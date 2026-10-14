中職／味全洋投優勢難展現 中信兄弟有望再度以下剋上

經過4場季後挑戰賽廝殺，中信兄弟最終擊敗統一7-ELEVEn獅，取得最後一張台灣大賽門票。雖然黃衫軍在系列賽取得保送1勝的優勢，但打線遭到封鎖的情況下，遭到獅子軍追平，直到最終「Win or go home」的殊死戰，教練團調整打線後收到效果，攻勢終於順利串聯，讓統一無招架之地。更重要的是，兄弟並非完全依靠洋投過關，而是由本土投手群分攤重要局數，是頗有意義的一場勝利。

台灣大賽將在10月17日舉行，中信兄弟將挑戰年度第一，且休兵快2週以逸待勞的味全龍。這次總冠軍賽，雖然是龍隊有5場主場，兄弟只有2場，但全都在台北大巨蛋舉行。也就是說，除了票房收入、休息室及應援區配置之外，實際上的主客場差異有限，是一次真正正面對決，除了拚技術更是考驗臨場調整能力的系列賽。

龍隊在下半季卻一路低迷，雖被視為戰力調整階段，但團隊打擊卻陷入低潮，主力打者的狀況，都不如上半季強勢。 味全龍提供

若以全年排名來看，雙方的戰績或交手成績，無庸置疑是呈現一面倒的情況，是一個第一名對戰第五名的組合。但短期賽事的戰況，不能只看例行的賽長期狀況，更重視近況及臨場調整能力。龍隊在上半季以0.650的勝率、39勝的戰績封王後，下半季卻一路低迷，雖被視為戰力調整階段，但團隊打擊卻陷入低潮，洋投戰力及主力打者的狀況，都不如上半季強勢，一度面臨年度冠軍保衛戰。中信兄弟從下半季封王，到季後挑戰賽勝出，整體士氣及狀態都處於顛峰，無疑都是優於龍隊。實際上，這也是為什麼歷史上，下半季冠軍較容易奪得金盃，就是因為手感及那股氣勢容易延續。

除了近況之外，球隊的戰力深度，同樣是決定系列賽走向的重要因素。味全毫無疑問，今年就是靠著鋼龍、蔣銲、梅賽鍶、魔神龍及伍鐸，這壓制力十足的4+1的洋投群，然而台灣大賽只能登錄3名洋投，勢必有一人必須犧牲，而伍鐸及其他本土先發的對戰都不理想，因此投手調度反而會是龍隊隱憂。反觀中信雖德保拉無法出賽，羅戈、勝騎士及菲力士，在調整後狀況都還不錯，加上對戰成績優異，可以抵銷對方優勢。而他們還有本土的鄭浩均，對戰也有展現壓制力，可能會延續挑戰賽成為亮點。除非味全想要賭一把洋投1、4、7風火輪，否則他們例行賽的投手優勢，反而可能成為短期賽的劣勢。

中信兄弟本土的鄭浩均，對戰也有展現壓制力，可能會延續挑戰賽成為亮點。 中信兄弟提供

再者就是打擊的狀態，龍隊下半季面臨的低潮，在兩週的休兵調整，究竟是恢復百分百的戰力，或是手感更加冷卻，不得而知。但味全打者陣容，已是國手雲集、星光熠熠，這其實就是考驗教練團的靈活度，就像道奇面臨要不要讓大谷翔平坐板凳的抉擇，他們同樣要考慮敢不敢棄用狀況不好的主將。反觀持續有出賽的兄弟，雖然遲在挑戰賽第四戰，才對打線做出變陣，但至少明確知道球員的實戰狀況，調度上應該會更加得心應手。

雖然是全年第一對全年第五的對決，但是味全龍最重要的洋投優勢，恐怕難以發揮。而從近況、對戰、深度及靈活度等，各種面向綜合來看，中信兄弟反而可能較上風。黃衫軍若能延續這股倒吃甘蔗的態勢，除了有機會完成以下剋上之外，也可能以0.475勝率改寫2020年統一獅0.487的紀錄，成為中華職棒史上勝率最低的總冠軍。