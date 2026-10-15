釀酒人鐵牛棚成道奇最大噩夢 五大主將共組季後賽後援天團

釀酒人隊在國聯冠軍賽已取得2比0的優勢，他們能夠連過道奇兩大魔王史庫柏(Tarik Skubal)和山本由伸這關更是令人意外。除了在打擊上他們有圖朗(Brice Turang)和康崔拉(William Contreras)給予適時一擊外，其實真正的功臣是他們負責守成的牛棚群。釀酒人季後賽的鐵牛棚在本文截稿前已共計28.2局只失1分，防禦率只有0.31，而在國聯冠軍賽更是9.2局無失分，成了道奇隊的最大噩夢。

釀酒人隊牛棚群在例行賽就已有相當出色的表現，團隊防禦率3.40為國聯最佳、全聯盟第3，7.0fWAR則是國聯第2、全聯盟第4，國聯的部分僅次於道奇的7.6。而他們到了季後賽更將牛棚的優勢發揮到淋漓盡致，季後賽至今團隊1.78WPA（Win Probability Added，勝出機率提升指數）遙遙領先第2名道奇的0.50，且已可排在近10年的第6名，僅次於2022年的太空人、2025年的道奇、2020年的勇士、2018年的紅襪與2022年的守護者隊。

霍爾季後賽出賽3局，完美守成。 法新社

羅梅洛季後賽還拿過一場勝投。 法新社

今年釀酒人隊季後賽牛棚由艾許比(Aaron Ashby)、梅吉爾(Trevor Megill)、烏里貝(Abner Uribe)、霍爾(DL Hall)與羅梅洛(JoJo Romero)這五名大將組成後援天團，季後賽WPA依序為0.75、0.56、0.22、0.12與0.08。其中艾許比的WPA更高居季後賽包括投手與打者所有球員之冠，梅吉爾則居投手第5名與後援第2。

艾許比是今年例行賽的「勝投怪盜」，以後援身份摘下了13勝。到了季後賽他則成了釀酒人隊的無名英雄，共投了季後賽隊伍最多的9.1局無失分，拿下1勝、1救援成功與1中繼成功。今年他有兩場代表作，首先是在分區系列賽第4戰面對教士，他中繼連吃3局一分未失，替釀酒人從第五局的2比1領先守到第七局的3比1退場，最終拿下勝投，並助釀酒人晉級國聯冠軍賽。他接著在國聯冠軍賽第1戰面對道奇連吃7、8兩局，又替釀酒人守住1分領先。他在國聯冠軍賽共投3.2局無失分、無安打，僅有1次保送。但由於他非終結者身份，因此未受到因有的關注度。

終結者梅吉爾則是已在季後賽拿下3次救援成功，主投4.1局無失分。 法新社

終結者梅吉爾則是已在季後賽拿下3次救援成功，主投4.1局無失分。他在分區系列賽第一戰守下勝利最為關鍵，尤其8局上在領先一分、一三壘有跑者、兩出局的情況下上場救援，三振了小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)化解失分危機。

烏里貝則是國聯冠軍賽第2戰的關鍵人物，他在第7局上來後投了1.1局，連續解決四名道奇打者、送出2次三振守住領先優勢。他在季後賽共主投6局無失分。霍爾是在分區系列賽第一戰拿到勝投，累積三局無失分。季中從紅雀交易來的羅梅洛雖在分區系列賽失掉釀酒人牛棚唯一的一分吞敗，但他在國聯冠軍賽第二戰也拿到了一勝。

釀酒人牛棚烏里貝，季後賽投了6局，均無失分。 法新社

去年釀酒人隊在國聯冠軍賽遭道奇橫掃，今年則有著完全不同的開局。道奇雖然有四張王牌，但釀酒人也有鐵牛棚，這後援投手群不但沒讓道奇拿到1分，甚至只被敲出2支安打，對戰WHIP只有0.52，可說完全封鎖這支邪惡帝國的打線。道奇在這系列賽想要翻盤並完成三連霸，恐怕得先想辦法突破釀酒人銅牆鐵壁般的牛棚群了。