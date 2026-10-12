中職／連3年遭遇超級投手 魔鷹狂轟猛打恐難奪年度MVP

今年球季台鋼雄鷹洋砲魔鷹以126支安打、20轟、90打點，拿下聯盟安打、全壘打、打點王，表現相當亮眼，只是台鋼雄鷹年度戰績墊底，年度MVP應該還是投手的天下。

2024年魔鷹來台首年敲出30轟，打下99打點，OPS攻擊指數0.934傲視全聯盟，不過該年競爭年度MVP他遭遇勁敵，也就是統一獅王牌投手 古林睿煬，古林以防禦率1.66，勇奪防禦率王，戰績10勝2敗，最終摘下年度MVP，球季結束旅日發展。

2025年魔鷹以25轟拿下全壘打王，OPS攻擊指數0.976更上一層樓，打擊率0.305，不過這一年樂天桃猿王牌威能帝投得實在太棒了，先發26場戰績15勝2敗，防禦率2.01，飆出168K，拿下聯盟勝投和三振王，最終勇奪年度MVP。

今年球季年度MVP競爭魔鷹又遇到超級投手，味全龍洋投蔣銲本季出賽21場其中19場優質先發，戰績9勝2敗，防禦率1.49、被打擊率0.182、每局被上壘率0.98，133.1局飆出136K，榮獲聯盟勝投和三振王，要不是隊友火力支援不足，不然蔣銲應該可以拿到兩位數勝投。

即使蔣銲沒拿到兩位數勝投，不過，味全龍年度戰績排名第一，加上蔣銲各項數據都排名聯盟頂尖，沒能打破蕭任汶防禦率1.40的聯盟紀錄也無損威名，年度MVP獎項可說十拿九穩，中職可望連4年由投手奪MVP。

味全龍隊先發投手蔣銲主投7局失1分奪下勝投並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 季相儒

34歲的蔣銲具6年大聯盟資歷，總計出賽173場有49場先發，共投372.2局飆出325K，戰績24勝26敗3救援，防禦率3.89，只是他效力日職火腿時期飽受肘傷所苦，後來動右手肘韌帶置換手術，2022至2024年幾乎都沒有出賽紀錄，2025年他先到美國獨立聯盟討生活，季中轉戰皇家3A，先發19場戰績5勝5敗，防禦率6.00。

蔣銲在皇家3A所屬聯盟，算是超級打者聯盟，全聯盟整體防禦率高達4.66，每局被上壘率1.43，即便如此，蔣銲帳面成績依舊不算理想，考量手肘傷痛史，坦白講，當初味全龍延攬蔣銲，絕對沒想到他能繳出MVP等級的亮眼成績單。

台灣大賽即將開打，即使味全龍下半季狀態不佳，不少主力打者集體陷入低迷，不過味全龍手握3大王牌蔣銲、鋼龍、梅賽鍶，加上「本土洋將」伍鐸，以及強大的牛棚戰力，還有守備能力不錯的防線，依舊具備奪冠能力，預期台灣大賽每一戰會是低比分的比賽，就看選手臨場發揮。

魔鷹來台尚未嘗到季後賽滋味，接下來他的動向備受矚目。 台鋼雄鷹提供

而連續3年都打出頂級成績單的魔鷹，來台尚未嘗到季後賽滋味，接下來他的動向備受矚目，台鋼雄鷹應該還是會與魔鷹談續約，只是，有洋砲需求的球隊，例如樂天桃猿、富邦悍將，是否會出高薪挖角魔鷹值得關注，畢竟和威克、道威聖、邦力多相比，魔鷹有實績，又完全適應中職環境，可以預期他能繳出不錯的成績，魔鷹下一步要如何邁出絕對是一大話題。