俱樂部與辦公空間擴大一倍，也增設運動科學、心理支援、重量訓練及打擊設施。當其他球隊把數千萬美元花在自由球員合約上，釀酒人把資源投入能持續使用十年、二十年的球員開發基礎建設，投資成果不易換算成勝場，但它創造的競爭優勢，可能遠比簽下明星更持久。

釀酒人還投入約5,600萬至6,000萬美元，改建位於亞利桑那州的春訓基地。 路透

而且，這種重視分析的文化並未侷限於球場。今年《Milwaukee Journal Sentinel》報導，釀酒人的商業策略與分析部門也已發展成八人團隊，涵蓋數據工程、商業分析與人工智慧等職能。商業部門的擴張不能直接視為球員養成人力增加，但它反映出一個值得注意的方向：釀酒人試圖把數據分析從球員評估，延伸到整個球團的決策體系。

聘請分析師並不難，買高速攝影機與運動科學設備也不困難。難的是讓球探、數據分析師、小聯盟教練與球團高層形成共同的決策文化，並且在短期戰績不如預期時，仍然願意持續投資。釀酒人不是沒有錢，而是選擇把一部分錢，花在能不斷創造球員價值的地方。更重要的是，他們願意透過交易補充農場深度。

2024年，釀酒人將奪塞揚獎的伯恩斯（Corbin Burnes）送走，換回歐提茲（Joey Ortiz）與霍爾（DL Hall）；同年底又將明星終結者威廉斯（Devin Williams）當籌碼，取得杜賓（Caleb Durbin）等新人。今年初，再把王牌培洛塔（Freddy Peralta）拿去交易，換威廉斯（Jett Williams）與史普洛特（Brandon Sproat）兩名受期待的新秀。連續三季，球團都把好手轉換成未來戰力，這說起來容易，執行卻非常困難。因為，把明星送走影響票房，也有回報失敗的風險，更何況年輕球員不一定立即接班，球隊可能失去當季的競爭力。釀酒人敢這樣，不是因為不在乎勝負，而是球團相信球探與養成體系，有能力持續補充人才。這種信任，不是靠一、兩次成功交易建立，而是長期累積的組織資產。

守護者隊亦是小市場球隊，長年積極培養自家新秀，今年季後賽26人名單中，守護者有16名球員屬於自家養成。 美聯社

克里夫蘭守護者則提供另一種模式。今年季後賽26人名單中，守護者有16名球員屬於自家養成。從史蒂文關（Steven Kwan）到威廉斯（Gavin Williams），持續透過選秀、國際簽約與小聯盟訓練，建立成本可控的主力。史蒂文關是2018年第五輪選秀，卻成為重要的開路先鋒與外野防守核心。這提醒我們，球探不只是尋找第一輪天才，更重要是在其他球隊尚未充分認識球員價值時，找出被低估的人。

光芒又是另一種情況。今年季後賽名單中，17名球員透過交易取得。相較於守護者偏重自家培養，光芒更擅長從其他球團挖寶，再透過投球設計、打擊調整與數據分析，重新提升他們的競爭力。三支球隊的建隊方針不同，卻有個共同點：他們不只購買球員，更努力創造球員價值。

在現代棒球，球探與小聯盟養成早已不是單純依靠經驗判斷球員的工作。球探必須結合高速攝影、擊球初速、球棒速度、投球旋轉特性與運動科學，判斷一名球員究竟還有多少尚未開發的能力。一名投手可能球速只有92英里，但如果球路具有特殊位移，搭配適當的變速球與出手角度，仍可能成為有效的先發投手。

一名打者可能全壘打不多，卻具備良好選球、擊球控制與跑壘能力，透過調整揮棒策略，也可能創造超過原本預期的得分貢獻。這些工作，需要不只是數據分析師，還包括能將數據轉化成實際訓練的教練，以及願意接受改變的球員。更重要的是，球團必須讓球探、數據部門與教練團使用相同的評估語言，否則再貴的設備，也可能只是無法轉化為戰力的投資。

光芒隊亦是聯盟有名的魔球勁旅，不依靠球星陣容卻可持續維持在美聯東區的競爭力。 法新社

走筆至此，你也許注意到另一個矛盾，如果球員開發重要，為什麼不是每支球隊都願意長期投入？答案在於時間，簽下一名成熟的自由大咖，可能隔年就看到成效；培養一名高中球員，卻可能需要五年甚至更久，最後還不一定登上大聯盟。球團老闆希望立即贏，總經理必須面對年度戰績壓力，教練團也可能因短期失敗而被撤換。在這環境下，長期投資很容易輸給眼前的補強。

真正難以複製釀酒人模式的原因，是球團能否建立一套不因一、兩年戰績不佳，就立即推翻的長期經營制度，這也讓道奇的失敗更值得研究。今年季中，道奇為爭取三連霸，向底特律老虎交易取得兩屆塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），付出霍普（Zyhir Hope）、萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）三名新秀。史庫柏在國聯冠軍系列賽第一戰先發五局，失兩分，道奇最終以1比2敗給釀酒人。這筆交易最值得注意之處，是豪門同樣必須拿出農場資產，才能取得最頂級的即戰力。換句話說，道奇並非不重視養成，正因擁有具價值的農場人才，他們才有能力在交易市場取得史庫柏。

真正的差別，是豪門可同時透過自由球員市場與交易市場補強，而小市場球隊往往必須在兩者之間做出更艱難的選擇。對道奇而言，失去幾名頂級新秀可能是可承受的成本；對釀酒人而言，錯失一次重要回報，卻可能影響未來數年的競爭力。因此，把道奇遭橫掃解讀為「花大錢沒用」是過度簡化問題。道奇過去兩年能連續奪冠，證明高薪與優秀的球團管理可相互結合，這次失敗只能說明，財力提高是競爭機率而不是勝利保證。

值得警惕的是豪門相信永遠可透過補強解決問題，忽略主力老化、傷病管理與農場人才的接班，龐大財力也可能失去效率。至於即將的勞資談判，無論最後是否實施薪資上限，球員開發都可能成為更重要的競爭領域。但是，我觀察到如果只限制球員薪資，卻不限制球探、數據部門與小聯盟資源，財力雄厚的大球隊仍可能透過增加支出，取得新的競爭優勢。

豪門相信永遠可透過補強解決問題，忽略主力老化、傷病管理與農場人才的接班，龐大財力也可能失去效率，這也是今年道奇問題所在。 美聯社

薪資上限未必消除財力競賽，只可能改掉戰場。當每支球隊都模仿釀酒人，釀酒人原本擁有的優勢，也可能逐漸縮小。這就是職業運動，成功方法一旦被所有人學會，就不再是獨門祕方，今年釀酒人用103勝與國聯冠軍證明，小市場球隊有能力挑戰豪門，但不代表所有球隊都應該縮減薪資、交易明星，或全面改採同一套打擊戰術。

值得學習的，是球團能否長期辨識人才、改善人才，並且在球員價值改變之前做出正確決策。因此，大聯盟下一場軍備競賽，未必只發生在自由市場，也可能在球探辦公室、小聯盟訓練基地，以及那些外界看不見的數據分析會議裡。