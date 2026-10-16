中職／史上首度龍象爭霸 年度第五兄弟能奪冠創歷史新紀錄？

中華職棒37年台灣大賽即將點燃戰火，味全龍與中信兄弟首度在總冠軍賽正面交鋒，寫下「龍象大戰」的新篇章。不過，這場系列賽最大的看點，不只是兩支傳統勁旅爭奪年度王座，更是中信兄弟能否完成一項前所未見的壯舉——以全年戰績第五名之姿，一路逆襲奪下總冠軍。

從上半季陷入低潮最後一名，到下半季強勢封王，再到季後挑戰賽挺過統一獅的反撲，兄弟已經走過一段高潮迭起的逆襲之路。如今擋在黃衫軍面前的，是全年戰績第一、坐擁聯盟頂尖投手群的味全龍。聯盟最會得分的球隊，碰上最擅長壓低失分的勁旅，這不只是一場氣勢與實力的對決，更是兄弟能否突破龍隊投手封鎖、改寫中職歷史的終極考驗。

回顧兄弟本季的歷程，上半季的掙扎曾讓球迷捏一把冷汗，陣容調整、傷兵與投手戰力變動，都讓球隊一度落居全年第五名。然而，平野惠一領軍的黃衫軍並未就此沉淪，而是在下半季重新找回攻守節奏，靠著團隊打線的串聯、年輕球員的成長，以及關鍵時刻的韌性，最終拿下下半季冠軍。

這段逆襲並非單靠一兩名球星的爆發，而是球隊在漫長球季中逐步修正問題、重新建立競爭力的成果。對兄弟而言，下半季封王不只是多了一座季冠軍，更是證明球隊有能力從低潮中重新站起來。

對兄弟而言，下半季封王不只是多了一座季冠軍，更是證明球隊有能力從低潮中重新站起來。 中信兄弟提供

進入季後挑戰賽後，兄弟一度取得聽牌優勢，卻遭到統一獅連追兩勝，系列賽被逼入關鍵第四戰。面對可能被逆轉的壓力，黃衫軍重新找回進攻火力，最終以8比2擊敗統一，成功闖進台灣大賽。

張仁瑋、詹子賢等打者在關鍵時刻挺身而出，正是兄弟能夠走到最後的縮影。不過，季後挑戰賽的逆轉勝只能證明球隊具備抗壓能力，台灣大賽面對全年戰績第一的味全龍，才是真正檢驗這支球隊能否完成歷史任務的關卡。

如果兄弟最終擊敗味全龍奪冠，將有機會成為中職史上第一支以全年第五名身分登上年度王座的球隊。這項紀錄的意義，不只是打破例行賽排名與總冠軍之間的既有印象，更凸顯職棒季後賽的魅力：例行賽決定晉級的起點，總冠軍賽才是最後的答案。

但全年第五名同時也是警訊。兄弟本季雖然擁有強大火力，整體攻守卻並非毫無破綻，尤其投手端的穩定性，始終是必須面對的課題。球隊若想一路逆襲到底，不能只靠打線在關鍵時刻爆發，更需要先發投手、牛棚與守備共同支撐。

畢竟，七戰四勝制與短期的單場決勝不同，系列賽比拚的是整體戰力、輪值安排與臨場調整。兄弟在季後挑戰賽展現了韌性，但要連續擊敗更高強度的對手，還需要把這份韌性轉化為穩定的比賽內容。

張仁瑋在關鍵時刻挺身而出，正是兄弟能夠走到最後的縮影。 中央社

從例行賽數據來看，這場台灣大賽堪稱攻守風格截然不同的正面對決。中信兄弟本季團隊攻下509分，是聯盟唯一得分突破500分的球隊，展現深厚的打線與進攻能力；味全龍則以團隊防禦率2.61締造隊史紀錄，牛棚防禦率也僅2.75，展現出聯盟頂尖的投手壓制力。

對兄弟來說，如何面對味全龍的先發輪值，是系列賽的重要課題。蔣銲本季防禦率1.49，拿下防禦率與三振雙冠王，是龍隊最具代表性的王牌。加上梅賽鍶、鋼龍等投手，3位洋投頂下3場先發，以及伍鐸可以先發且能中繼的的調度彈性，味全在先發與牛棚安排上都具有相當優勢。

面對這樣的投手群，兄弟打線不能只想著靠長打一次解決比賽，更需要透過選球、耐心纏鬥與串聯安打，設法增加對方用球數，迫使龍隊提早調動牛棚。尤其當味全先發投手順利完成前段局數，接著由穩定的後援投手接力，兄弟想在比賽後段翻轉戰局，難度勢必提高。因此，能否在前半段先取得分數、掌握比賽主動權，將直接影響黃衫軍的攻勢能否延續。

