中職／年度第五對第二還保送一勝 半季冠軍制有bug該修正

今年的中華職棒下半季戰局十分詭侷，相較於以往早早進入消化試合，到最後才確定季後賽的組合。最終由上半季封王的味全龍拿下全年第一，將直接進入台灣大賽，下半季冠軍中信兄弟，將與年度第二的統一獅先進行挑戰賽，其中黃衫軍擁有3場主場，而且獲得保送1勝的優勢。

目前的季後賽制度，是2022年修訂，主要是固定進行季後挑戰賽。若半季冠軍同隊時，由二、三名進行5戰3勝制賽事，年度第二球隊握有第1、2、5戰主場，年度第三球隊取得第3、4戰主場；若上、下半季冠軍非同一隊時，全年勝率較高之半季冠軍球隊直接保送台灣大賽，勝率較低之半季冠軍球隊，與另二隊以外勝率最高的球隊進行系列賽，季冠軍可先拿1勝並擁有第1、3、4戰主場優勢。

長期以來，中職採用上、下半季賽制，最重要的目的就是避免球季過早失去競爭性，讓上半季表現不佳的球隊，下半季有重新出發的機會。當然這也是曾發生爭議，2019年富邦悍將拿下全年勝率第一，卻因為當時半季冠軍不同隊時，就直接打台灣大賽，因此悍將連季後賽都沒得打。直到2022年改制後，雖然偶有爭議，但大多時候，其實都還是由全年勝率的前三進行比賽，因此問題不大。不過今年球季出現較為特殊的情況，也讓這套制度設計受到更多檢視。當全年第五名與全年第二名在挑戰賽相遇，且前者還握有保送1勝優勢時，半季獎勵與全年戰績之間的權重分配，再度成為討論焦點。

中職37年季後挑戰賽公布賽程。圖／中華職棒提供

問題並不在於中信兄弟能否晉級季後賽，既然下半季奪冠，自然有資格繼續爭取總冠軍，這是所有球團在球季開始前，就已接受的遊戲規則，只能說好不容易拼到年度第三的富邦悍將，再度敗在制度上。不過令人疑惑的，是無論全年勝率如何，只要拋下彩帶，就能享有額外優勢，尤其不僅有差異甚大的主場應援及收入，還可以獲得保送1勝。雖然歷史上翻盤案例不少，但進入季後賽仍不以年度成績檢視，似乎有失公允。

以今年為例，統一獅在120場例行賽，繳出聯盟第二名成績，代表他們在長達數個月的賽季中維持了較高水準的穩定性。反觀中信兄弟，雖然成功拿下下半季冠軍，但整體全年戰績僅排名第五。依照一般競技運動邏輯，例行賽成績較佳的球隊通常能獲得較有利的季後賽位置，以作為長期表現的回報。然而現行制度下，年度第二不但沒有取得系列賽領先地位，反而必須從0比1落後開始追趕，120場比賽累積的成績，最終敵不過60場賽程中的一次半季封王，讓整季累積的成果顯得相對薄弱。

保送1勝的設計，並非中華職棒獨有，日本職棒的高潮系列賽也有類似的規定。然而，日職仍是建立在保障龍頭的前提下，甚至自今年開始，如果在例行賽領先首輪勝隊10場勝差以上，或者首輪勝隊在例行賽勝率未過5成，則決勝輪將變成9戰5勝制，並且由聯盟優勝隊先獲得2場保送勝，因此決勝輪為7戰5勝。反觀中職今年的案例，獲得保送勝優勢的並非全年成績最佳球隊，而是全年勝率未達5成的球隊，兩者制度邏輯顯然有所不同。

統一獅隊取得全年度第二的戰績，但卻沒有季冠軍，反而在季後挑戰賽成劣勢的一方。 統一獅提供

近幾年中華職棒針對有爭議的規則，都不斷的改進，半季制度應當不會被調整。但三支季後賽球隊產生後，或許應該回歸全年勝率進行比較，或是比照日本職棒，設定明確門檻，只有在全年戰績差距有限的情況下，才能享有保送勝的優勢。畢竟半季制度設立的初衷，是增加競爭性，而不是削弱整季戰績的價值。

今年的挑戰賽組合或許正說明了一件事，制度設計未必有問題，但當年度第五能帶著1勝優勢迎戰年度第二時，這個過去不易察覺的Bug，也到了該被重新檢視的時候了！！