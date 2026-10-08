中職／雖先處於一敗劣勢 統一投打俱佳仍有望闖進台灣大賽

中職37年季後挑戰賽將於9日開打，由下半季冠軍中信對上全年戰績第二名的統一， 兩隊全年對戰成績不論是下半季的7勝5敗，或是全年的13勝11敗，皆由中信佔上風，團隊數據就先拿時間較近的下半季來分析。

首先是投手部分，統一的團隊防禦率是2.86，中信則是較高的3.37，統一的投手表現較為優異，洋投部分，兩隊都有不錯的先發洋投戰力，但各有傷兵，統一的銳力獅在9月初受傷整季報銷，中信的德保拉則因為臀部手術而趕不上挑戰賽，因此兩隊的洋投就會由獅帝芬、布雷克及喬登對決羅戈、勝騎士及菲力士。

布雷克今年仍投出穩定的內容。 統一獅提供

統一的三洋投在季賽表現突出，布雷克及獅帝芬分佔防禦率榜上第二及九名，喬登雖未達規定局數，防禦率也僅有1.64，3人中對戰中信成績較差的是獅帝芬，對戰3場防禦率高達5.60，不過下半季對戰一場投出優質先發，布雷克及喬登的對戰防禦率都未超過2，喬登更僅有0.53，第四名先發會由本土的年輕投手林詔恩或是有經驗的郭俊麟擔任；牛棚投手有穩定的髙塩將樹、鍾允華、吳承諭等人，防禦率都不到3。

中信的勝騎士、羅戈本季數據雖不若上季，但下半季的狀況有明顯提升，菲力士改善控球問題後，近3個月投球內容也回到去年水準，即使如此，3人今年對戰統一的成績都不太理想，勝騎士對戰統一3場，防禦率高達5.50，下半季2場對戰，11局丟掉7分自責分；菲力士下半季對戰2場，10又2/3局失5分自責分，羅戈11局同樣丟5分自責分。

第四名先發會是鄭浩均，牛棚勝利組的陳琥、呂彥青、江忠城等人的防禦率同樣不到3，尤其是呂彥青，本季對戰統一13又1/3局只被打出7支安打，還投出10次三振，無失分，是中信對戰統一時最重要的牛棚大將。

陳鏞基將力拼生涯最後一座總冠軍。 統一獅提供

要說中信是靠打擊奪還下半季冠軍也不為過，中信下半季的團隊打擊率是2成86，總得分是300分，都是聯盟最佳；個人打擊表現最亮眼的是雙張，張仁瑋及張士綸，張仁瑋下半季打擊率是2成80，張士綸更高達3成24，兩人的打點分別為36及31分，是下半季前兩名，加上多位上半季手感調整不佳的學長如曾頌恩、高宇杰及詹子賢等也加入戰局，使得中信整隊的打擊近況十分理想。

儘管中信打擊火力凶猛，統一其實也沒有輸太多，2成72的團隊打擊率、237分總得分等打擊數據都是聯盟第二名，打擊王陳傑憲、潘傑楷、陳重羽、林培緯，甚至連去打亞運的朱迦恩及季後引退的陳鏞基，打擊率都在3成以上，一線排開的進攻能力不惶多讓。

張士綸是中信打線今年最大的驚奇。 聯合報系資料照

中信與統一兩隊在下半季的投打狀況不分軒輊，但中信已手握一勝，且4場賽事有3場在洲際，看起來統一處於巨大的劣勢，不過統一今年不畏懼中信主場的百萬象迷，在洲際拿下6勝2敗，或許能力挽局勢，闖進台灣大賽。