不過，兄弟的優勢也相當明確。509分的團隊得分代表打線具備製造大局的能力，只要能突破龍隊先發的壓制，讓比賽進入打擊對攻的節奏，就有機會把味全的投手優勢抵銷。

兄弟的優勢也相當明確，509分的團隊得分代表打線具備製造大局的能力。 中信兄弟提供

兄弟本季團隊失分同樣達到500分，團隊防禦率3.79也是六隊最高。這項數據說明，黃衫軍雖然具有強大進攻能力，投手端卻仍存在必須改善的空間。

面對味全龍，這個問題尤其重要。龍隊不需要大量得分就有機會贏球，如果兄弟先發投手無法有效限制對手，讓球隊早早陷入落後，即使打線具備追分能力，也可能在整場比賽中承受更大的壓力。

因此，兄弟若想完成年度第五奪冠的壯舉，不能每一場都期待打線火力全開，而是必須讓先發投手穩住前段局數，減少不必要的保送與失分，搭配守備降低失誤風險。

在總冠軍賽中，長打當然可能改變比賽，但真正決定系列賽走向的，往往是那些不容易被數據呈現的細節：投手能否在得點圈有人時守住局面、野手能否完成關鍵守備、打者能否把握少數得分機會，以及教練團能否在對的時間做出正確調度。

相較於兄弟經歷季後挑戰賽的高強度考驗，味全龍憑藉全年第一的戰績直接取得台灣大賽門票，擁有更充裕的備戰時間，也握有系列賽主場優勢。從先發輪值的穩定性，到牛棚的壓制力，再到整季比賽的執行能力，味全都展現出足以爭冠的完整戰力。團隊防禦率2.61的成績，更是龍隊本季最具說服力的競爭優勢。

味全龍憑藉全年第一的戰績直接取得台灣大賽門票，擁有更充裕的備戰時間，也握有系列賽主場優勢。 味全龍提供

然而，休兵時間較長也有雙面性。充足休息能讓主力球員調整身體狀況，教練團也有時間重新安排投手輪值，但如何維持實戰節奏，同樣是味全必須面對的課題。

反觀兄弟剛從季後挑戰賽突圍，球員已經歷高張力比賽，對於季後賽的壓力與節奏並不陌生。這種實戰累積的狀態，或許能成為黃衫軍在系列賽初期的優勢。

兩隊本季例行賽交手，味全龍以15勝9敗占上風；但若只看下半季，雙方各拿下6勝，戰績呈現拉鋸。這項數據顯示，兄弟在球季後半段已逐漸縮小差距，也讓這場冠軍戰增添更多變數。

當然，例行賽對戰成績只能作為參考，無法直接決定總冠軍歸屬。進入七戰四勝制後，投手輪值、球員狀態與臨場調度都可能改變戰局，全年第一的優勢必須在球場上重新證明。

中信兄弟挾著季後挑戰賽晉級的氣勢，球員陣容的改變不大，關鍵在於季後挑戰賽缺席的德保拉會不會拉上來，頂替菲力士或勝騎士。德保拉是左投且擁有豐富的季後賽經驗，將是中信兄弟在台灣大賽的最大助力。

中信兄弟挾著季後挑戰賽晉級的氣勢，球員陣容的改變不大，關鍵在於季後挑戰賽缺席的德保拉(圖)會不會拉上來，頂替菲力士或勝騎士。 中信兄弟提供

兄弟帶著下半季封王與季後挑戰賽突圍的氣勢而來，味全則握有全年第一的穩定戰力與主場優勢。兩支球隊各有不同的奪冠條件，真正的勝負關鍵，是能否把優勢持續發揮，而不是只在某一場比賽短暫爆發。

如果味全持續將比賽控制在低比分，讓先發與牛棚發揮壓制力，系列賽就可能朝著龍隊熟悉的節奏前進；反之，若兄弟能及早突破先發投手，迫使龍隊提早啟動牛棚，再透過打線串聯製造大局，就有機會打亂對方的部署。

這場龍象大戰，不只是兩支球隊的較量，也是兩種不同建隊成果的對決。味全證明了整季穩定的重要性，兄弟則展現了球隊在低潮後重新調整、持續競爭的韌性。

職棒最迷人的地方，在於例行賽的排名從來不是總冠軍的保證，而季後賽也總能為球迷帶來意想不到的故事。中信兄弟已經從全年第五名一路走到台灣大賽，完成從上半季低潮、下半季封王到季後挑戰賽突圍的逆襲旅程。但真正的歷史紀錄，還需要最後四場勝利才能寫下。

中職總冠軍賽味全龍與中信兄弟賽程表。 CPBL提供

站在他們面前的味全龍，擁有全年第一的戰績、聯盟頂尖的投手群，以及例行賽15勝9敗的對戰優勢。兄弟若想創造歷史，就必須突破龍隊最有把握的投手戰，並且證明自己的進攻火力與投手穩定性，足以支撐整個系列賽。

年度第五挑戰年度第一，最強火力對決最強投手群。這場中職史上首次龍象大戰，味全龍要證明全年第一的實力，中信兄弟則要追逐前所未見的逆襲傳奇。