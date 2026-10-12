日職／多位名將因當監督毀一世英明 工藤公康真能成中日龍救世主？

日本職棒12球團季後第一波新監督人事公布，就是一顆震撼彈！中央聯盟墊底的中日龍找來曾率領軟銀拿下5座日本一冠軍的「優勝請負人」傳奇名將工藤公康接下監督兵符，走向球隊重建的第一步。

從選手到監督時代，工藤公康太平洋聯盟的色彩濃厚。西武王牌左投出身，後來FA轉隊到大榮鷹，選手生涯29年雖然待過巨人、橫濱兩支央聯球隊，不過大部分的19年都在洋聯，高峰也是在洋聯所創造，更別說他在2015-2021軟銀鷹監督任期內率隊3度勇奪洋聯冠軍，執教7年5度獲得日本一冠軍，累積558勝378敗42和、勝率0.592的輝煌戰績。

因此這一次工藤公康接下央聯傳統球隊中日龍的兵符，會讓許多人感到與過去的色彩有落差。不過，工藤出身於愛知縣名古屋市，名古屋電氣高等学校畢業，具有在地淵源。加上他強調科學化訓練、傷害預防與球員養成方式的核心理念，並非單純要求苦練，而是希望利用數據與科學依據，讓球員理解自身課題再針對問題改善，獲得中日龍球團認同，因此球團捨棄了過去以OB為中心的方式，在眾多候選人之中脫穎而出成為監督。

不過最重要的還是工藤執教7年5冠的豐富實績，這對於本季以60勝81敗2和戰績作收，位居央聯墊底，連續14年無緣季後賽的中日龍來說極具吸引力，也被視為重返A級的「特效藥」。

在軟銀時期，能夠打造出這樣的黃金盛世，指揮官工藤公康功不可沒。 路透

工藤公康的棒球理論以及實績都有獨到之處，但要立即直接轉化在中日龍的戰績上，還需要時間觀察。畢竟在軟銀時期，能夠打造出這樣的黃金盛世，指揮官工藤公康功不可沒之外，整個球團高層、制服組、後勤團隊上下配合也是關鍵。而到了中日龍之後，能否打造出相同的模式，將是另外一項考驗，而這也是令人好奇的地方。畢竟過去日本職棒也不乏類似的超級名將，被新球隊賦予改造重建的期待，結果救世主沒做成反而毀了一世英明的例子。

曾經率領西武獅隊奪下8度太平洋聯盟優勝、6度日本一的名監督森祇晶，可說是西武王朝的重要推手。森祇晶與工藤公康類似，都是在卸任6年左右的時間之後轉到中央聯盟球隊重新披上戰袍。森祇晶於休息一段時間擔任球評之後，2001年轉戰橫濱海灣之星，不過在這之前橫濱戰績並不差，只是1998年奪冠之後連續兩年落居老三地位，而在2001年請出森祇晶執掌兵符。然而，森祇晶第一年還可以維持第三名，第二年（2002）卻遭遇了13連敗，球隊一路墊底，導致在9月底他就遭到解職，3年合約沒有走完，一代名將黯然下台。當時65歲的森祇晶自此之後就再也未曾回到職棒圈。

另外就是帶領養樂多燕子隊4度稱霸中央聯盟、3度日本一優勝的野村克也，他同時也是90年代與西武獅隊森祇晶多次在日本總冠賽交手，至今仍令人津津樂道的名監督。

工藤公康的棒球理論以及實績都有獨到之處，但要立即直接轉化在中日龍的戰績上，還需要時間觀察。 中信兄弟提供(資料照)

野村克也是在1998年季後離開養樂多，剛好當時10年內僅僅1度打進A級的「萬年B咖」阪神虎力圖重建，打破長期由OB包辦的方針，轉而向外部尋求監督人選，因此挑中了野村克也，背景與這次中日龍相中工藤公康相當接近。

有「ID野球大師」之稱的野村克也擅長分析對手，加上對央聯相當熟悉，因此在當時被阪神虎迷視為改造的唯一希望。但事與願違，阪神虎在他任內不僅沒有一次擠身A級，更慘的是連續3年墊底。戰績不佳加上妻子沙知代的逃稅事件，2001年底野村克也倉皇下台，直到2006年二度重出江湖接任樂天監督4年的時間。