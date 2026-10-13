厄文回歸被解放！獨行俠佛雷格以控球前鋒走在詹姆斯路上

傷停18個月，2025-26賽季全數缺席，獨行俠第一王牌後衛厄文(Kyrie Irving)今年季前熱身賽終於傷癒復出，有了正牌後衛和第一持球點，20歲前鋒佛雷格(Cooper Flagg)新賽季發揮格外受到關切。

厄文復出，成為獨行俠第一持球點和突破點，更是半場進攻最重要關鍵持球和單打王牌，能解放佛雷格持球和被包夾壓力，佛雷格可以更輕鬆做自己，打出自己風格和擅長球風。

206公分佛雷格有出色身材和運動能力，能形成各種錯位攻擊，還能打開放式進攻，在快速攻防轉換和空手接應各方面幫助厄文，形成獨行俠最犀利高效進攻雙人組。

厄文頂尖持球和進攻超能力，能幫助佛雷格繼續成長進化，不管是打控球後衛還是控球前鋒都能得心應手，主宰比賽和控場能力更接近20歲版本詹姆斯(LeBron James)。

獨行俠第一王牌後衛厄文(左)今年季前熱身賽終於傷癒復出，有了正牌後衛和第一持球點，20歲前鋒佛雷格(右)新賽季發揮格外受到關切。 法新社

詹姆斯整個生涯都被定義為前鋒，他在球隊和場上角色像控球前鋒，但嚴格來說，不管是生涯起步在騎士還是熱火，還是後來重回騎士再去湖人，詹姆斯靈魂和球路打法都像個控球後衛。

所有人都認為詹姆斯打的位置是控球前鋒，其實他才是真正控制比賽節奏，負責組織團隊，為隊友創造最多出手機會的球場大腦。

佛雷格從上季菜鳥球季就走在詹姆斯路上。

上賽季佛雷格菜鳥球季，獨行俠前教練基德(Jason Kidd)一開始就把佛雷格擺在控球後衛位置上，負責主導比賽節奏、為隊友創造空間、更重要的是組織進攻，基德希望佛雷格快速成長，帶領獨行俠贏球並成為更好球隊。

這樣的NBA起步和挑戰確實讓這個19歲大學生遇上太多麻煩和困難。

上季組織能力和經驗不足，讓佛雷格打起來彆手彆腳不打緊，原本投籃和外線就不穩定佛雷格進攻也跟著撞牆。 法新社

組織能力和經驗不足，讓佛雷格打起來彆手彆腳不打緊，原本投籃和外線就不穩定佛雷格進攻也跟著撞牆，三分命中率一直低於3成，獨行俠開季也打不出流暢團隊和進攻體系。

在NBA打控球後衛不是鬧著玩的，除了控制比賽節奏不斷創造空間，更要把隊友串連起來，持球忙碌之餘還得把三分球投進，打出自己最佳狀況和手感，還要顧及所有隊友。

2025年10月，佛雷格NBA生涯第一個月投籃命中率4成1，三分命中率2成67，非常難堪，獨行俠開季戰績2勝3敗。佛雷格NBA初登場場均13.4分，快要被貼上「水貨狀元」標籤。

2025年11月，佛雷格逐漸適應NBA打球風格、對抗和控球節奏，獨行俠11月打出4勝11敗戰績還是很不理想，但佛雷格投籃命中率4成77，場均17.8分，比賽內容和適應力都有明顯提升。

2025年12月，基德做出調整，他讓佛雷格移到控球前鋒，串連隊友之餘更多去攻擊籃框，打出自己風格和得分天賦，佛雷格獲得最大解放，12月場均23.5分，投籃命中率5成16，三分命中率3成3。

佛雷格(右)應該很難青出於藍超越詹姆斯，但他確實有能力打出接近詹姆斯比賽統治力和影響力。 路透

三個月把自己從控球後衛調整到控球前鋒，快速適應NBA對抗和比賽風格，更懂得展現自己身材天賦和對位優勢，佛雷格菜鳥球季攻防兩端表現比起2003-04球季菜鳥前鋒詹姆斯，毫不遜色。

佛雷格應該很難青出於藍超越詹姆斯，但他確實有能力打出接近詹姆斯比賽統治力和影響力。

厄文傷癒復出，佛雷格就像吞下大力丸，那種感覺和化學變化就像詹姆斯一直期待跟厄文重新合體奪冠一樣，充滿無限想像空間非常夢幻。

厄文(右)傷癒復出，佛雷格(左)就像吞下大力丸，充滿無限想像空間非常夢幻。 法新聞

有了厄文無解持球和突破、單打超能力，佛雷格生涯第二季飛躍突破值得期待，成為另一個改變NBA情勢和比賽文化超級球星。