怎麼會打擊突然爛到家？洋基、守護者都站在懸崖邊緣

紐約洋基隊和克里夫蘭守護者隊距離提前放假都只差一敗，洋基兩場比賽只得兩分，守護者隊只得三分，是前兩戰皆墨的主要原因。當然洋基隊第二戰的歷史等級殘破防守，還有守護者隊的過早換投，都需要檢討。

洋基在外卡輪兩場主場橫掃紅襪過程中狂得18分，團隊三圍是瘋狂的.382/.436/.574，但到了純品康納球場，打擊突然急凍，兩場比賽只打出5支安打，打擊率僅僅.086，是美國聯盟的球隊在季後賽兩場內史上最低的成績，累計OPS比首輪時的打擊率還低。全隊只打出五支安打，只有萊斯(Ben Rice)一人有一支以上的安打，如果沒有他在第二戰的兩發陽春砲，洋基隊已經連兩場比賽被完封。兩戰下來，洋基只在兩局有站上過得點圈，結果一次是貝林格(Cody Bellinger)的中外野405英呎飛球被接殺，第一戰則是威爾斯(Austin Wells)直接死在三壘前。合計兩戰洋基得點圈打擊是1支0，而進階數據中的強打球，洋基兩場比賽出現18次，只有4支變成安打，轉換率不理想。

當然第二戰洋基的四次失誤（記錄組改來改去，把辛普森(Chandler Simpson)的滾地球從內野安打記為失誤，再改成野手選擇，不然隆巴德(George Lombard Jr.)就是兩失誤了)是誇張了些，讓洋基迷2024年世界大賽第五戰的PTSD都回來了，從比賽的第二球就開始滾雪球，第一局發生三次失誤，在季後賽歷史上只出現第二次。斯萊特勒(Cam Schlittler)已經做到王牌投手該做到的事，這種局面居然能只失一分，只是用球數堆高是他得付出的代價，在前兩局就消耗了51球，最後投不滿五局就燃燒76球退場，跟前一戰隊上紅襪的117球豪情完全不同。

光芒隊則把他們進攻的方程式完全發揮，身為全聯盟最會把球打進場內的球隊，他們有打有機會，而且在人工草皮上，這些滾地球的速度讓洋基隊內野吃足苦頭。第三戰回到洋基球場後，洋基隊的左打部隊一定要得把球盡量瞄準右外野圍牆，用洋基最擅長的方式來搶分。然後防守要更小心翼翼，因為他們其實不是支防守糟糕的球隊，防守效率值在聯盟排在第三，第二戰絕對是失常。

守護者歐戴爾面對白襪7打數只交出一支安打，打擊熄火。 法新社

同樣二連敗的守護者隊可能更危險，最好的兩名先發投手都已經用上，但卻一勝難求，而且主場二連敗的隊伍，在五戰三勝制的季後賽系列中，只有8%的逆轉紀錄（36次只出現過3次翻盤）。兩場比賽守護者只打出7支安打，只比洋基隊好一點點，但他們的長打率卻只有.180，是八隊之末，兩戰只打出三支長打。

守護者並不是一支高得分的球隊，賽季得分在大聯盟只排倒數第七，不過他們在交易來歐戴爾(Jo Adell)和洛爾(Nathaniel Lowe)後，他們的得分在同時期排第八名，在賽季和白襪隊的13場交手中，他們雖然6比7佔下風，但總得分也只比白襪少一分。在這兩場比賽中，守護者隊都缺少關鍵一擊，7安加上8次保送，但得點圈有人時打擊卻8支0，共留下12記殘壘，對於白襪隊非正統的投手調度極度不適應。

白襪總是有人能跳出來，在季後賽已經四連勝，而且全都是在客場。村上宗隆從8月1號後到例行賽結束，打擊率只有.156，三振率高達39.8%，都是大聯盟倒數第二（只有他的隊友蒙哥馬利(Colson Montgomery)更糟），但在克里夫蘭兩戰都有適時安打和打點，尤其第一戰的全壘打，更是勝利打點。新人蒙哥馬利雖然左右開弓，但他今年面對左投手時OPS才.430，是所有超過90個打數以上的打者中最低的。不過他在第二戰卻在前兩打席都被先發投手威廉斯(Gavin Williams)三振後，六局上從左投中繼薩布羅斯基（Erik Sabrowski）手中敲出兩分打點二壘打，讓白襪隊一舉超車。

守護者王牌威廉斯雖然用球數接近100球，但他最後一顆球的速度還是有98英哩，雖然被瓦加斯(Miguel Vargas)打出安打，但威廉斯的球威還在，他也是守護者隊保持領先的最佳選項，總教練沃特(Stephen Vogt)選擇換上薩布羅斯基，結果就丟掉了領先。在今年的季後賽中，我們依舊繼續看到先發投手提前退場，因而付出代價的案例發生。

面對洋基淘汰邊緣，賈吉(右)只能在一旁看戲。 美聯社

洋基和守護者在背水一戰的第三戰中，都必須要儘早得分，越快越好，如果打擊持續冰冷，那提前放寒假，迎接未知的休賽季的命運就不遠了。