中職／中信兄弟絕處逢生 張士綸、張仁瑋是Key Man

台灣大賽前兩戰味全龍先以3：0完封勝中信兄弟，再以3：1勝出，目前味全龍2戰全勝，歷史數據顯示，最終封王機率高達9成，不過系列賽還沒結束，只要中信兄弟攻擊火力復甦，特別是前兩棒張士綸和張仁瑋，後續賽事依舊大有可為。

去年台灣大賽樂天桃猿對中信兄弟前3戰都在大巨蛋進行，兩隊總計只拿到8分，平均一場比賽得不到3分，這是明顯對投手有利的球場，今年台灣大賽7戰都排在大巨蛋，加上味全龍和中信兄弟洋投戰力堅強，外界認為這會是低比分的系列賽，只是中信兄弟前兩戰總計18局只得1分，打得非常悶，坦白講，戰況令人有點意外。

味全龍強投蔣銲完全封鎖中信兄弟打擊。記者葉信菉／攝影 葉信菉

今年上半季味全龍勝率高達0.650高居聯盟榜首，到了下半季勝率滑落到只剩0.467，團隊打擊率0.236排名墊底，60場總共只拿到194分，攻擊火力非常貧乏，反觀下半季中信兄弟勝率0.600封王，團隊打擊率0.286，60場攻得300分都是全聯盟最佳，季後挑戰賽中信兄弟團隊打擊率0.311、上壘率0.380、長打率0.422，最終順利扳倒統一獅晉級台灣大賽，以近況來看，中信兄弟算是近況不俗，且來勢洶洶。

反觀味全龍，下半季打擊狀況不容樂觀，而且例行賽結束到台灣大賽開打，中間休12天，正面看待可以養精蓄銳、以逸待勞，另一方面也怕 「冷掉」，期間打3場練習賽，團隊打擊狀況其實依舊不理想，也為備戰大賽埋下伏筆。

台灣大賽首戰中信兄弟其實不是沒有機會，3局上黃韋盛打擊出內野滾地球造成游擊手張政禹接球失誤上壘，宋晟睿選到保送形成一出局一、二壘有人，只是張士綸內野滾地球、張仁瑋遭三振攻勢瓦解，4局上一出局後王威晨、詹子賢安打，江坤宇雙殺打終結攻勢，在味全龍先發洋投蔣銲的強勢壓制下，僅有的少數機會流逝相當可惜。

張士綸。圖／中信兄弟提供

全場最關鍵的打席，絕對是5局下朱育賢的打擊，前4局味全龍打線遭中信兄弟洋投勝騎士徹底壓制，只擠出1支安打，朱育賢纏鬥10球，不但消耗勝騎士用球數，同時也擾亂前4局勝騎士流暢的投球節奏，最終朱育賢擊出安打上壘，下一棒陳子豪擊出二壘安打，再靠2支高飛犧牲打拿到2分，朱育賢堪稱 「隱形MVP」。

第2戰中信兄弟同樣有少數攻勢，5局上一出局後高宇杰敲出安打，宋晟睿擊出右外野安打，此時曾聖安接球失誤形成1出局二、三壘有人，張仁瑋擊出內野滾地球先馳得點，下一棒張士綸內野滾地球結束攻勢，無法擴大戰果，下個半局曾聖安轟出驚天逆轉3分砲，一路領先到終場。

張仁瑋。圖／中信兄弟隊提供

事實上，第2戰中信兄弟先發洋投菲力士其實狀況並不好，好球率只有56%，但味全龍打者狀況不理想，在曾聖安開轟前，連13打席沒有擊出安打，味全龍錯失開局擊潰菲力士的機會，5局下掌握契機，曾聖安一棒擊沉令人驚豔，否則此役戰局難料。

今年球季張士綸、張仁瑋扛中信兄弟前兩棒，球隊勝率高達6成，如果兩人沒有合體組成「雙箭頭」，球隊勝率不到4成，顯見兩人的重要性。季後挑戰賽張士綸打擊率0.375、上壘率0.412，張仁瑋打擊率0.333，稱職扮演「雙箭頭」角色，然而台灣大賽兩人合計16打數0安打，完全無法帶動團隊攻勢，也決定中信兄弟命運。

江坤宇。中央社

還有1人也很關鍵，那就是中信兄弟當家游擊手江坤宇，去年台灣大賽江坤宇20打數只擊出1支安打，打擊率0.050，今年季後挑戰賽他繳出0.357打擊率，然而台灣大賽6打數0安打，還有1支雙殺打，連兩年台灣大賽嚴重熄火，由於江坤宇在台灣大賽打第6、7棒，換句話說，中信兄弟先發打線不但前兩棒完全沒發揮，就連負責串聯前、後半段棒次攻勢的江坤宇也神隱，要贏球談何容易。

中信兄弟2連敗還沒陷入絕境，系列賽也還沒結束，黃衫軍主力成員大賽經驗豐富，投手和守備也算穩定，只要張士綸、張仁瑋、江坤宇攻擊火力復甦，接下來面對鋼龍、黃暐傑先發，並非沒有能力一搏，好戲還在後頭，當然，3人打擊能否發揮是關鍵因子。