中職／猛象突破首輪強力來襲 龍隊下半季火力低迷撈哥成拚冠X因子

季後挑戰賽戰至最後一場才分出勝負，中信雖然在贏得首場比賽取得優勢後，連續在客場及主場落敗，仍在第四戰比賽後段發揮打擊火力，成功晉級台灣大賽。

統一與中信激烈廝殺4場，味全以逸待勞，又先手握一勝，但面對氣勢正旺的中信，即便是落敗的統一，都佔不到太多優勢，主要是味全下半季的近況實在太差，投打表現都不若上半季，如果想拿下新生後的第二座總冠軍，投打都需要有關鍵人物跳出來。

投手群是味全上半季稱霸的主要武器，團隊防禦率2.29及1.16的WHIP都是全聯盟最佳，而且領先其他五隊有不小的差距，下半季團隊防禦率增加到2.93，WHIP也來到1.29，分別掉到第三及第四名，投手群已經失去絕對優勢，另外，進入到台灣大賽只能帶3名洋投，四大金剛中要捨棄誰，答案其實蠻明顯。

如有需要，伍鐸有望成為第四戰的先發投手。 聯合報系資料照

味全4名洋投中，具豐富季後賽經驗的鋼龍及防禦率王蔣銲一定在安全名單內，上下半季表現相差最大的就是魔神龍，魔神龍在下半季的防禦率高達4.90，與上半季判若兩人，即使到季末的10月仍沒有好轉跡象，今年對中信雖先發4場，0勝2敗，防禦率是不錯的2.74，但相對於梅賽鍶對中信2.08的防禦率仍有差距，季後賽3洋投呼之欲出。

沒有魔神樂之後，伍鐸就成了台灣大賽的關鍵角色，味全教練團已決定不會帶本土投手曾仁和進台灣大賽，如有需要，伍鐸就是第四戰先發投手的最適合人選，伍鐸今年的表現雖遜於四大金剛，但也投了114局，投球內容不差，且征戰中職多年，大賽經驗豐富，是味全在台灣大賽投手方面的關鍵人物。

跟去年下半季遇到的問題一樣，打擊疲軟導致味全下半季戰績大幅衰退，味全上半季的團隊打擊率是2成52，34轟及235分打點都是聯盟之最，下半季雖打出23轟仍是六隊之冠，但團隊打擊率2成36卻是最差，185分打點僅優於富邦。

郭天信打擊手感上下半季判若兩人。

打擊狀況落差最大的是郭天信，郭天信上半季的打擊率高達3成09，還打出6轟，正當大家覺得有望打出生涯年時，下半年打擊手感卻急凍，打擊率不到2成，也只打出3轟，無緣達成生涯首季單季10轟，10月的打擊率雖回升到2成31，仍需再加溫。

另外，朱育賢、陳子豪及吉力吉撈．鞏冠這3名長程重砲，同樣是左右味全能否拿到總冠軍的重點打者，朱育賢今年的打擊成績雖是生涯次差，至少還有13轟，陳子豪今年表現比去年更差，只能期待偶有佳作，至於吉力吉撈，下半季傷癒復出後的打擊內容非常不理想，整年下來的打擊率僅2成08，只有3轟及20分打點，季末下二軍調整，相信仍會被放進季後賽名單內，如果他在最重要的大賽中復活，或許能意外成為球隊奪冠的推手。