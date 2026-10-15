棒球／鄭乃介接任高苑教頭首重態度 完成父親未竟之夢

高苑工商棒球隊今年9月迎來新任總教練鄭乃介，他的父親正是前已故教頭鄭英俊，鄭乃介坦言，接任教頭跟爸爸一定有關係，「想完成爸爸沒做完的事，穿上相同的球衣更有傳承感。」

高苑工商是國內棒球人才搖籃，不少職棒球員都是傑出校友，不過近年成績未如往年亮眼，教頭接班成為議題，日前宣布由鄭乃介接掌兵符，他除了要帶領高苑工商重新再起，更有著完成父親心願的深層情感。

鄭乃介帶隊首重態度。鄭乃介提供

在高雄市壽天國小已經帶隊9年，40歲的鄭乃介毅然決然接受高苑工商董事長余政憲的邀請，他笑說，「我朋友都說『你神經病喔！國小帶好好的，幹嘛給自己挑戰！』」他再說，自己的個性不喜歡太過安逸，甚至有點反骨，「部長(余政憲)找過我3、4次了，還特別去找壽天校長，既然部長對我很信任，我就努力看看。」

鄭乃介雖不是畢業自高苑工商，不過爸爸、哥哥都是校友，且過去在橋頭國中、壽天國小都跟高苑工商有地緣關係，加上之前就曾幫忙帶隊去比賽，並不陌生，他不諱言，承擔高苑這塊招牌壓力很大，不過既然都敢去了，就不用去想會做多久。

鄭乃介曾穿著父親名字球衣出賽。棒協資料照

鄭乃介帶隊首重「態度」，他提到，高苑跟以往相比在走下坡，外界認為選手配不上「高苑」兩字，因此激勵選手要證明自己，「態度好，技術不會太差」，高中生要引導方向，給他目標。

鄭乃介一到球隊就勸說一名退隊的選手回歸，他坦言，這個選手資質不錯，但一度學壞，休學一年還跑去刺青，找到他國小、國中的教練幫忙規勸，現在這名選手已經回到球隊練球，「救一個算一個，他想回來，我也想看他的決心。」

雖才上任一個多月，不過鄭總在招生方面已經動起來，藉著自身過去在國小、國中執教的人脈試水溫，且部長在公費生也開出綠燈，讓他充滿信心，躍躍欲試。

已故教頭鄭英俊。智林體育台轉播畫面

鄭乃介的父親鄭英俊2024年4月在台東猝逝，當時才接任高苑教頭半個月，鄭乃介如今接下兵符，他回想起，前一陣子才夢見爸爸，兩人一起帶隊的場景，「其實爸爸也曾提過，不希望我在國小待太久，到更高層級發揮更大，相信這個決定，他一定會支持我。」