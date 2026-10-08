日職／打擊榜洗版+鐵牛棚守成 軟銀戰力碾壓收下季後賽新優惠

由於今年拿下洋聯第一的福岡軟銀鷹，領先第二、三名超過10場勝差，使得洋聯確定將在第二輪季後賽中啟動新制，將以軟銀先拿2勝的「7戰5勝制」進行。雖然這樣的制度，多少會讓有些人覺得冠軍球隊佔盡優勢，讓後面球隊想「下剋上」的難度暴增，但也是因為軟銀靠著獨樹一格的團隊實力打出成績，才能因而受惠。

截至5日為止，軟銀今年拿下91勝49敗3和，是在軟銀入主後，球團既2015、2017、2024年賽季，第四度單季勝場數在90場以上。且自2024年起達成洋聯三連霸，更是球隊自大榮鷹時期的第一次。第二、三名的西武和日本火腿，即便賽季拿下78勝，比已經在央聯封王的阪神贏下更多場球，無奈身處洋聯，只能彼此互爭二三名。

說到為什麼軟銀今年戰績那麼好，就絕對不能不提他們的打擊火力。本季太平洋聯盟的打擊表現比起去年加溫不少，2025年聯盟平均OPS為0.659，並產出553發全壘打。但今年平均OPS上升到0.685（增加0.026），是2021以來洋聯最多，全壘打支數也暴增為777支（平均一隊增加約37.33轟）。

由於聯盟火力全面成長，因此今年各隊打擊表現大多都比去年進步。但軟銀又是各球團裡頭，火力增幅特別誇張的一隊。去年軟銀OPS為0.695，全壘打支數為101支，今年則是OPS.754（增加05960），全壘打支數162支（增加61支），增長程度幾乎是聯盟平均的兩倍。其實除了軟銀和日本火腿（OPS.723），其餘洋聯球隊的OPS都在0.67以下，顯得軟銀的打擊火力和其他隊完全不在同一檔次。

軟銀今年火力凶猛，全壘打、OPS成長幅度領先聯盟

若是查詢今年的打擊各項目排行榜，也幾乎能看到好幾位軟銀選手名列前茅。例如目前聯盟全壘打王、打點王為栗原陵矢，最高上壘、最高OPS則是近藤健介。打擊王雖然由日本火腿重砲雷耶斯（Franmil Reyes）暫時領先，但二到四名分別是近藤健介、柳田悠岐和牧原大成等軟銀選手。事實上不只打擊率，在全壘打、打點、長打率、OPS等項目中，前五名都至少有三位以上的軟銀選手。

而除了以上幾位打者之外，其他沒能上榜的選手，也都不是省油的燈。例如去年洋聯上壘王柳町達，今年整體表現雖然下滑，但九月打出1.073的OPS，是軟銀封王衝刺的一大助力。季中交易來的山本祐大，在軟銀繳出0.732的OPS。而他量產打點的效率十分驚人，55場出賽就打下了41分打點。至於周東佑京和庄子雄大，目前則是洋聯盜壘榜前兩名，能用腳程來替球隊做出貢獻。

所以，他隊當投手要面對軟銀打線時，首先他們得先碰到正木智也、近藤、柳田、栗原這些具有長程砲火的前段棒次，再來還有近況好的柳町、不時出現適時一擊的山本、以及高打擊率的牧原。還得提防周東、庄子等人上壘後的速度干擾。在整條打線幾乎無可閃避之下，又會讓投手一刻都不得喘息，使得精神與體力上消耗更劇烈，增加更多失投被痛擊的風險。

雖然說軟銀今年團隊防禦率2.88也是洋聯第一，不過這是在「不用對戰到軟銀打線」所繳出的成績，條件多少和他隊投手有些不同。但值得注意的是，軟銀先發防禦率為3.24，同數據和日本火腿相差無幾，更明顯低於西武的2.79。但軟銀後援防禦率2.26則是洋聯第一，且是唯一後援防禦率不到3字頭的球隊。

軟銀是洋聯唯一團隊後援防禦率不到3的球隊

靠著傲人的攻擊火力，在比賽前半段就攻破對方投手，打下一定的分數。取得領先後，比賽中後段又能靠著全聯盟最佳的牛棚陣容鎖死比分，這是軟銀今年經常出現的奪勝劇本。季後賽無論是西武，還是日本火腿晉級，如何在已經落後2場的情況下突破軟銀，恐怕都是件傷腦筋的事。