國聯冠軍系列賽是釀酒人103勝的復仇 還是道奇連霸王朝延續？

去年十月，同樣兩支球隊站在同一個舞台上，洛杉磯道奇用四場把密爾瓦基釀酒人掃進歷史。今年十月，他們又回來了！這次劇本不太一樣：釀酒人例行賽103勝全聯盟第一，握有主場優勢；道奇100勝是世界大賽二連霸衛冕軍，正在追逐三連霸。國聯冠軍賽連續兩年上演同一齣戲，主角沒換，心境卻截然不同。

先破除一個常見誤解：例行賽釀酒人以4勝3敗贏得對戰組合，是否代表他們比較強？去年，釀酒人例行賽六戰全勝，十月卻被道奇四戰橫掃。例行賽與季後賽，某種程度是兩種不同的強度，前者考驗162場的深度與穩定，後者把勝負濃縮成少數幾次先發、調度與關鍵打席。更值得注意是，今年雙方七次交手，道奇雖少贏一場，總得分卻以27比25領先。兩分差距散布在七場，說明兩隊實力接近。若只憑對戰勝負預測國聯冠軍，恐怕忽略比賽真正內容。

首戰預定美西時間10月11日下午5時在威斯康辛州密爾瓦基開打，最受矚目的對戰組合，是今年國聯塞揚獎大熱門米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。現年24歲的米蕭洛斯基今年16勝5敗、防禦率1.80、252次三振，防禦率、三振與WHIP均居大聯盟之冠。他的速球不只快，分區系列賽對聖地牙哥教士隊，四縫線平均球速達101.2英里，最快104.8英里。這種球速，即使是大聯盟最優秀的打者，也沒太多思考空間。

道奇的史庫柏是另一種典型，季中從底特律老虎隊轉洛杉磯，雖曾因左手肘手術缺席44天，仍以2.72防禦率完成整季。加盟道奇後防禦率2.61，顯示轉隊並未影響投球品質。米蕭洛斯基依靠近乎暴力的球速壓制打者，史庫柏結合速球、變速球與精準控球，兩人首戰碰頭，將是場截然不同風格的較量。

道奇隊若想闖關成功登上世界大賽舞台，此番關鍵是看四大先發的臨場表現，且打線得確保全面復甦，而非總依靠全壘打一棒把分數打回本壘才行。 美聯社

但這是七戰四勝的系列賽，勝負往往不在第一場。道奇最令人畏懼的是史庫柏、山本由伸、史奈爾（Blake Snell），與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成的先發陣容。四人不僅具三振能力，也都有主宰比賽經驗。山本去年世界大賽的表現，證明他能在高壓力下維持投球品質。今年的分區系列賽，道奇四名主力面對亞特蘭大勇士隊各失一分。其中，山本主投七局、送出十次三振，史庫柏六局七次三振，對一支擁有強大打線的球隊而言，先發若能穩定投到第六、七局，牛棚就不必每天承受過量工作。

釀酒人的輪值沒豪華的明星陣容，除了米蕭洛斯基與韓德森（Logan Henderson），梅伊（Dustin May）、加塞（Robert Gasser）及可能的牛棚日，都視戰況調整。伍鐸夫（Brandon Woodruff）仍因傷缺陣，讓總教練莫菲（Pat Murphy）的調度空間受限制。不過，你若認為釀酒人只靠一名王牌撐場面，恐怕低估這支累積103勝的勁旅。今年，釀酒人全季只154支全壘打排聯盟倒數第三，但卻攻下多達832分排第二；道奇雖有204支全壘打，總得分卻是801分。換句話說，釀酒人用比道奇少50支全壘打的方式多拿31分。

這組數字，正是整個系列賽實力的反差。釀酒人強的是上壘、速度、推進與持續製造壓力。全季多達162次盜壘，比道奇72次多超過一倍，兩隊攻擊哲學一目了然。道奇期待一棒改變比分，釀酒人則擅長把一次保送、一支短安打與一次跑壘判斷累積得分。喬里歐（Jackson Chourio）、康崔拉斯（William Contreras）、葉力奇（Christian Yelich）、圖朗（Brice Turang）與弗里克（Sal Frelick）構成攻擊核心，喬里歐兼具速度與長打，康崔拉斯是重要的串聯者，葉力奇老將經驗，未必每個人都有巨星的號召力，卻能讓投手從第一棒到第九棒都不敢鬆懈。

