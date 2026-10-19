日職／橫濱力求二度下剋上軟銀 新仇舊恨火花多

取得3連勝聽牌優勢的橫濱DeNA，17日的CS季後賽G4九局上演絕地大反攻，單局灌進4分，終場以8比5逆轉擊敗中央聯盟優勝軍阪神虎（CS決勝輪取得1勝保送勝優勢）。

橫濱DeNA最近銳不可擋，這場比賽被阪神虎當家強打森下翔太繳出3安猛打賞，包括單場雙響砲，一般來說在客場作戰是高機率輸球的劇本，他們卻能在九局上纏鬥到最後一球靠三森大貴的致勝安打演出逆轉勝，全隊欣喜若狂，也讓甲子園球場爆滿的球迷心碎。

包括第一輪連勝巨人在內，橫濱DeNA在高潮系列賽拿下6連勝，創下日職史上第一支以不敗之姿連贏6場CS季後賽、成功晉級日本一的紀錄。也正因為這樣的強盛氣勢，讓大家好奇2年前的日本一總冠軍賽劇情是否會重演。

今年橫濱DeNA將與太平洋聯盟王者軟銀鷹，爭奪2026年日本一優勝王座。巧合的是，這次日本總冠軍賽的對戰組合「橫濱VS.軟銀」，正好與2024年完全相同，而且都是「40之差」。橫濱今年例行賽僅以71勝69敗3和、勝率5成07排名中央聯盟第3，全年勝場僅比敗場多2場，反觀軟銀91勝49敗3和、勝率6成50排名太平洋聯盟獨走第一，全年勝場比敗場多出高達42場，兩隊的「儲金」差距高達40場之多。同時，這兩次橫濱皆以央聯第3名身分從季後賽一路突圍，例行賽與聯盟冠軍球隊的勝差分別是8.0場(巨人)、7.5場(阪神)，也是相當接近。

大家好奇的是，橫濱DeNA能否重演2024年擊敗軟銀的奇蹟，再度以「下剋上」姿態奪下日本一。

比較這兩次的狀況，2024年橫濱DeNA是由強投出身的三浦大輔監督帶領，這次則換成了捕手出身的相川亮二，兩人都出自橫濱OB系統。而軟銀則都是小久保裕紀帶隊，他在2024年冠軍賽敗給橫濱DeNA跌了一跤，去年擊敗阪神虎，才首度以監督身分拿下日本一榮耀，今年力求雪恥。2024年橫濱關鍵在第四戰、第五戰靠著凱伊（Anthony Kay）、傑克森（Andre Jackson）一左一右兩大強力洋投取勝，不過這兩名洋投，加上締造日本總冠軍賽新紀錄5場連續打點、奪下MVP的桑原將志都已經離隊。今年橫濱的先發主力則以季中交易尾形崇斗、石田裕太郎、平良拳太郎等人為主，唯一兩次都是先發支柱的是王牌左投東克樹。不過，2024年最後一關由森原康平把守，今年橫濱終結者則是倚重洋投雷諾茲（Sean Reynolds），這次季後賽6勝之中他包辦了其中5場的救援成功，5局0失分被擊出5支安打飆出8次奪三振，將帶給橫濱DeNA相當大的安定感。

同時，兩隊之間的選手流動也有不少話題。今年5月，橫濱將主力捕手山本祐大交易到軟銀，換來現在先發主力尾形崇斗，掀起相當高的討論。兩名選手到了新球隊也都各自有很好的發揮，堪稱是雙贏的交易。另外，2018年選秀第一指名加入橫濱，去年透過NPB現役選秀轉隊到軟銀的上谷茶大河，今年也大放異彩，投出生涯最亮眼的8勝3敗、防禦率3.26佳績，前軟銀內野手三森大貴則是橫濱在對阪神G4擊出逆轉安打，幫助球隊晉級的大功臣。

相隔2年，橫濱今年帶著CS季後賽史無前例的6連勝氣勢前進總冠軍賽，強勢挑戰如日中天的軟銀，精彩可期!