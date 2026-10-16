有扳倒西區列強能力！補齊持球+外線+防守 新火箭快速升空

火箭上季季後賽第一輪被沒有唐西奇(Luka Doncic)的湖人4：2淘汰，灰頭土臉。

丟臉的還不止於此，湖人後衛里夫斯(Austin Reaves)系列賽也缺陣前4場，火箭幾乎就是輸給41歲老人詹姆斯(LeBron James)帶隊的湖人。

火箭天賦、防守、深度都在湖人之上，但系列賽打下來火箭進攻不行，防守也限制不了少了第一和第二王牌主力湖人，火箭得分王杜蘭特(Kevin Durant)帶不動球隊，後衛謝普得(Reed Sheppard)在持球組織經驗上還是稚嫩，系列賽被湖人淘汰。

上季火箭少了范弗利特(左)持球串連，火箭如失一臂，本季他已傷癒復出。 新華社

火箭原本傲人銅牆鐵壁防守和慢節奏、低比分比賽風格不見，失去唯一對戰優勢，上季陣容和球路出現幾個大漏洞：

1、火箭主控范弗利特(Fred VanVleet)整季傷停，沒有范弗利特三分火力和空間，少了范弗利特持球串連，火箭如失一臂。

2、火箭教練尤多卡(Ime Udoka)不得已情況下只能重用NBA二年級射手謝普得，但謝普得在對位、防守、控制比賽節奏完全扛不起范弗利特缺陣罩門。

3、杜蘭特能得分、會單打、各種進攻武器都很犀利難擋，但除了杜蘭特，火箭其他持球點幾乎沒有主導或改變比賽能力。

4、火箭中鋒森根( Alperen Sengun)攻防兩端原本很有存在感，但在上季杜蘭特加入後的單打主攻體系幾乎消失。火箭幾名主要鋒線史密斯(Jabari Smith)、伊森(Tari Eason)、湯普森(Amen Thompson)都打不出影響比賽表現。

火箭中鋒森根(中)攻防兩端原本很有存在感，但在上季杜蘭特加入後的單打主攻體系幾乎消失。 路透

火箭陣容確實有漏洞，但季後賽打湖人會打得如此艱澀難看，尤多卡執教用人戰術，好像除了防守之外一無是處。另外就是杜蘭特加入火箭一年，火箭沒有質變，森根、史密斯、伊森、湯普森四名主力鋒線反而失去他們原本角色和功能性。

今夏火箭第一主控范弗利特傷癒歸隊，火箭主控和比賽節奏有了穩定核心，自由球員市場再簽下史馬特(Marcus Smart)和射手波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)，有三分、有外線、有防守對位還有穩定持球點，火箭後場補好補滿。

補齊所有拼圖，新火箭陣容幾乎沒有弱點，范弗利特和史馬特都是穩定持球點和有經驗防守者，范弗利特和波格丹諾維奇都擁有穩定三分，可以拉開空間，上季杜蘭特帶不動團隊，火箭進攻三分不靈，比賽節奏艱澀問題都可以迎刃而解。

火箭補強史馬特(左)是穩定持球點和有經驗防守者。 歐新社

打出防守底氣和低得分比賽，後場主控和持球點、三分球、防守對位規格都全面提升，新火箭今年球季可以跟西區一線球隊馬刺、雷霆、金塊、灰狼平起平坐。

火箭上季52勝30敗西區第五，今年火箭低標55勝，有西區前四實力。

尤多卡必須承擔火箭上季被湖人淘汰責任，新火箭今夏三塊後場主要拼圖湊齊，尤多卡幾乎沒有任何輸球理由，他至少要把火箭帶進西區決賽才算成功。

波格丹諾維奇(右)擁有穩定三分，可以拉開空間，比賽節奏艱澀問題都可迎刃而解。 法新社

西區天下愈來愈困難，火箭有扳倒雷霆、馬刺能力，也有淘汰金塊、灰狼實力，就看誰能打出氣勢和球運，例行賽保持健康，季後賽投籃手氣一路順暢殺進西區決賽。

火箭不會奪冠，但他們會在西區季後賽創造很多驚奇。