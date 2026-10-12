強調Contact與三振大隊矛盾對決 美聯冠軍戰賽前分析

2026賽季美聯冠軍賽即將開打，最終走上舞台的是例行賽98勝64敗的光芒，以及讓二追三、逆轉拿下美聯中區王冠的守護者。有趣的是，光芒擁有本季全聯盟最難被三振的打線，而守護者前役對上白襪才以單場21K寫下歷史。兩隊將上演矛與盾的對決，究竟誰能在各自擅長的領域更勝一籌？

光芒本季打線的整體三振率是18.8%、揮空率20.7%，兩項都是全聯盟最低，兩好球後的揮空率21.0%也是最低；看似與現代棒球趨勢的飛球革命完全相左，但他們仍能繳出wRC+ 104的團隊進攻產值，排名聯盟第五。

而要對上這條幾乎不會揮空的打線，守護者王牌威廉斯（Gavin Williams）任重道遠，例行賽以248K穩坐美聯三振王，ALDS在中一日後，第五戰再投5.2局送出12K，展現他身為王牌的本色，白襪對他的揮空率高達44%；不過，白襪畢竟是聯盟三振率第五高的打線，若對手換成光芒，以他滑球＋彈指曲球作為主軸的武器庫，恐怕就得考驗守護者內野的守備能力。

光芒隊梅薩在對洋基第三戰打出超前的兩分砲，成為橫掃關鍵。 路透

但也別以為光芒的得分手段只有「把球打進場內」，本季若是全壘打數高於對手，他們的戰績是壓倒性的48勝2敗，當中又以23歲多明尼加重砲卡米奈羅（Junior Caminero）最為可怕，連續兩季超過40轟的實力不在話下，全季貫徹「打平打強」的進攻哲學：雖然擊球仰角平均僅有10.4度（聯盟平均12.6度），但92.7英里的擊球初速可是聯盟前5%，揮空率只有24.1%。ALDS第三戰梅薩（Victor Mesa Jr.）與維拉德（Ryan Vilade）的全壘打，也證明這支打線可以在Contact與長打之間進行切換。

兩隊最大的差距在投手群的狀態。光芒在ALDS因為多一天休息，理論上只需要三名先發，在對上洋基時卻選擇把五人輪值全用上，在3場總共81個出局數中，這五名先發就吃下了68局，而總教練凱許（Kevin Cash）的神機妙算，也順利收下成果，洋基三場比賽只拿下5分。多虧橫掃對手，光芒也為自己贏來更多的休息日，包括季中從牛棚轉調先發的西摩（Ian Seymour）、賈克斯（Griffin Jax），以及首戰繳出8局無失分宰制表現的拉穆森（Drew Rasmussen）都將滿血回歸。

此外，光芒本季投手群統一加強變速球的使用率，這讓上一輪左打為主的洋基隊吃了個大悶虧，而接下來的守護者幾乎擁有相同軟肋，包括對上右投會站在左打區的拉米瑞茲（Jose Ramirez）、關（Steven Kwan）、新秀德勞特（Chase DeLauter）、巴札納（Travis Bazzana）等一票主力打者都是左打，要如何忍住變速球的誘惑，會是後者能否下剋上的一大課題。

守護者投手第二把交椅梅西克，可能要到第三場才能上場。 法新社

分區系列賽打滿五場的守護者明顯處在相對劣勢，威廉斯、梅西克（Parker Messick）不意外至少要到二、三戰才有機會登板，首戰應該還是由葛里芬（Foster Griffin）接手。教練團最信任的牛棚——終結者史密斯（Cade Smith）與賈迪斯（Hunter Gaddis）近五天都投了三天，不難想像他們的球威會在密集的出賽後有所下降。

此外，主場優勢也在光芒這邊，本季他們在主場的戰績是55勝26敗。而兩隊的隊伍組成也大相徑庭，光芒是支守備、跑壘、Contact與牛棚調度都毫不馬虎的球隊；守護者例行賽的得失分差僅有+11，投手陣容固然堅實，但打擊卻嚴重依賴中心打者，這當中一旦某一環節出現差錯，後者便很難依靠深度取勝。至於變數，拉米瑞茲在最後三連勝中12打數5安打，當中4支是長打，足見他的火力幾乎是這支球隊的命脈；要能戰到最後，他以及關、德勞特的發揮就顯得十分重要；而王牌威廉斯能否再次展現面對白襪時的宰制力，則是系列戰最大的未知數。

主場優勢在光芒這邊，本季他們在主場的戰績是55勝26敗，是支守備、跑壘、Contact與牛棚調度都毫不馬虎的球隊。 美聯社

綜上所述，光芒在先發深度、牛棚狀態、主場優勢和整體戰績上略勝一籌；守護者則氣焰正旺，但球隊上限取決於陣中的少數球星，雖然具備製造爆冷的條件，但整體深度仍有所差距，會是一場擅長將球打進場內的打線，對上三振見長的投手陣容對決。而考慮到守護者在前一輪的輪值消耗，若牛棚在前兩戰就失守，光芒便很有可能提前聽牌，看點還是在第二、三場的總體戰，將會決定今年的美聯冠軍賽最終的走向。