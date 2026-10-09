找來麻煩製造者莫蘭特 拓荒者「走在極端」卻能不斷創造奇蹟

拓荒者是這兩年NBA最特別球隊，他們總是創造各種奇蹟和不可思議故事。

上季暫代總教練史普利特(Tiago Splitter)，不但在明星後衛里拉德整季傷停情況下把球隊帶進季後賽，西區第七，拓荒者甚至在第一輪季後賽對馬刺拿下一勝。

勤儉建軍拓荒者老闆道頓(Tom Dundon)今夏用一年觀察合約兩年球隊選項，找來前灰狼助理教練諾里(Micah Nori)執教，被社群媒體批得體無完膚，因為從來沒有一支NBA球隊用這種格局、低價簽來總教練。

道頓過去半年多超省錢作風備受爭議，季後賽打客場雙向合約球員不隨行，不想在主場比賽提供球迷T恤，史普利特上季成功帶領拓荒者拿下西區第七種子，但道頓還是不想用NBA教練規格複數年合約留下史普利特。史普利特今夏成為公牛新任總教練。

灰狼助理教練諾里決定把握上位機會成為教頭，儘管合約只有一年，但這也是未來爭取執教NBA一次特殊案例。 美聯社

諾里決定把握上位機會執教拓荒者，儘管合約只有一年，但這也是未來爭取執教NBA一次特殊案例。

道頓確實太特別，除了採取各種省錢方式經營球隊，在球員交易和陣容組合上也讓人摸不著頭緒。

今年六月拓荒者送出前鋒葛蘭特(Jerami Grant)、穆雷(Kris Murray)，從灰熊交易換來場外問題超級多明星後衛莫蘭特(Ja Morant)，震驚世人。

三年前莫蘭特一度被視為NBA未來看板，人氣爆棚，卻意外從此淪落。過去三年莫蘭特在直播中多次亮槍、場內場外言行詭異、禁賽傷病不斷，三年只出賽79場，幾乎讓人忘記他差一點就要成為聯盟門面。

上季莫蘭特只為灰熊打20場比賽，場均19.5分、8.1助攻，投籃命中率4成1，三分命中率2成35，投籃效率奇低，進攻手段單一。灰熊忍受三年終於決定放生莫蘭特，但拓荒者很有勇氣接手。

季前熱身賽首戰，拓荒者里拉德傷超逾一年復出，投籃和體能表現都讓人滿意 美聯社

拿下莫蘭特，里拉德復出，加上原本主力控球哈勒戴和年輕主控韓德森，拓荒者陣中一共有四名主力控球。

選擇總教練走偏峰，陣容組成和賭注相當極端，拓荒者在教練平均年薪至少600萬美元以上NBA產業文化中獨樹一格，四名控球後衛各有身手，更是一絕。

季前熱身賽首戰，莫蘭特和里拉德聯袂先發，兩人都有不俗表現，莫蘭特主控，不斷切用速度突破為隊友創造空間和出手機會，里拉德傷超逾一年復出，投籃和體能表現都讓人滿意。哈勒戴和韓德森替補，諾里把四名主控定位、角色安排得非常恰當。

諾里表示，「球隊有多名一流持球高手，個人能力和組織都是頂尖，相互信任溝通完美是極大優點，打好防守+對位是球員共同信念，我們很快就能找到一起打球最佳方式。」

拓荒者老將哈勒戴(中)仍有一流防守能力和爆發力。 法新社

從熱身賽可以看見，莫蘭特會是節奏和空間創造者，里拉德的得分和戰術角色仍是後場核心，哈勒戴和韓德森都有一流防守能力和爆發力，可以防守對位至少三個位置，拓荒者儘管全隊第二得分手夏普(Shaedon Sharpe)傷停至少半年，但人員輪換防守、得分武器並不匱乏。

上季沒人相信拓荒者能打進季後賽，但他們做到了。

即使史普利特把隊帶到西區第七種子，但質疑他執教能力和戰術素養聲音依舊不斷。

拓荒者再用一年宛如觀察合約方式低價簽下總教練諾里，讓他試試，全世界都在譏笑道頓的小氣和節儉作風，但拓荒者還是堅持走自己的路。

拓荒者一直「走在極端」，能創造什麼樣的奇蹟，令人期待。 美聯社

被聯盟其他29支球隊視為麻煩製造者莫蘭特，也只有拓荒者敢交易過來試試。

拓荒者近兩年一直「走在極端」，他們還能創造什麼樣的奇蹟，怎不叫人期待。