釀酒人未必每個人都有巨星的號召力，卻能讓道奇投手從第一棒到第九棒都不敢鬆懈，圖為國聯冠軍賽首戰身居二棒卻打出全壘打的圖朗。 法新社

面對道奇的豪華先發，釀酒人不需每場敲三支全壘打。他們需要的是讓史庫柏或山本增加用球數，盡可能在五、六局把比賽給相對不穩定的牛棚接手。釀酒人今年團隊的防禦率3.51排聯盟第二，牛棚防禦率3.40排第三。分區系列賽對教士，後援投手合計19局只失三分僅一分自責分，艾許比（Aaron Ashby）、梅吉爾（Trevor Megill）與烏里貝（Abner Uribe）都能承擔關鍵局數。

道奇分區系列賽面對勇士，前10分全來自全壘打，直到第四戰帕赫斯（Andy Pages）滿壘時敲兩分打點的安打，才打破得點圈連續14個打數無安打的困境。全壘打是最有效率的得分，但若打線過度依賴長打，一旦遇到米蕭洛斯基這種頂級投手，或擅長製造滾地球的後援投手，攻勢可能中斷。更令人擔心的是大谷翔平，去年國聯冠軍賽第四戰大谷先發投六局以上無失分、十次三振，打擊又轟三支全壘打，締造足以載入史冊的個人演出，今年情況完全不同。受到右手二頭肌與左膝不適影響，已確認季後賽不會登板，分區系列賽四戰只兩支安打，打擊率.154，道奇甚至必須調整棒次，尋找讓打線運轉的方法。

少了投手大谷，道奇不只失去一名先發，也失去臨場調度的王牌。更重要是，若打者大谷遲遲無法恢復，對方就能把注意力集中在弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、孟西（Max Muncy）及其他強打身上。幸好，至今孟西分區系列賽已敲三支全壘打，弗里曼也貢獻兩轟，赫南德茲（Kiké Hernández）再展現季後賽的打擊能力，帕赫斯第四戰敲出破僵局的適時安打，整體開始復甦。去年令人頭痛的牛棚，今年也有不同面貌。迪亞茲（Edwin Díaz）歷經傷勢與投球調整後，在分區系列賽拿下兩次救援成功。若能維持狀態，道奇就不必像過去季後賽那樣，得把先發投手拉來救援。

兩隊還有一個不能忽略的差別，就是主場優勢。前兩戰都在密爾瓦基，若系列賽打到第六、七戰，也將回到主場。對一支以速度、守備與投手調度見長的球隊而言，主場不只是觀眾加油聲，更代表熟悉的地理條件，以及後攻時較容易安排的牛棚策略。道奇的挑戰，是必須在客場搶下一勝，才能把壓力帶回洛杉磯。

少了投手大谷，道奇不只失去一名先發，也失去臨場調度的王牌，更重要是，若打擊遲遲無法恢復，對方就可把注意力集中在別人身上。 美聯社

釀酒人上一次進世界大賽是1982年，當年輸給聖路易紅雀，至今仍未拿過世界大賽冠軍。道奇則希望成1949年至1953年洋基五連霸之後，第一支完成世界大賽三連霸的球隊。一邊等待44年，一邊追求王朝加冕，更鮮明的對比是兩隊建隊方式，道奇以龐大財力吸收明星與傷病風險，釀酒人則仰賴球員養成、交易判斷與陣容效率，把有限資源發揮到極致。這不代表道奇只靠灑錢贏球，也不代表釀酒人只是一篇勵志故事。道奇的養成、數據分析與角色球員運用同樣出色；釀酒人則證明，沒有夠多全壘打與薪資，也能打造全聯盟戰績最好的球隊。

今年底勞資協議到期，薪資上限與收入分配問題可能再度引發激烈爭議。道奇與釀酒人的對決，恰好讓大聯盟的財務差距與競爭制度，成為季後賽另一條值得觀察的主線。我的判斷是，道奇在七戰四勝賽制中仍占優勢，關鍵不是明星多，而是四名先發在壓低失分出錯率低，若壓制釀酒人發揮速度與團隊攻擊，就有很大機會晉級。釀酒人想要贏，必須把比賽拖進低比分消耗戰，提高道奇先發的用球數，再透過跑壘與牛棚調度尋找破口。道奇要贏，打線必須避免過度依賴全壘打，並讓先發的優勢延續到後半段。

這一次，是釀酒人完成復仇，還是道奇讓王朝繼續推進，答案不會在例行賽戰績表上，而是接下來雙方對壘的每一個出局數。 法新社

去年釀酒人例行賽六戰全勝，到了十月卻一勝難求。今年他們帶著103勝與主場優勢捲土重來，道奇則帶著兩座冠軍與更豪華的先發輪值迎戰。六月的優勢十月重新定價。這一次，是釀酒人完成復仇，還是道奇讓王朝繼續推進，答案不會在例行賽戰績表上，而是接下來雙方對壘的每一個出局數。