中職／要討論季後賽制改革 「外卡賽」或許是一個可思考方向

中華職棒本季例行賽落幕，中信兄弟上半季排名最後一名，卻在下半季強勢反彈表現，奪得下下半季冠軍取得季後賽資格，形成前後半季截然不同的戰績走勢，也再次引發球迷對中職現行賽制是否公平的討論。

按照現行中職賽制，只要拿下上、下半季任一冠軍，就能取得季後賽資格，全年戰績最佳的一隊也會取得季後賽門票，半季冠軍二隊中年度戰績最好的球隊直接晉級總冠軍賽，另一隊則與全年戰績最佳球隊打季後挑戰賽。若全年戰績第一的球隊包辦上、下半季冠軍，該隊直接打總冠軍賽，年度戰績第2、3名打季後挑戰賽。

今年球季由味全龍奪得上半季冠軍且取得年度戰績第一名，中信兄弟則是下半季冠軍，先與年度2名球隊打季後挑戰賽。但中信兄弟是上半季最後一名且是年度戰績第5名，卻以下半季冠軍去打季後賽，讓有些球迷覺得這樣的賽制不公平，因為年度第3名的球隊無法打季後賽。

這套制度的設計，是希望讓球隊即使在半季陷入低潮，仍有機會透過後半季調整重新爭取季後賽資格，同時增加例行賽後半段的競爭性。然而，中信兄弟本季的例子也讓另一種聲音浮現。

中華職棒季後賽，中信兄弟取得一勝及主場優勢。 CPBL提供

中信兄弟上半季排名最後，經過季中調整後，下半季戰力明顯提升，最終搶下下半季冠軍。換句話說，一支上半季墊底的球隊，只要在下半季打出最佳表現，就能直接取得季後賽門票；相對地，若有球隊全年戰績長時間維持在前段班，卻未能拿下任何一個半季冠軍，反而可能無緣季後賽。成為球迷質疑現行賽制的主要原因。

支持現行制度的觀點認為，半季冠軍本身就是一項實質成就，球隊必須在60場左右的賽程中維持高水準，並不能因為全年戰績不佳就抹煞半季奪冠的價值。此外，半季冠軍制度也能讓球季始終維持懸念，避免球隊過早失去競爭目標。但從「全年實力」的角度來看，現行制度確實可能出現戰績落差。

因此，未來中職若要討論賽制改革，「外卡賽」或許是一個可以思考的方向。

例如維持上下半季冠軍直接取得季後賽資格，同時增加2個外卡名額，由除了上、下半季冠軍球隊之外，全年戰績最佳、但未取得半季冠軍的2球隊參加外卡賽。如此一來，半季冠軍的價值不會被削弱，全年戰績優異的球隊也能獲得一次爭取季後賽門票的機會。

統一獅拚了年度第二戰績，卻在季後賽處於劣勢。 統一獅提供

若採取兩支外卡球隊制度，可以讓全年戰績排名較前的2隊先進行外卡賽，勝隊再挑戰半季冠軍；甚至可以進一步設計成「單場決勝」或「三戰兩勝制」，依照例行賽排名給予較高排名球隊主場或勝場優勢。

這樣的制度有一個明顯好處，就是同時保留「半季冠軍」與「全年戰績」兩種價值。半季冠軍依然能直接晉級季後賽，確保球隊在上下半季拚戰的重要性；全年戰績排名靠前但未奪下半季冠軍的球隊，則不會因為制度設計而提前結束球季。

隨著中職球隊數量增加、例行賽場次增加，季後賽制度是否應該逐步擴充，也值得聯盟與球團重新討論。增加外卡賽也會帶來新的問題，包括季後賽場次增加、球員負荷、賽程安排，以及外卡球隊是否會稀釋半季冠軍的優勢等，都需要完整評估。

味全龍贏得上半季冠軍，也拔下全年度戰績第一。 聯合報系資料照

但中信兄弟本季「上半季墊底、下半季封王」的案例，確實讓中職再次看見現行賽制的另一面。如果中職希望讓「半季冠軍」與「全年戰績」兩者都具備足夠價值，未來或許可以思考在現有制度之外加入外卡賽，讓季後賽資格不只是一條路，而是形成「半季冠軍直接晉級、全年戰績最佳球隊爭取外卡」的多元晉級機制。

如此既能保留中職上下半季制度的特色，也能降低全年戰績優異球隊無緣季後賽所產生的爭議，讓「誰最值得打季後賽」的問題，有更多元的答案。